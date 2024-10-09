Die Agents Week 2026 ist vorbei. Werfen wir einen Blick auf alles, was wir angekündigt haben – von Compute und Sicherheit über die Agenten-Toolbox, Plattform-Tools bis hin zum neuen Agenten-Web. Alles, was wir für die Agentic Cloud bereitgestellt haben. ...

Geben Sie Ihren Agenten, Entwicklern und Automatisierungen ein Zuhause für Code und Daten. Wir haben gerade Artifacts lanciert: Git-kompatiblen versionierten Speicher, der speziell für Agenten entwickelt wurde. Erstellen Sie viele zehn Millionen Repositories, forken Sie von jedem beliebigen Remote und übergeben Sie eine URL an jeden Git-Client. ...

Cloudflare Mesh ermöglicht Nutzern, Netzwerkknoten und autonomen KI-Agenten einen sicheren Zugriff auf nichtöffentliche Netzwerke. Durch die Integration bei Workers VPC können Entwickler nun Agenten begrenzten Zugriff auf nichtöffentliche Datenbanken und API ohne manuell eingerichtete Tunnel gewähren. ...

Wir führen Durable Object Facets ein, die es Dynamic Workers ermöglichen, Durable Objects mit ihren eigenen isolierten SQLite-Datenbanken zu instanziieren. Dies erlaubt es Entwicklern, Plattformen zu entwickeln, die on-the-fly generierten, zustandsbehafteten Code persistent ausführen. ...

Cloudflare Sandboxes bieten KI-Agents eine stabile, isolierte Umgebung: einen echten Computer mit einer Shell, einem Dateisystem und Hintergrundprozessen, der bei Bedarf startet und genau dort weiter macht, wo er aufgehört hat. ...

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