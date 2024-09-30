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2024 feiern wir bei Cloudflare unser vierzehnjähriges Bestehen. Während unserer Birthday Week gibt es jedes Jahr zahlreiche wichtige Ankündigungen. Außerdem führen wir innovative neue Produkte und Lösungen ein, mit denen wir unseren Kunden und der gesamten Internet-Community etwas zurückzugeben möchten. Die Birthday Week ist bei Cloudflare mittlerweile eine geschätzte Tradition und fest in unserer Firmenkultur verankert. Wir wollen damit nicht nur bekräftigen, dass wir unseren Zielen treu bleiben, sondern auch immer die Nähe zu unseren Kunden suchen. Wir beginnen schon lange vorher mit der Planung für dieses Event und laden alle Cloudflare-Mitarbeitenden ein, sich zu beteiligen.

Deshalb hatten wir schon Monate vor Beginn der Birthday Week unsere Abteilungen aufgefordert, Ideen für Ankündigungen einzureichen. Daraufhin wurden wir mit Vorschlägen für die Implementierung neuer Standards oder die Erstellung neuer Produkte für Entwickler regelrecht bombardiert. Für uns bestand die größte Herausforderung deshalb darin, dies alles in einer einzigen Woche unterzubringen – schließlich gibt es noch jede Menge Dinge zu entwickeln. Daher ist es eine gute Sache, dass wir jedes Jahr unser Firmenjubiläum begehen. Aber vielleicht brauchen wir im kommenden Jahr einen zusätzlichen Tag für unsere Birthday Week!

Damit Ihnen auch sicher nichts entgeht, haben wir hier noch einmal alles aufgeführt, was während unserer diesjährigen Birthday Week vorgestellt wurde:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Last but not least …

Cloudflare unterstützt Millionen von Kunden und deren Millionen von Domains in nahezu jedem Land der Welt. Für international tätige Unternehmen kann die Zahlungslandschaft allerdings unübersichtlich sein, vor allem in Regionen außerhalb Nordamerikas. Während Kreditkarten in den USA für Online-Einkäufe sehr beliebt sind, sieht es in vielen Teilen der Welt ganz anders aus. 60 % der Verbraucher in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im Asien-Pazifik-Raum und in Lateinamerika nutzen andere Zahlungsmethoden . Beispielsweise entscheiden sich europäische Verbraucher häufig für das SEPA-Lastschriftverfahren, während chinesische Konsumenten oft die digitale Zahlungsplattform Alipay verwenden.

Bei Cloudflare sehen wir dies als Chance an, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind. Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir unser Zahlungssystem erweitern und eine neue Zahlungsmethode namens Stripe Link als Closed Beta-Version einführen. Der Zahlungsvorgang lässt sich damit schneller und reibungsloser abwickeln, sodass unsere Self-Service-Kunden über Link gespeicherte Bankkonten oder Karten für die Bezahlung nutzen können. Kunden, die ihre Zahlungsdaten bei einem Unternehmen gespeichert haben, das Link nutzt, können zügiger Bezahlen, ohne ihre Zahlungsdaten erneut eingeben zu müssen.

Wir haben damit die ersten Schritte vollzogen, um unser Zahlungssystem um Verfahren zu erweitern, die von Kunden auf der ganzen Welt genutzt werden. Die neuen Zahlungsmethoden werden wir nach und nach einführen, um eine reibungslose Integration gewährleisten und in jeder Phase Kunden-Feedback einholen zu können.

Bis zum nächsten Jahr!