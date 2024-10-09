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Der Cloudflare-Blog

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Forschung

Der Status-Quo des Post-Quanten-Internets 2025

2025-10-28

Heute ist mehr als die Hälfte des von Menschen initiierten Datenverkehrs mit Cloudflare durch Post-Quanten-Verschlüsselung gegen „Harvest-now/Decrypt-later“-Angriffe geschützt. Was einst ein spannendes Forschungsprojekt war, ist nun der neue Sicherheitsstandard im Internet. Doch die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen: In diesem Blogbeitrag zeigen wir, wo wir aktuell stehen, was wir in den kommenden Jahren erwarten – und was Sie schon heute tun können....

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Der Status-Quo des Post-Quanten-Internets 2025

Die klassische Kryptografie ist bedroht. Rüsten Sie mit Cloudflare Zero Trust auf Post-Quanten-Kryptografie auf.

2025-03-17

Security WeekPost-Quanten-KryptographieZero TrustCloudflare GatewayCloudflare AccessClientlosTunnel von CloudflareKryptographieForschung

Heute geben wir bekannt, dass Unternehmen jetzt den sensiblen Traffic ihres Firmennetzwerks vor Quantenbedrohungen schützen können, indem sie ihn durch die Zero-Trust-Plattform von Cloudflare tunneln....