Michelle Zatlyn

Jahresbrief 2025 der Cloudflare-Gründer
2025-09-21
Cloudflare ist 15 Jahre alt. Wir feiern den Geburtstag, indem wir neue Produkte lancieren, die dem Internet zugutekommen. Wir haben aber auch viel über die Veränderungen im Internet nachgedacht....
2025-09-21
Cloudflare ist 15 Jahre alt. Wir feiern den Geburtstag, indem wir neue Produkte lancieren, die dem Internet zugutekommen. Wir haben aber auch viel über die Veränderungen im Internet nachgedacht....
2024-09-22
Cloudflare wurde am 27. September 2010 gegründet. Wir feiern diese Woche unseren vierzehnten Geburtstag...
2023-09-27
Cloudflare ist jetzt offiziell ein Teenager. Uns gibt es seit dem 27. September 2010. Heute feiern wir unseren dreizehnten Geburtstag...
2022-11-30
Nachdem wir in unserer Geschichte noch nie die Preise erhöht haben, haben wir diese Entscheidung sorgfältig überlegt. Wir können zwar auf mehr als ein Jahrzehnt des Netzausbaus und der Innovation zurückblicken, aber unser Ziel ist es nicht, die Einnahmen durch diesen Wandel zu steigern...
2022-09-25
Cloudflare wurde am 27. September 2010 gegründet. Diese Woche feiern wir unseren 12. Geburtstag. Wie es bei uns Tradition ist, werden wir eine Reihe von Produkten ankündigen, die wir als unsere Geschenke an das Internet betrachten...
2021-09-26
Diese Woche feiern wir den Geburtstag von Cloudflare. Morgen ist es elf Jahre her, dass wir unser Unternehmen gegründet haben: am 27. September 2010. ...
2020-09-27
Cloudflare wurde am 27. September 2010 ins Leben gerufen – vor 10 Jahren. Ein Rückblick auf die letzten 10 Jahre fällt uns in mancherlei Hinsicht schwer, denn wir haben uns in vielen Aspekten radikal verändert. ...
2019-09-22
Der September war für Cloudflare schon immer ein besonderer Monat. Am 27. September vor neun Jahren haben wir Cloudflare gestartet. ...
2019-09-13
Cloudflare wurde am 27. September 2010 gestartet. Viele großartige Start-ups ändern im Laufe der Zeit die Ausrichtung. Bei uns war dies nicht der Fall. Wir hatten einen Plan und haben ihn seit unseren Anfangstagen zielstrebig umgesetzt....
2018-09-23
Ich liebe Geburtstage. Sie sind eine Gelegenheit, sich mit denen zu treffen, die man liebt, eine Gelegenheit, sich zu amüsieren, und eine Gelegenheit, über das nachzudenken, was man im kommenden Jahr weiter wie bisher machen und was man ändern möchte....