Cloudflare, 초당 7,100만 요청이 이루어진 기록적인 DDoS 공격 완화
2023-02-13
이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다...계속 읽기 »
2023-02-13
이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다...계속 읽기 »
2022-06-14
지난주에 Cloudflare는 역대 최대 규모의 HTTPS DDoS 공격인 26M rps DDoS 공격을 자동으로 감지하고 완화했습니다...
2021-11-13
이번 주 초, Cloudflare는 사상 최대 규모로 약 2Tbps급에 해당하는 DDoS 공격을 자동으로 감지해 완화했습니다...
2021-08-19
올여름 초에 Cloudflare의 에지 DDoS 자율 방어시스템이 기존에 알려진 최대 공격의 거의 3배 규모인 초당 1,720만 건의 요청(17.2M rps, request-per-second)을 발생시키는 DDoS 공격을 자동으로 감지하고 완화하였습니다. ...