WEITERE BEITRÄGE
14. November 2023
Streaming und größere Kontextlängen für Large Language Models in Workers AI
Workers AI unterstützt ab sofort mithilfe von „Server-Sent Events“ das Streamen von textbasierten Antworten für Llama-2 und alle anderen von uns angebotenen LLM...
04. Oktober 2023
1.1.1.1 Lookup-Fehler am 4. Oktober 2023
Am 4. Oktober 2023 traten bei Cloudflare Probleme bei der DNS-Auflösung auf. Einige Nutzer haben möglicherweise SERVFAIL DNS-Antworten auf gültige Anfragen erhalten. In diesem Blogartikel werden wir erläutern, was der Fehler war, warum er auftrat und was wir unternehmen, um siche...
28. Februar 2023
Wie Rust und Wasm Cloudflare 1.1.1.1 ermöglichen
Führt eine neue DNS-Plattform ein, die 1.1.1.1 und verschiedene andere Produkte unterstützt...
14. Oktober 2020
Wir präsentieren: WARP für Desktops und Cloudflare for Teams
Cloudflare wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um Websites und Webapplikationen vor Angriffen zu schützen und für Besucher schneller zu machen....
14. Oktober 2020
Cloudflare Gateway schützt Teams, wo sie auch sind
Im Januar 2020 haben wir „Cloudflare for Teams“ eingeführt – e. Im Mittelpunkt von Cloudflare for Teams stehen zwei Kernprodukte: Cloudflare Access und Cloudflare Gateway....
02. April 2020
Der Fehler, der heute dazu führte, dass 1.1.1.3 LGBTQIA+ Websites blockierte
Heute haben wir einen Fehler gemacht. Dieser Fehler führte dazu, dass der neue Dienst 1.1.1.1 for Families ungewollt eine Reihe von LGBTQIA+ Websites blockierte. ...
01. April 2020
Wir präsentieren: WARP Beta für macOS und Windows
Am 1. April letzten Jahres präsentierten wir WARP, eine Option innerhalb der iOS- und Android-App 1.1.1.1, um Internetverbindungen sicher und schnell zu machen. Heute verwenden Millionen von Nutzern WARP, um ihre mobilen Internetverbindungen zu sichern....
01. April 2020
Wir stellen vor: 1.1.1.1 for Families
Heute vor zwei Jahren haben wir 1.1.1.1 vorgestellt, ein sicherer, schneller und datenschutzfreundlicher DNS-Resolver, der von allen Verbrauchern kostenlos genutzt werden kann. ...
31. März 2020
Die Ergebnisse der Datenschutzuntersuchung unseres öffentlichen DNS-Resolvers 1.1.1.1
Am 1. April 2018 unternahmen wir einen großen Schritt, um Datenschutz und der Sicherheit im Internet zu verbessern: die Markteinführung des öffentlichen DNS-Resolvers 1.1.1.1 – der schnellste öffentliche DNS-Resolver, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht. Und wenn wir ...
27. September 2019
Fazit der Geburtstagswoche 2019
Diese Woche haben wir den 9. Geburtstag von Cloudflare mit einer Vielzahl neuer Angebote gefeiert, die unsere Mission, das Internet besser zu machen, weiter voranbringen. Hier sei kurz zusammengefasst, wie wir die Geburtstagswoche 2019 gefeiert haben....
25. September 2019
WARP ist da (tut uns leid, dass es so lange gedauert hat)
Heute machen wir WARP und WARP+ (Plus) für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Leider hat es etwas länger gedauert, als wir dachten. Falls Ihnen WARP nichts sagt: Es handelt sich um eine mobile App für alle, ...
25. September 2019
Die technischen Herausforderungen bei der Entwicklung von Cloudflare WARP
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
01. April 2019
Einführung von Warp: Behebung von Leistungs- und Sicherheitsproblemen des mobilen Internets
Der 1. April ist für den größten Teil des Internets ein kläglicher Tag. Während das Internet an den meisten Tagen voller Versprechen und Innovation ist, beschließt am 1....
11. November 2018
1 Sache, die Sie tun können, um Ihr Internet sicherer und schneller zu machen
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
05. Juni 2018
Der DNS Resolver für Tor stellt sich vor
Falls Sie es noch nicht gehört haben, Cloudflare hat am 1. April einen DNS Resolver-Dienst gestartet, bei dem die Privatsphäre an erster Stelle steht. Das war kein Aprilscherz!...