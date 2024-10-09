WEITERE BEITRÄGE
23. September 2025
Launch der x402 Foundation mit Coinbase und Unterstützung für x402-Transaktionen
Cloudflare geht eine Partnerschaft mit Coinbase ein, um die x402 Foundation zu gründen und x402-Unterstützung für das Agents SDK und die MCP-Server hinzuzufügen. ...
23. September 2025
Wie Project Galileo zum Schutz von Journalisten und lokalen Nachrichtenmedien vor KI-Crawlern beiträgt
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....
21. September 2025
Jahresbrief 2025 der Cloudflare-Gründer
Cloudflare ist 15 Jahre alt. Wir feiern den Geburtstag, indem wir neue Produkte lancieren, die dem Internet zugutekommen. Wir haben aber auch viel über die Veränderungen im Internet nachgedacht....
30. September 2024
Eine weitere Birthday Week liegt hinter uns
Eine Zusammenfassung aller wichtigen Bekanntmachungen der Birthday Week 2024....
27. September 2024
Wir bekräftigen unser Bekenntnis zum Free-Tarif
Heute bekräftigen wir das Versprechen von Cloudflare, einen robusten Free-Tarif unseres Dienstes bereitzustellen und kontinuierlich zu verbessern. Wir erklären, warum Free ein Eckpfeiler unserer Geschäftsstrategie ist und wie es zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt.
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27. September 2024
Wir weiten unsere Unterstützung für Open Source-Projekte mit dem Projekt Alexandria aus
At Cloudflare, we believe in the power of open source. With Project Alexandria, our expanded open source program, we’re helping open source projects have a sustainable and scalable future, providing them with the tools and protection needed to thrive....
26. September 2024
Überarbeitung des Startup-Programms: Entwickeln und wachsen Sie auf Cloudflare mit Credits im Wert von bis zu 250.000 USD
Das Startup-Programm von Cloudflare bietet jetzt bis zu 250.000 USD an Credits für Unternehmen, die auf unserer Entwicklerplattform aufbauen. Das neue Programm verwendet klare und vorhersehbare Credits, so dass Sie leicht erkennen können, wie sich die Nutzung auf die zukünftige P...
25. September 2024
Mit unserer neuen Speed Brain-Funktion laden Webseiten 45 % schneller
Speed Brain uses the Speculation Rules API to prefetch content for the user's likely next navigations. The goal is to download a web page to the browser before a user navigates to it.
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24. September 2024
Automatische Generierung des Terraform-Providers von Cloudflare
Bisher musste der Terraform-Provider von Cloudflare manuell verwaltet werden. Doch mithilfe unserer bestehenden OpenAPI-Pipeline zur Codegenerierung generieren wir ihn jetzt automatisch – ...
24. September 2024
Ein sichereres Internet mit Cloudflare: kostenlose Bedrohungsdaten, Analysen und Erkennung neuer Gefahren
Wir kommen heute unserem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, ein gutes Stück näher: Cloudflare ermöglicht jetzt allgemein einen kostenlosen Zugang zu über zehn verschiedenen Website- und Netzwerksicherheitsprodukten und -funktionen....
24. September 2024
Cloudflare arbeitet mit Internet Service Providern und Netzwerkausrüstern zusammen, damit Millionen von Haushalten sicher im Internet surfen können
Cloudflare weitet die Nutzung seines öffentlichen DNS-Resolvers durch Partnerschaften mit ISPs und Netzwerkanbietern aus, damit Millionen von Haushalten sicher im Internet surfen können. Helfen Sie mit, jeden Internetnutzer mit einem Klick vor unsicheren Inhalten zu schützen – mi...
23. September 2024
Ab sofort kann der Zugriff durch KI-Modelle auf Ihre Inhalte überprüft und kontrolliert werden
Cloudflare-Kunden mit jedem beliebigen Tarif können jetzt überprüfen und bestimmen, wie KI-Modelle auf die Inhalte ihrer Website zugreifen....
22. September 2024
Jahresbrief 2024 der Cloudflare-Gründer
Cloudflare wurde am 27. September 2010 gegründet. Wir feiern diese Woche unseren vierzehnten Geburtstag...
02. Oktober 2023
Die Birthday Week im Rückblick: alle unsere Ankündigungen und eine KI-gestützte Chance für Start-ups
Sie brauchen eine kurze Zusammenfassung der vielen Neuigkeiten unserer Birthday Week oder eine kleine Erinnerung dazu? Dann ist dieser Rückblick das Richtige für Sie...
29. September 2023
Post-Quanten-Kryptographie allgemein verfügbar
Cloudflare kündigt Post-Quantum-Kryptographie als allgemein verfügbares System an...