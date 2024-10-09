Wie Project Galileo zum Schutz von Journalisten und lokalen Nachrichtenmedien vor KI-Crawlern beiträgt
2025-09-23
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....Weiterlesen »
2025-09-23
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....Weiterlesen »
2025-06-12
Im Juni 2025 feiern wir das elfte Jubiläum von Projekt Galileo, mit dem sich Cloudflare bemüht, gefährdete gemeinnützige Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen....
2025-02-17
Wir arbeiten mit dem CyberPeace Institute zusammen und unterstützen dessen neueste Initiative, den CyberPeace Tracer, über den Organisationen der Zivilgesellschaft Cyberbedrohungen melden können....
2023-06-05
Wir feiern das neunjährige Jubiläum des Projekt Galileo. Im Mittelpunkt stehen der Zugang zu erschwinglichen Tools für die Cybersicherheit und die Erkenntnisse, die wir beim Schutz der am meisten ...
2022-12-12
Ab heute stellen wir Teams, die sich für das Projekt Galileo oder Athenian qualifizieren, die Cloudflare One Zero Trust-Suite kostenlos zur Verfügung...
12. Dezember 2022
Erfahren Sie, wie Organisationen im Rahmen des Projekts Galileo Cloudflare Zero Trust nutzen, um ihre Organisation vor Cyberangriffen zu schützen...
09. Juni 2022
Wir wollten allen Teilnehmenden an Projekt „Galileo“ eine gemeinsame Plattform anbieten, über die sie unter anderem auf Hilfsmittel, Konfigurationstipps und Produkterläuterungen zugreifen können. ...
08. Juni 2022
Wir feiern den achten Jahrestag des Projekts „Galileo“. Aus diesem Anlass möchten wir einen Einblick in die Art von Cyberangriffen geben, denen die im Rahmen des Projekts geschützten Organisationen...
07. Juni 2022
Als wir im Jahr 2014 das Projekt „Galileo“ ins Leben gerufen haben, stand dahinter eine ganz einfache Idee: Organisationen, die sich so exponierten wie wichtigen Aufgaben wie dem Schutz von ...
12. Juni 2019
Heute ist der 5. Jahrestag von Cloudflares Project Galileo. Durch dieses Projekt schützt Cloudflare – kostenlos – im Internet fast 600 Organisationen auf der ganzen Welt, die sich mit einigen der wichtigsten politischen und künstlerischen Aufgaben befassen....