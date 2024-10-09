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Produkt-News

AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar

2026-03-11

Produkt-NewsAIWAFSicherheitAnwendungssicherheitAnwendungsservices

Cloudflare AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar und bietet eine Sicherheitsebene zum Erkennen und Schützen von KI-gestützten Anwendungen, unabhängig vom Modell oder Hosting-Provider. Außerdem machen wir die KI-Erkennung für alle Tarife kostenlos, um Teams dabei zu helfen, Schatten-KI-Implementierungen zu finden und abzusichern....

WEITERE BEITRÄGE

06. März 2024

Einfachere Anbindung von Unternehmen an Cloudflare mit Express Cloudflare Network Interconnect

Mit Express Cloudflare Network Interconnect können Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach mit Cloudflare verbinden. Kunden können jetzt Express CNIs direkt über das Cloudflare-Dashboard bestellen, und sie sind innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit. Express CNI vereinfacht auch die ...

Security Week
Network Interconnect (DE)
Produkt-News
Magic Transit
Magic WAN

18. Oktober 2023

Jetzt allgemein verfügbar: Nachverfolgung von Netzwerk-Datenflüssen für lückenlosen Überblick über den Traffic

Zur Analyse von DDoS-Angriffen oder Behebung anderer Datenverkehrsanomalien brauchen Netzwerkingenieure häufig einen umfassenderen Überblick über den Netzwerk-Traffic...

Magic Network Monitoring
Netzwerk-Services
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Produkt-News