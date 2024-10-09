Vor acht Jahren haben wir 1.1.1.1 eingeführt, um ein schnelleres und privateres Internet zu schaffen. Heute teilen wir die Ergebnisse unserer neuesten unabhängigen Prüfung. Das Ergebnis: Unsere Datenschutzvorkehrungen funktionieren genau wie versprochen. ...

Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026. ...

Cloudflare weitet die Nutzung seines öffentlichen DNS-Resolvers durch Partnerschaften mit ISPs und Netzwerkanbietern aus, damit Millionen von Haushalten sicher im Internet surfen können. Helfen Sie mit, jeden Internetnutzer mit einem Klick vor unsicheren Inhalten zu schützen – mit 1.1.1.1 für Familien. ...

Am 27. Juni 2024 hat eine kleine Gruppe von Nutzern auf der ganzen Welt möglicherweise bemerkt, dass der Dienst 1.1.1.1 nicht erreichbar war oder nicht richtig funktioniert hat. Die Hauptursache dafür war eine Kombination aus BGP (Border Gateway Protokoll)-Hijacking und einem Route-Leak ...

Ein kürzlich ergangenes Urteil des Oberlandesgerichts Köln stellt einen wichtigen Meilenstein für Cloudflare und das Internet im Kampf gegen fehlgeleitete Versuche dar, Urheberrechtsverletzungen im Internet über das DNS-System zu bekämpfen ...

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