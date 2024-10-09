WEITERE BEITRÄGE
14. Dezember 2023
Schätzung der weltweiten IPv6-Akzeptanz mithilfe des DNS
Im letzten Jahrzehnt ist die clientseitige IPv6-Verbreitung von unter 1 Prozent auf einen Anteil irgendwo zwischen 30 um 40 Prozent – je nachdem, auf welche Zahlen man zurückgreift – gestiegen. Zur Serverseite dagegen ist nichts bekannt....
05. Dezember 2023
Jüngste urheberrechtliche Entscheidung in Deutschland lehnt Sperrung durch globale DNS-Resolver ab
Ein kürzlich ergangenes Urteil des Oberlandesgerichts Köln stellt einen wichtigen Meilenstein für Cloudflare und das Internet im Kampf gegen fehlgeleitete Versuche dar, Urheberrechtsverletzungen im Internet über das DNS-System zu bekämpfen...
04. September 2023
Zusammenlegen von Verbindungen mit ORIGIN Frames – weniger DNS-Anfragen, weniger Verbindungen
In diesem Blogbeitrag wird ein Forschungspapier von Cloudflare zusammengefasst, in dem die Ergebnisse einer Zusammenlegung von Verbindungen mittels ORIGIN Frames gemessen und prototypisiert wurden...
23. Juni 2023
Schutz und Skalierung der Abstimmung für den ESC im Jahr 2023
Mehr als 162 Millionen Fans haben 2023 den Eurovision Song Contest (ESC) verfolgt. Bei dem Event konnten in diesem Jahr erstmals auch nicht teilnehmende Länder abstimmen, wofür man auf die Voting-Anwendung based.io zurückgriff...
28. Februar 2023
Wie Rust und Wasm Cloudflare 1.1.1.1 ermöglichen
Führt eine neue DNS-Plattform ein, die 1.1.1.1 und verschiedene andere Produkte unterstützt...
30. September 2022
Tschüss, Alexa. Hallo, Cloudflare Radar Domain-Rankings
Heute stellen wir einen neuen Datensatz namens Radar Rankings vor. Mit diesem Datensatz ermitteln wir die beliebtesten Domains, die widerspiegeln, wie Menschen das Internet weltweit und pro Land nutzen...
08. Dezember 2021
Wir präsentieren Foundation DNS, das neue erstklassige DNS-Angebot von Cloudflare
Heute stellen wir Foundation DNS vor, das neue Premium-DNS-Angebot von Cloudflare, das unvergleichliche Zuverlässigkeit und höchste Performance bietet und in der Lage ist, die komplexesten Anforderungen von Infrastrukturteams zu erfüllen.
Reden wir zunächst einmal übers Geld
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13. November 2021
Cloudflare blockiert Multi-Vektor-DDoS-Angriff mit fast 2 Tbit/s
Anfang dieser Woche hat Cloudflare einen DDoS-Angriff automatisch erkannt und abgewehrt, der bei knapp 2 Tbit/s seinen Höhepunkt erreichte...
04. Oktober 2021
Eine erste Analyse zum Ausfall von Facebook
Heute um 17:51 Uhr (MESZ) haben wir einen internen Vorfall mit dem Titel „Facebook DNS lookup returning SERVFAIL“ eröffnet. Unsere Befürchtung war, dass etwas mit unserem DNS-Resolver 1.1.1.1 nicht in Ordnung sein könnte. ...
08. Dezember 2020
Beitrag zur Entwicklung der nächsten Generation von Datenschutz-Protokollen
Heute stellen wir mehrere Ansätze zur Verbesserung von Internet-Protokollen vor, die etwas respektieren, das unseren Kunden und Internetnutzern rund um den Erdball am Herzen liegt: Datenschutz....
08. Dezember 2020
DNS-Datenschutz verbessern mit Oblivious DoH in 1.1.1.1
Oblivious DoH macht sichere DNS-Abfragen über HTTPS (DoH) auch zu privaten Abfragen. Es ist ein Vorschlag für einen neuen Standard, der IP-Adressen von Abfragen trennt, damit kein einzelner Akteur beides gleichzeitig sein kann....
08. Dezember 2020
Tschüss ESNI! Hallo ECH!
Eine eingehende Betrachtung von Encrypted ClientHello: Dieser Standard verschlüsselt datenschutzrelevante Parameter, die vom Client im Rahmen des TLS-Handshake übermittelt werden....
02. April 2020
Der Fehler, der heute dazu führte, dass 1.1.1.3 LGBTQIA+ Websites blockierte
Heute haben wir einen Fehler gemacht. Dieser Fehler führte dazu, dass der neue Dienst 1.1.1.1 for Families ungewollt eine Reihe von LGBTQIA+ Websites blockierte. ...
01. April 2020
Wir präsentieren: WARP Beta für macOS und Windows
Am 1. April letzten Jahres präsentierten wir WARP, eine Option innerhalb der iOS- und Android-App 1.1.1.1, um Internetverbindungen sicher und schnell zu machen. Heute verwenden Millionen von Nutzern WARP, um ihre mobilen Internetverbindungen zu sichern....
01. April 2020
Wir stellen vor: 1.1.1.1 for Families
Heute vor zwei Jahren haben wir 1.1.1.1 vorgestellt, ein sicherer, schneller und datenschutzfreundlicher DNS-Resolver, der von allen Verbrauchern kostenlos genutzt werden kann. ...