무한 확장 가능한 Access 정책

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Zero Trust 애플리케이션 보안이란 애플리케이션에 대한 모든 요청이 정의되어 있는 보안 정책을 모두 통과하지 않는 한 거부된다는 것을 의미합니다. 대부분의 Zero Trust 솔루션은 사용자 ID, 장치, 위치를 이러한 보안 정책을 정의하는 변수로 사용할 수 있도록 허용합니다.

우리는 고객들이 자체 Zero Trust 정책을 정의할 때 더 많은 통제권과 더 강화된 사용자 지정 기능을 원한다는 얘기를 들었습니다.

오늘부터, 사용자가 애플리케이션에 액세스하도록 허용하기 전에 Access 정책으로 모든 사항을 검토할 수 있게 되었다는 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다. 말 그대로 모든 사항을 검토합니다. 이제 여러분은 Access 정책 평가 중 어떠한 API든 호출할 수 있도록 해주는 외부 평가 규칙 옵션을 통해 궁극의 사용자 지정 가능성을 갖춘 정책을 생성할 수 있습니다.

우리가 외부 평가 규칙을 정한 이유

지난 몇 년 동안 우리는 위치 및 장치 상태 정보를 확인하는 기능을 Access에 추가했습니다. 하지만 애플리케이션과 조직의 요구 사항에 따라 추가 요소를 고려해 볼 가능성은 항상 있게 마련입니다. 우리는 고객이 액세스 정책에 대한 직접적인 지원 없이 필요한 신호를 확인할 수 있는 기능을 제공하기 시작했습니다.

예를 들어 Cloudflare 보안 팀에게는 레지스트리를 기준으로 사용자의 mTLS 인증서를 검증하여 기업 장치에서 올바른 사용자만 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하는 기능이 필요했습니다. 원래 보안 팀은 Access가 요청을 평가한 후 사용자의 인증서를 검사하는 역할을 Worker에게 맡기려고 했습니다. 그러나 이 방법에는 시간이 지남에 따라 맞춤 소프트웨어 개발 및 유지 관리가 필요했습니다. 외부 평가 규칙을 사용하면 API 호출을 통해 사용자가 장치에 대한 올바른 인증서를 제출하고 있는지 확인할 수 있습니다. API 호출은 mTLS 인증서와 사용자 장치의 매핑을 저장하는 Worker에 대해 이루어집니다. Worker는 사용자 지정 논리를 실행한 다음 Access에 true 또는 false를 반환합니다.

작동 방식

Cloudflare Access는 모든 웹 애플리케이션 앞에 존재하는 역방향 프록시입니다. 사용자가 아직 인증되지 않은 경우 인증을 위한 로그인 화면이 표시됩니다. 그러면 사용자는 Access 정책에 정의되어 있는 조건을 충족해야 합니다. 일반적인 정책은 다음과 같습니다.

사용자의 이메일은 @example.com으로 끝남

하드웨어 기반 토큰으로 인증된 사용자

미국에서 로그인한 사용자

사용자가 정책을 통과하면 세션이 만료될 때까지 애플리케이션에 액세스할 수 있는 쿠키가 주어집니다.

다른 사용자 지정 조건에 따라 사용자를 평가하기 위해 외부 평가 규칙을 Access 정책에 추가할 수도 있습니다. 외부 평가 규칙에는 호출할 API 엔드포인트와 모든 요청 응답이 신뢰할 수 있는 출처에서 오는지를 확인하기 위한 키라는 두 가지 값이 필요합니다.

사용자가 ID 공급자를 통해 인증하면 사용자, 장치 및 위치에 대한 모든 정보가 외부 API로 전달됩니다. 이 API는 Access에 대한 통과 또는 실패 응답을 반환하여 사용자에게 액세스를 허용하거나 거부합니다.

API의 예제 로직은 다음과 같습니다.

여기에서 클레임 객체에는 요청을 생성한 사용자, 장치 및 네트워크에 관한 모든 정보가 포함됩니다. 이 externalEvaluation 함수는 원하는 비즈니스 로직을 수행하도록 확장할 수 있습니다. Access 클레임을 사용하고 Access에서 가져온 서명 키를 검증하기 위한 예제 코드가 포함되어 있는 오픈 소스 리포지토리가 올라와 있습니다.

/** * Where your business logic should go * @param {*} claims * @returns boolean */ async function externalEvaluation(claims) { return claims.identity.email === '[email protected]' }

이것은 정말 강력합니다! 이제 사용자 액세스를 허용하기 전에 모든 정보를 고려하도록 모든 Access 정책을 무한대로 확장할 수 있습니다. 가능한 예는 다음과 같습니다.

엔드포인트 보호 도구의 API를 검사하는 미들웨어를 개발하여 아직 통합하지 않은 엔드포인트 보호 도구와 통합

외부 위협 피드에 대한 IP 주소 확인

산업별 사용자 레지스트리 호출

기타 다수!

Access 정책의 확장은 이제 막 시작되었습니다. 앞으로는 단순히 액세스를 허용하거나 거부하는 것이 아니라 애플리케이션에 액세스하기 전에 사용자를 어떻게 처리해야 하는지도 프로그래밍 방식으로 쉽게 결정할 수 있도록 할 계획입니다.

이 기능은 현재 Cloudflare Zero Trust 대시보드에서 사용할 수 있습니다. 시작하려면 이 가이드를 참고하십시오!