Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026. ...

Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...

Cloudflare ermittelt anhand großer Trafficmengen die Eigenschaften jedes Einzelnetzwerks und passt das eigene System zur Überlastungskontrolle an, um Antworten schneller als je zuvor zu übertragen. ...

Heute wird Cloudflare Data Platform eingeführt – eine vollständig verwaltete, auf Apache Iceberg und R2 aufbauende Plattform zur Erfassung, Transformation, Speicherung und Analyse von Daten. ...

Die „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte. ...