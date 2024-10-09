Michelle Zatlyn

Anpassung der Preise, Einführung von Jahresabonnements und Beschleunigung der Innovation

2022-11-30

Nachdem wir in unserer Geschichte noch nie die Preise erhöht haben, haben wir diese Entscheidung sorgfältig überlegt. Wir können zwar auf mehr als ein Jahrzehnt des Netzausbaus und der Innovation zurückblicken, aber unser Ziel ist es nicht, die Einnahmen durch diesen Wandel zu steigern ...