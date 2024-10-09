Richard Boulton

Wie Cloudflare mithilfe der weltweit größten Menge von Performance-Daten das schnellste globale Netzwerk noch weiter beschleunigt

2025-09-26

Cloudflare ermittelt anhand großer Trafficmengen die Eigenschaften jedes Einzelnetzwerks und passt das eigene System zur Überlastungskontrolle an, um Antworten schneller als je zuvor zu übertragen. ...