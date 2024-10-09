Die Agents Week 2026 ist vorbei. Werfen wir einen Blick auf alles, was wir angekündigt haben – von Compute und Sicherheit über die Agenten-Toolbox, Plattform-Tools bis hin zum neuen Agenten-Web. Alles, was wir für die Agentic Cloud bereitgestellt haben. ...

Cloudflare AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar und bietet eine Sicherheitsebene zum Erkennen und Schützen von KI-gestützten Anwendungen, unabhängig vom Modell oder Hosting-Provider. Außerdem machen wir die KI-Erkennung für alle Tarife kostenlos, um Teams dabei zu helfen, Schatten-KI-Implementierungen zu finden und abzusichern. ...

Cloudflare ist 15 Jahre alt. Wir feiern den Geburtstag, indem wir neue Produkte lancieren, die dem Internet zugutekommen. Wir haben aber auch viel über die Veränderungen im Internet nachgedacht. ...

Speed Brain uses the Speculation Rules API to prefetch content for the user's likely next navigations. The goal is to download a web page to the browser before a user navigates to it. ...

Bisher musste der Terraform-Provider von Cloudflare manuell verwaltet werden. Doch mithilfe unserer bestehenden OpenAPI-Pipeline zur Codegenerierung generieren wir ihn jetzt automatisch – ...