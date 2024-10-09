WEITERE BEITRÄGE
06. August 2024
Das Backbone der Connectivity Cloud von Cloudflare
Lesen Sie mehr über die neuesten Meilensteine und Erweiterungen des globalen Backbones von Cloudflare und darüber, wie es unsere Connectivity Cloud und unsere Dienste unterstützt....
12. April 2024
Offizielle Einführung von Foundation DNS: Verbesserung des autoritativen DNS-Diensts
Wir führen Foundation DNS ein, unseren neuen autoritativen DNS-Service für Unternehmen. ...
08. April 2024
Abschluss der Developer Week 2024
Die Developer Week 2024 ist nun offiziell zu Ende. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Ankündigungen und detaillierten technischen Untersuchungen, die letzte Woche veröffentlicht wurden...
05. April 2024
Browser Rendering-API allgemein verfügbar, Einführung von Cloudflare Snippets, SWR, und Bereitstellung von Workers for Platforms für alle Nutzer
Browser Rendering-API ist jetzt für alle zahlenden Workers-Kunden verfügbar und bietet auch eine verbesserte Sitzungsverwaltung...
03. April 2024
R2 fügt Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine Speicherebene mit seltenem Zugriff hinzu
Wir freuen uns, drei neue Funktionen für Cloudflare R2 ankündigen zu können:
Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine
Speicherebene für seltenen Zugriff...
31. März 2024
Willkommen zur Developer Week 2024
Wir starten die Developer Week 2024 und freuen uns, Sie in dieser Woche begrüßen zu dürfen und Ihnen eine kleine Vorschau auf das zu geben, was Sie erwartet, und welche Zukunft wir für unsere Plattform sehen...
08. März 2024
Log Explorer: Überwachung von Sicherheitsereignissen ohne Speicherlösungen von Drittanbietern
Mit der kombinierten Leistungsfähigkeit von Security Analytics + Log Explorer können Sicherheitsteams Sicherheitsangriffe nativ innerhalb von Cloudflare analysieren, untersuchen und überwachen. Dadurch werden die Zeit bis zur Lösung und die Gesamtbetriebskosten für Kunden reduzie...
06. März 2024
Magic Cloud Networking vereinfacht die Sicherheit, Konnektivität und Verwaltung von öffentlichen Clouds
Wir stellen vor: Magic Cloud Networking, eine neue Reihe von Funktionen zur Visualisierung und Automatisierung von Cloud-Netzwerken, um unseren Kunden eine sichere, einfache und nahtlose Verbindung zu öffentlichen Cloud-Umgebungen zu ermöglichen...
06. März 2024
Einfachere Anbindung von Unternehmen an Cloudflare mit Express Cloudflare Network Interconnect
Mit Express Cloudflare Network Interconnect können Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach mit Cloudflare verbinden. Kunden können jetzt Express CNIs direkt über das Cloudflare-Dashboard bestellen, und sie sind innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit. Express CNI vereinfacht auch die ...
04. März 2024
Cloudflare führt AI Assistant für Security Analytics ein
Mit AI Assistant für „Security Analytics“ ist es ab sofort leichter als je zuvor, aussagekräftige Informationen über Ihre Websicherheit zu erhalten. Die neue integrierte Schnittstelle gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Abfragen in natürlicher Sprache Ihre eigene Sicherheitsanalyse d...
07. Februar 2024
SASE aus einer Hand dank Netzwerkmodernisierung
SASE aus einer Hand vereinfacht Sicherheit, Vernetzung und DevOps – jetzt mit erweiterten Site-to-Site-, WANaaS-, Mesh- und P2P-Netzwerkfunktionen...
18. Dezember 2023
Integration von Turnstile in die Cloudflare-WAF schützt vor Fetch Requests
Cloudflare-Kunden haben jetzt die Möglichkeit, mit Turnstile beim Laden des HTML-Codes einer Seite eine Aufgabe (Challenge) ausgeben zu lassen und durchzusetzen, dass alle gültigen Antworten über einen gültigen Turnstile-Token verfügen. ...
16. November 2023
Einführung der erweiterten Sitzungsprüfungsfunktionen bei Cloudflare One
Administratoren können jetzt alle aktiven Nutzersitzungen und die damit verbundenen Daten, die von ihren Cloudflare One-Richtlinien verwendet werden, einfach überprüfen. Sie erhalten somit das Beste aus beiden Welten: extrem fein justierte Kontrollen und gleichzeitig verbesserte ...
31. Oktober 2023
Einführung von Benachrichtigungen für HTTP-Traffic-Anomalien
Ab sofort bieten wir Benachrichtigungen bei Traffic-Anomalien: Sie werden proaktiv gewarnt, wenn bei Ihrer Internetpräsenz eine unerwartete Veränderung der Traffic-Muster registriert wird...
18. Oktober 2023
Jetzt allgemein verfügbar: Nachverfolgung von Netzwerk-Datenflüssen für lückenlosen Überblick über den Traffic
Zur Analyse von DDoS-Angriffen oder Behebung anderer Datenverkehrsanomalien brauchen Netzwerkingenieure häufig einen umfassenderen Überblick über den Netzwerk-Traffic...