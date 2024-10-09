Cloudflare 创始人 2022 年度致函
2022-09-25
Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈...继续阅读 »
2022-09-25
Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈...继续阅读 »
2021-09-26
本周，Cloudflare 迎来了周年庆。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我们成立了这家公司。自我们的第一个生日起，我们的传统做法就是利用这一周来发布创新性的新产品，作为我们回馈给互联网的礼物。...
2020-09-27
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。...
2020-09-27
每年，我们都会通过为期一周的产品发布活动来庆祝 2010 年 9 月 27 日的诞辰。我们把这叫做“生日周”，但我们并不接收礼物，而是慷慨送出。今年也不例外，只不过… Cloudflare 已经 10 岁了。...
2018-09-23
我一直很喜欢生日。这是一个与所爱的人相聚的机会，一个享受快乐的机会，一个反思你在未来一年想要继续做或改变的事情的机会。在Cloudflare，我们也享受着我们的生日庆典。 本周，Cloudflare迎来了8岁生日。Matthew, Lee, Matthieu, Ian, Sri, Chris, Damon和我登上Techcrunch Disrupt的讲台，向全世界发布Cloudflare的日子仿佛还在昨天。从那时起，我们每年都要通过给顾客和互联网送礼物来庆祝生日。今年，我们计划用我们的新产品来庆祝生日周的每一天。也就是说，这是一个为期一周的生日庆典！...