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Heute freuen wir uns, Startups Credits im Wert von bis zu 250.000 $ für die Nutzung der Entwicklerplattform von Cloudflare anbieten zu können. Dieses neue Credits-System ermöglicht es Ihnen, die Nutzungs- und weitere damit verbundenen Gebühren klar einzuschätzen und für eine vorhersehbare Zukunft zu planen, nachdem die 250.000 USD an Credits aufgebraucht sind oder nach einem Jahr, je nachdem, was zuerst eintritt.

Hier können Sie die Teilnahmebedingungen einsehen und sich für das Start-up-Programm bewerben.

Wofür können Sie die Credits verwenden?

Credits können für alle Produkte der Entwicklungsplattform sowie für Argo und Cache Reserve verwendet werden. Darüber hinaus stellen wir den Teilnehmern bis zu drei Domains auf Enterprise-Ebene zur Verfügung, darunter CDN, DDoS, DNS, WAF, Zero Trust und andere Sicherheits- und Performance-Produkte , die ein Teilnehmer für seine Website aktivieren kann.

Sie können Credits für Produkte der Cloudflare-Entwicklerplattform verwenden, einschließlich der in der folgenden Tabelle aufgeführten Produkte.

Hinweis: Credits für das Cloudflare Startup-Programm gelten nur für Cloudflare-Produkte, diese Tabelle zeigt ähnliche Produkte auf dem Markt.

Geschwindigkeit und Performance mit Cloudflare

Wir wissen, dass Gründer jede Hilfe brauchen, die sie bekommen können, wenn sie ihr Unternehmen gründen. Neben der Entwicklerplattform können Sie das Startup-Programm auch für unsere Speed- und Performance-Produkte nutzen. Wenn Sie Ihre Kunden innerhalb von Millisekunden auf Ihrer Website oder in Ihrer Anwendung dorthin bringen, wo sie hinmüssen, macht das den Unterschied aus, ob ein Verkauf zustande kommt oder nicht. Hier können Sie Ihre Seitengeschwindigkeit testen und hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Geschwindigkeit und Performance mit Lösungen wie Images , Argo , and Early Hints optimieren können.

Sicherheit von Cloudflare

Aber das ist noch nicht alles: Neben den Produkten und Speed-Tools der Entwicklungsplattform können Sie auch die vielen Sicherheitsfunktionen von Cloudflare über das Startup-Programm nutzen. Dazu gehören die Web Application Firewall ( WAF ), DDoS-Warnungen , gebündelte Schutztarife und mehr. Das Startup-Programm umfasst auch Zero Trust -Lösungen. Erfahren Sie, wie andere ihre Technologien und Tools mit Cloudflare Zero Trust schützen.

Weitere Anregungen finden Sie auf unserer Built with Cloudflare-Website , die zeigt, was andere Startups entwickeln.

Wer kann die Credits nutzen?

Die Zulassungskriterien finden Sie hier , darunter:

Unternehmen, die ein softwarebasiertes Produkt oder eine softwarebasierte Dienstleistung entwickeln

Gegründet innerhalb der letzten 5 Jahre (2019-2024)

Sie müssen über eine Finanzierung von 50.000‑5.000.000 USD verfügen Beachten Sie, dass es für Startups, die noch nicht mindestens 50.000 $ aufgebracht haben, andere Möglichkeiten für niedrigere Credits-Beträge geben kann. Bitte bewerben Sie sich mit dem Aktionscode BOOTSTRAPPED, wenn Sie noch keine 50.000 USD aufgebracht haben, sich aber für das Cloudflare Startup-Programm interessieren

Sie müssen über ein LinkedIn-Profil, eine gültige Website und eine E-Mail-Adresse verfügen

Zusätzliche Kriterien für Ihre Bewerbung: Teilnahme an einem anerkannten Accelerator

Was werden Sie entwickeln?

Wir sind gespannt darauf, was Sie entwickeln werden. Bitte schildern Sie uns, was Sie vorhaben , damit wir Ihnen helfen können, wo immer sinnvoll ist. Wenn Sie die Entwicklerplattform von Cloudflare aktiv nutzen, würden wir uns freuen, mehr darüber zu erfahren, was Sie entwickeln, und uns auf der Built with Cloudflare-Website veröffentlichen.

Sind Sie als Start-up auf der Suche nach zusätzlicher Unterstützung, Ressourcen oder Zugang zu Finanzierung? Bewerben Sie sich für unser Workers Launchpad-Programm ! Das Programm läuft über einige Monate und zusätzlich zum Startup-Programm erhalten die Teilnehmer Zugang zu praktischen Bootcamp-Sitzungen, Bürozeiten des Solutions Architect, Vorstellung von VCs und der Möglichkeit, am Demo Day zu präsentieren.

Warum unterstützt Cloudflare Gründer und Startups?

Gründer und Entwickler stehen vor genügend Herausforderungen und sollten sich nicht um horrende Kosten sorgen zu müssen, um Technologie zu testen und so früh wie möglich mit der Entwicklung zu beginnen. Ihnen steht die Welt offen und Sie sollten in der Lage sein, ohne Einschränkungen zu entwickeln und zu gestalten. Investieren Sie Geld in Ihre Innovation, nicht in die Infrastruktur und Technologie, die sie unterstützt.

Das Startup-Programm berücksichtigt diese Gründererfahrung sehr gut, da das Team aus ehemaligen Gründern besteht. Cloudflare engagiert sich für Programme wie dieses, um Gründern die Möglichkeit zu geben, die nächste große Innovation voranzutreiben. Mit Credits von bis zu 250.000 USD können die Mitarbeitenden noch mehr von dem nutzen, was wir zu bieten haben: ein Entwicklererlebnis, das Reibungsverluste beseitigt, Geld spart und Anwendungen innerhalb von Stunden, nicht Tagen, zum Laufen bringt.

Wir wollen Gründer aus aller Welt unterstützen.

Seien Sie mutig und entwickeln Sie weiter! Folgen Sie @CloudflareDev und treten Sie unserem Discord -Server für Entwickler bei.