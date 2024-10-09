Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar. ...

Im Juni 2025 feiern wir das elfte Jubiläum von Projekt Galileo, mit dem sich Cloudflare bemüht, gefährdete gemeinnützige Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen. ...

Wir arbeiten mit dem CyberPeace Institute zusammen und unterstützen dessen neueste Initiative, den CyberPeace Tracer, über den Organisationen der Zivilgesellschaft Cyberbedrohungen melden können. ...

Wir feiern das neunjährige Jubiläum des Projekt Galileo. Im Mittelpunkt stehen der Zugang zu erschwinglichen Tools für die Cybersicherheit und die Erkenntnisse, die wir beim Schutz der am meisten ...

Ab heute stellen wir Teams, die sich für das Projekt Galileo oder Athenian qualifizieren, die Cloudflare One Zero Trust-Suite kostenlos zur Verfügung ...