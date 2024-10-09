WEITERE BEITRÄGE
12. April 2026
Willkommen bei der Agents Week
Cloudflare verfolgt nach wie vor das Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Manchmal bedeutet das, die Gestaltung neuer Produkte auf das Web in seiner heutigen Form auszurichten. In anderen Fällen muss man etwas für das Internet der Zukunft schaffen.
Diese Woche eröffnen wir ...
25. November 2025
Integration von FLUX.2 [dev] bei Workers AI in Zusammenarbeit mit Black Forest Labs
FLUX.2 [dev] von Black Forest Labs ist jetzt bei Workers AI verfügbar. Dieses fortschrittliche Open Source-Bildmodell bietet überlegenen Fotorealismus, Multi-Referenz-Eingaben und hochpräzise Steuerung per JSON-Prompting....
17. November 2025
Replicate wird Teil von Cloudflare
Durch die Integration der Tools von Replicate bei Cloudflare ist unsere Workers-Plattform auch in Zukunft der beste Ort im Internet, um KI-gestützte oder agentenbasierte Workflows zu entwickeln und zu implementieren.
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29. September 2025
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025
Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026....
25. September 2025
Einführung der Cloudflare Data Platform zum Erfassen, Speichern und Abfragen von Daten direkt in Cloudflare
Heute wird Cloudflare Data Platform eingeführt – eine vollständig verwaltete, auf Apache Iceberg und R2 aufbauende Plattform zur Erfassung, Transformation, Speicherung und Analyse von Daten....
14. April 2025
Developer Week 2025 wrap-up
We’ve closed out Developer Week 2025. Here’s a quick recap of the announcements and in-depth technical explorations that went out during the week....
11. April 2025
Start-ups im Rampenlicht: KI-Agenten entwickeln und Innovation beschleunigen mit Kohorte Nr. 5
Erfahren Sie, wie Entwickler mit Cloudflare KI-Workloads skalieren und die Automatisierung optimieren sowie, was Workers Launchpad-Kohorte Nr. 4 entwickelt hat, und schauen Sie sich Kohorte Nr. 5 an...
08. April 2025
Ihr Frontend, Backend und Ihre Datenbank – jetzt in einem Cloudflare Worker
Jetzt statische Websites und Full-Stack-Anwendungen auf Cloudflare Workers bereitstellen. Die Framework-Unterstützung für React Router v7, Astro, Vue und andere + Vite-Plugin sind nun verfügbar. ...
07. April 2025
Das Agent-Puzzle: MCP, Authentifizierung und Autorisierung und die kostenlose Tarifstufe von Durable Objects
Cloudflare bietet Toolkit für KI-Agents mit Agents SDK-Support für MCP-Clients (Model Context Protocol), Authentifizierung/Autorisierung/Hibernation für MCP-Server und Free-Tarif von Durable Objects. ...
06. April 2025
Willkommen zur Developer Week 2025
Wir starten die Cloudflare Developer Week 2025 – unsere Innovationswoche, die den Ankündigungen für Entwickler und Entwicklerinnen gewidmet ist....
20. März 2025
Wir stellen vor: Cloudy, der KI-Agent von Cloudflare zur Vereinfachung komplexer Konfigurationen
Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen....
30. September 2024
Eine weitere Birthday Week liegt hinter uns
Eine Zusammenfassung aller wichtigen Bekanntmachungen der Birthday Week 2024....
26. September 2024
Überarbeitung des Startup-Programms: Entwickeln und wachsen Sie auf Cloudflare mit Credits im Wert von bis zu 250.000 USD
Das Startup-Programm von Cloudflare bietet jetzt bis zu 250.000 USD an Credits für Unternehmen, die auf unserer Entwicklerplattform aufbauen. Das neue Programm verwendet klare und vorhersehbare Credits, so dass Sie leicht erkennen können, wie sich die Nutzung auf die zukünftige P...
24. September 2024
Automatische Generierung des Terraform-Providers von Cloudflare
Bisher musste der Terraform-Provider von Cloudflare manuell verwaltet werden. Doch mithilfe unserer bestehenden OpenAPI-Pipeline zur Codegenerierung generieren wir ihn jetzt automatisch – ...
22. Mai 2024
Allgemeine Verfügbarkeit von AI Gateway: Eine einheitliche Schnittstelle für die Verwaltung und Skalierung Ihrer Workloads mit generativer KI
AI Gateway ist eine Plattform, die KI für den IT-Betrieb bereitstellt und die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Beobachtbarkeit Ihrer KI-Anwendungen gewährleistet. Mit einer einzigen Zeile Quellcode stehen Ihnen leistungsstarke Funktionen wie Durchsatzbegrenzung, benutzerdefin...