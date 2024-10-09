Der Status-Quo des Post-Quanten-Internets 2025

2025-10-28

Heute ist mehr als die Hälfte des von Menschen initiierten Datenverkehrs mit Cloudflare durch Post-Quanten-Verschlüsselung gegen „Harvest-now/Decrypt-later“-Angriffe geschützt. Was einst ein spannendes Forschungsprojekt war, ist nun der neue Sicherheitsstandard im Internet. Doch die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen: In diesem Blogbeitrag zeigen wir, wo wir aktuell stehen, was wir in den kommenden Jahren erwarten – und was Sie schon heute tun können. ...