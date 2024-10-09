Bashyam Anant

リスクに関する洞察を実用的な保護に変換：Cloudflareとマスターカードでセキュリティ体制をレベルアップ
2026-03-10
Cloudflareは、カードのRiskRecon攻撃対象領域インテリジェンス機能を統合し、お客様がセキュリティギャップを継続的に監視し、解消しながら、インターネットに直面する死角を排除できるよう支援します。...
Sr Director, Product Management - Security Forensics
2026-03-10
Cloudflareは、カードのRiskRecon攻撃対象領域インテリジェンス機能を統合し、お客様がセキュリティギャップを継続的に監視し、解消しながら、インターネットに直面する死角を排除できるよう支援します。...
2025-10-24
最近発生したnpmサプライチェーン攻撃では、18の人気のあるパッケージが侵害されました。この記事では、毎日35億件のスクリプトを分析するCloudflareのグラフベースの機械学習モデルが、まさにこの種の脅威を自動的に検出し、ブロックするためにどのように構築されたのかについて説明します。...