Better Internet (CN)

优化家庭网络性能，与“速度”没多大关系
2023/04/18
互联网连接的速度更多的是关于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...继续阅读 »
2023/04/18
互联网连接的速度更多的是关于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...继续阅读 »
2022/12/16
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...
2022/12/16
在这篇博客中，我们概述了我们如何在与政府和监管者打交道的过程中，在公司运营所在多个辖区内倡导更好的互联网...
2022/12/16
关于 IP 阻止的讨论：我们为什么留意到它、它是什么、它用来做什么、它会影响哪些人，以及它为什么是用来解决线上内容的有问题的方式...
2021/01/22
世界各地的政府部门和医疗机构都在艰难应对史上最困难的后勤挑战之一：公平有效地分发 COVID-19 疫苗。...
2021年1月22日 15:59
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 等候室上线！该服务将首先通过名为 Project Fair Shot 的新计划提供给指定客户，旨在解决因 COVID-19 疫苗接种需求爆增而造成预约登记网站瘫痪的问题。...
2019年6月12日 13:00
今天是Cloudflare伽利略计划的五周年纪念日。通过该项目，Cloudflare免费保护了全球近600个从事在线上最具政治和艺术意义的工作的组织。由于他们的工作，这些组织经常受到攻击，并且是我们所见过的一些最猛烈的网络攻击。...