Cloudflare, 역대 최대의 17.2M rps DDoS 공격 저지

2021-08-19

올여름 초에 Cloudflare의 에지 DDoS 자율 방어시스템이 기존에 알려진 최대 공격의 거의 3배 규모인 초당 1,720만 건의 요청(17.2M rps, request-per-second)을 발생시키는 DDoS 공격을 자동으로 감지하고 완화하였습니다. ...