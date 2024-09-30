Kostenlos loslegen|Kontakt zum Vertrieb|

Der Cloudflare-Blog

Jetzt abonnieren, um Benachrichtigungen über neue Beiträge zu erhalten:

Eine weitere Birthday Week liegt hinter uns

2024-09-30

Lesezeit: 2 Min.
Dieser Beitrag ist auch auf English, 繁體中文, Français, 日本語, 한국어, Español, und 简体中文 verfügbar.

2024 feiern wir bei Cloudflare unser vierzehnjähriges Bestehen. Während unserer Birthday Week gibt es jedes Jahr zahlreiche wichtige Ankündigungen. Außerdem führen wir innovative neue Produkte und Lösungen ein, mit denen wir unseren Kunden und der gesamten Internet-Community etwas zurückzugeben möchten. Die Birthday Week ist bei Cloudflare mittlerweile eine geschätzte Tradition und fest in unserer Firmenkultur verankert. Wir wollen damit nicht nur bekräftigen, dass wir unseren Zielen treu bleiben, sondern auch immer die Nähe zu unseren Kunden suchen. Wir beginnen schon lange vorher mit der Planung für dieses Event und laden alle Cloudflare-Mitarbeitenden ein, sich zu beteiligen. 

Deshalb hatten wir schon Monate vor Beginn der Birthday Week unsere Abteilungen aufgefordert, Ideen für Ankündigungen einzureichen. Daraufhin wurden wir mit Vorschlägen für die Implementierung neuer Standards oder die Erstellung neuer Produkte für Entwickler regelrecht bombardiert. Für uns bestand die größte Herausforderung deshalb darin, dies alles in einer einzigen Woche unterzubringen – schließlich gibt es noch jede Menge Dinge zu entwickeln. Daher ist es eine gute Sache, dass wir jedes Jahr unser Firmenjubiläum begehen. Aber vielleicht brauchen wir im kommenden Jahr einen zusätzlichen Tag für unsere Birthday Week!

Damit Ihnen auch sicher nichts entgeht, haben wir hier noch einmal alles aufgeführt, was während unserer diesjährigen Birthday Week vorgestellt wurde:

Montag

Neuerung Das Wichtigste in Kürze
Ab sofort kann der Zugriff durch KI-Modelle auf Ihre Inhalte überprüft und kontrolliert werden Sie können ermitteln, welche Bots und Crawler von KI-Anbietern auf Ihre Website zugreifen, und bestimmen, für welche Inhalte Sie diesen Zugriff erlauben.
Effizientere Zonenverwaltung mit Massen-Aktualisierungen von DNS-Einträgen Kunden, die Cloudflare zur DNS-Verwaltung einsetzen, können eine ganze Reihe von Einträgen erstellen, die Verwendung eines Proxy für viele Einträge aktivieren, viele Einträge gleichzeitig für den Verweis auf ein neues Ziel aktualisieren oder sogar alle ihre Einträge löschen.
Wir präsentieren Ephemeral IDs: ein neues Werkzeug zur Betrugserkennung Mit der neuen Funktion Ephemeral IDs kann eine eindeutige, kurzzeitig gültige ID generiert werden, ohne auf Informationen auf Netzwerkebene zurückzugreifen. Damit wird die Sicherheit weiter verstärkt.

Dienstag

Neuerung Das Wichtigste in Kürze
Cloudflare ermöglicht gemeinsam mit Partnern privaten Nutzern sichereres Surfen Internetdienstleister sowie Anbieter von Netzwerken und Hardwaregeräten können sich für eine Partnerschaft bei Cloudflare registrieren, um privaten Nutzern sichereres Surfen zu ermöglichen.
Ein sichereres Internet mit Cloudflare: kostenlose Bedrohungsdaten, Analysen und Erkennung neuer Gefahren Kostenlose Bedrohungsdaten, Analysen, die Erkennung neuer Gefahren und mehr.
Automatische Generierung des Terraform-Providers von Cloudflare Die jüngsten Teile des OpenAPI-Schema-Ökosystems, die jetzt automatisch generiert werden können: der Terraform-Provider und die API-Referenzdokumentation.
Cloudflare trägt durch die Kontrolle der Key Transparency zur Sicherheitsüberprüfung Ende-zu-Ende verschlüsselter WhatsApp-Nachrichten bei Cloudflare trägt durch die Kontrolle der Key Transparency zur Sicherheitsüberprüfung Ende-zu-Ende verschlüsselter WhatsApp-Nachrichten bei.

Mittwoch

Neuerung Das Wichtigste in Kürze
Einführung von Speed Brain: Webseiten laden 45 % schneller Speed Brain, unser neuester Meilenstein in puncto Beschleunigung, fordert über die Speculation Rules-API Inhalte vorab an, auf die von den Nutzern mit der größten Wahrscheinlichkeit als Nächstes zugegriffen wird. Dadurch können Webseiten 45 % schneller geladen werden.
Instant Purge: Invalidierung zwischengespeicherter Inhalte in unter 150 ms Instant Purge macht zwischengespeicherte Inhalte in weniger als 150 ms ungültig und bietet damit die branchenweit schnellste Cache-Bereinigung mit globaler Latenz für Bereinigungen nach Tags, Hostnamen und Präfixen.
Neue Standards für ein schnelleres und datenschutzfreundlicheres Internet Zstandard-Komprimierung, Encrypted Client Hello und weitere Bekanntmachungen zu Geschwindigkeit und Datenschutz, jeweils kostenlos.
TURN und Anycast: Damit Peer-Verbindungen weltweit funktionieren Ab heute ist der TURN-Dienst von Cloudflare Calls für alle Cloudflare-Konten verfügbar.
Die Cloudflare-Server der 12. Generation – 145 % höhere Performance und 63 % mehr Effizienz Bei unseren Servern der nächsten Generation stehen außergewöhnliche Performance und Sicherheit im Vordergrund. Sie bieten eine verbesserte Unterstützung für KI/ML-Workloads und eine erheblich höhere Energieeffizienz.

Donnerstag

Neuerung Das Wichtigste in Kürze
Überarbeitung des Startup-Programms: Bei Cloudflare Produkte entwickeln und wachsen mit Guthabenpunkten im Wert von bis zu 250.000 USD Teilnahmeberechtigte Start-ups können jetzt Guthabenpunkte in einem Wert bis zu 250.000 USD beantragen. Damit lassen sich auf der Entwicklerplattform von Cloudflare Produkte kreieren.
Größer, besser, schneller: die KI-Plattform von Cloudflare Leistungsstärkere Grafikkarten, erweiterte Modell-Unterstützung, verbesserte Protokollierung und Auswertung bei AI Gateway sowie allgemeine Verfügbarkeit von Vectorize mit höheren Indexgrößen und schnelleren Abfragen.
Builder Day 2024: 18 große Updates für die Workers-Plattform Dauerhafte und abfragbare Workers-Protokolle, allgemein verfügbare Kompatibilität mit Node.js, verbesserte Next.js-Unterstützung über OpenNext, integrierte kontinuierliche Integration und kontinuierliche Implementierung für Workers, schrittweise Implementierungen, Warteschlagen, allgemein verfügbare R2-Ereignisbenachrichtigungen und mehr: Damit wird das Entwickeln auf Cloudflare einfacher, schneller und erschwinglicher.
Beschleunigung von Workers KV Wir befassen uns eingehend mit der Frage, wie es gelungen ist, Workers KV bis zu dreimal schneller zu machen.
Latenzfreier SQLite-Speicher in jedem Durable Object Anwendungscode wird auf Speicherebene abgelegt, damit er dort ausgeführt wird, wo die Daten gespeichert sind.
Workers AI ist jetzt schneller und effizienter: Performance-Optimierung mit KV-Cache-Kompression und spekulativer Dekodierung Durch den Einsatz neuer Optimierungstechniken wie KV-Cache-Komprimierung und spekulativer Dekodierung sorgen wir für blitzschnelle Inferenz von Large Language Models (LLM) auf der Cloudflare-Plattform Workers AI.

Freitag

Neuerung Das Wichtigste in Kürze
Unsere Container-Plattform ist jetzt im Produktivbetrieb. Außerdem verfügt sie über Grafikkarten. Hier ein erster Eindruck. Wir haben an etwas Neuem gearbeitet – einer Plattform für den Betrieb von Containern über das Netzwerk von Cloudflare. Diese befindet sich bereits im Produktivbetrieb, unter anderem für KI-Inferenz.
Verstärkung der Cybersicherheit: Cloudflare implementiert ein neues Bug-Bounty-VIP-Programm im Rahmen der CISA-Verpflichtung Im Rahmen unserer „CISA Pledge“-Verpflichtung haben wir dieses Jahr ein neues Bug-Bounty-VIP-Programm eingeführt.
Mehr Gestaltungsspielraum für Entwickler: Wir präsentieren die Dev Alliance und die vierte Workers Launchpad-Kohorte Sie erhalten kostenlosen und vergünstigten Zugang zu wichtigen Entwicklertools und lernen die neuesten Start-ups kennen, die Cloudflare zum Entwickeln neuer Produkte nutzen.
Wir weiten unsere Unterstützung für Open Source-Projekte mit Projekt „Alexandria“ aus Wir weiten unser Open Source-Programm aus. Indem wir vielversprechenden Vorhaben die für ihren Erfolg erforderlichen Tools und Schutzmaßnahmen zur Verfügung stellen, tragen wir zu ihrer Zukunftsfähigkeit und Skalierbarkeit bei.
Netzwerktrends und natürliche Sprache: Der neue Data Explorer und KI-Assistent von Cloudflare Radar Eine einfache webbasierte Schnittstelle zur Erstellung komplexerer API-Abfragen, einschließlich Vergleichen und Filtern, sowie zur Visualisierung der Ergebnisse.
AI Everywhere mit einem Assistenten zur Erstellung von WAF-Regeln, KI-bezogenen Erkenntnissen bei Cloudflare Radar und aktualisiertem Schutz vor KI-Bots Erweiterung der Funktionen unseres KI-Assistenten zum Erstellen neuer WAF-Regeln, neue Erkenntnisse zu dem durch KI-Bots und Crawler generierten Traffic bei Radar sowie neue Funktionen zum Blockieren von KI-Bots.
Wir bekräftigen unser Bekenntnis zum Free-Tarif Unser Free-Tarif bleibt bestehen, was wir diese Woche mit 15 Neuerungen bekräftigen, die ihn noch attraktiver machen.

Last but not least …

Cloudflare unterstützt Millionen von Kunden und deren Millionen von Domains in nahezu jedem Land der Welt. Für international tätige Unternehmen kann die Zahlungslandschaft allerdings unübersichtlich sein, vor allem in Regionen außerhalb Nordamerikas. Während Kreditkarten in den USA für Online-Einkäufe sehr beliebt sind, sieht es in vielen Teilen der Welt ganz anders aus. 60 % der Verbraucher in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im Asien-Pazifik-Raum und in Lateinamerika nutzen andere Zahlungsmethoden. Beispielsweise entscheiden sich europäische Verbraucher häufig für das SEPA-Lastschriftverfahren, während chinesische Konsumenten oft die digitale Zahlungsplattform Alipay verwenden.

Bei Cloudflare sehen wir dies als Chance an, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind. Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir unser Zahlungssystem erweitern und eine neue Zahlungsmethode namens Stripe Link als Closed Beta-Version einführen. Der Zahlungsvorgang lässt sich damit schneller und reibungsloser abwickeln, sodass unsere Self-Service-Kunden über Link gespeicherte Bankkonten oder Karten für die Bezahlung nutzen können. Kunden, die ihre Zahlungsdaten bei einem Unternehmen gespeichert haben, das Link nutzt, können zügiger Bezahlen, ohne ihre Zahlungsdaten erneut eingeben zu müssen.  

Wir haben damit die ersten Schritte vollzogen, um unser Zahlungssystem um Verfahren zu erweitern, die von Kunden auf der ganzen Welt genutzt werden. Die neuen Zahlungsmethoden werden wir nach und nach einführen, um eine reibungslose Integration gewährleisten und in jeder Phase Kunden-Feedback einholen zu können.

Bis zum nächsten Jahr!

Damit schließen wir unsere Birthday Week 2024 ab. Doch bei Innovationen machen wir nie eine Pause. Deshalb sollten Sie den Cloudflare-Blog das ganze Jahr über lesen, um zu erfahren, mit welchen weiteren neuen Produkten und Funktionen wir zur Verbesserung des Internets beitragen.

Wir schützen komplette Firmennetzwerke, helfen Kunden dabei, Internetanwendungen effizient zu erstellen, jede Website oder Internetanwendung zu beschleunigen, DDoS-Angriffe abzuwehren, Hacker in Schach zu halten, und unterstützen Sie bei Ihrer Umstellung auf Zero Trust.

Greifen Sie von einem beliebigen Gerät auf 1.1.1.1 zu und nutzen Sie unsere kostenlose App, die Ihr Internet schneller und sicherer macht.

Wenn Sie mehr über unsere Mission, das Internet besser zu machen, erfahren möchten, beginnen Sie hier. Sie möchten sich beruflich neu orientieren? Dann werfen Sie doch einen Blick auf unsere offenen Stellen.
Birthday WeekPartnerEntwicklerplattformWorkers LaunchpadWorkers AICloudflare WorkersTurnstilePerformanceSicherheitCacheGeschwindigkeitSpeed BrainEntwicklerAI

Folgen auf X

Brendan Irvine-Broque|@irvinebroque
Cloudflare|@cloudflare

Verwandte Beiträge

22. April 2026

Making Rust Workers reliable: panic and abort recovery in wasm‑bindgen

Panics in Rust Workers were historically fatal, poisoning the entire instance. By collaborating upstream on the wasm‑bindgen project, Rust Workers now support resilient critical error recovery, including panic unwinding using WebAssembly Exception Handling....

Cloudflare Workers, Rust, Rust Workers, WebAssembly (DE), WASM (DE), Reliability, Technik, Open Source, Entwicklerplattform, Entwickler 

20. April 2026

The AI engineering stack we built internally — on the platform we ship

We built our internal AI engineering stack on the same products we ship. That means 20 million requests routed through AI Gateway, 241 billion tokens processed, and inference running on Workers AI, serving more than 3,683 internal users. Here's how we did it. ...

Agents Week, Agents, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, Entwicklerplattform, Entwickler, Cloudflare Gateway, Produkt-News, Workers AI 