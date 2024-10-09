2,050만 건의 DDoS 공격 표적, 전년 대비 358% 증가: Cloudflare의 2025년 1분기 DDoS 위협 보고서
2025-04-27
DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다....계속 읽기 »
2025-04-27
DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다....계속 읽기 »
2024-04-16
2024년이 떠들썩하게 시작되었습니다. Cloudflare의 자율 시스템은 올해 1분기에 450만 건 이상의 DDoS 공격을 완화했으며, 이는 전년 대비 50% 증가한 수치입니다. 전체 내용 읽어보기...
2021-11-13
이번 주 초, Cloudflare는 사상 최대 규모로 약 2Tbps급에 해당하는 DDoS 공격을 자동으로 감지해 완화했습니다...
2021-08-19
올여름 초에 Cloudflare의 에지 DDoS 자율 방어시스템이 기존에 알려진 최대 공격의 거의 3배 규모인 초당 1,720만 건의 요청(17.2M rps, request-per-second)을 발생시키는 DDoS 공격을 자동으로 감지하고 완화하였습니다. ...