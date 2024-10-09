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Cloudflare ブログ

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Bashyam Anant

Bashyam Anant

Sr Director, Product Management - Security Forensics

リスクに関する洞察を実用的な保護に変換：Cloudflareとマスターカードでセキュリティ体制をレベルアップ

2026-03-10

セキュリティ態勢管理Security PostureアプリケーションセキュリティRisk Management

Cloudflareは、カードのRiskRecon攻撃対象領域インテリジェンス機能を統合し、お客様がセキュリティギャップを継続的に監視し、解消しながら、インターネットに直面する死角を排除できるよう支援します。...

Cloudflareのクライアントサイドセキュリティによってnpmサプライチェーン攻撃が非イベントになった仕組み

2025-10-24

Supply Chain AttacksJavaScriptMalicious JavaScriptAI開発者プラットフォーム開発者

最近発生したnpmサプライチェーン攻撃では、18の人気のあるパッケージが侵害されました。この記事では、毎日35億件のスクリプトを分析するCloudflareのグラフベースの機械学習モデルが、まさにこの種の脅威を自動的に検出し、ブロックするためにどのように構築されたのかについて説明します。...