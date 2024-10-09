Cloudflare, 초당 7,100만 요청이 이루어진 기록적인 DDoS 공격 완화

2023-02-13

이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다 ...