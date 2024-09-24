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Seit jeher stehen Datenschutz und Sicherheit stets an erster Stelle

2018 kündigte Cloudflare 1.1.1.1 an – einen der schnellsten DNS-Dienste für Verbraucher, bei dem der Datenschutz im Vordergrund steht. 1.1.1.1 war das erste Verbraucherprodukt, das Cloudflare je auf den Markt gebracht hat, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Dieser Dienst wurde auf Schnelligkeit und Datenschutz ausgerichtet und speichert keine Informationen , die Aufschluss darüber geben könnten, wer eine Anfrage stellt.

2020 stellte Cloudflare 1.1.1.1 für Familien vor , um dem bestehenden öffentlichen Resolver 1.1.1.1 eine weitere Schutzebene hinzuzufügen. Ziel dieses Produkts war es, den Verbrauchern und insbesondere den Familien die Möglichkeit zu geben, einen Filter für gefährliche und nicht jugendfreie Inhalte hinzuzufügen, um ahnungslosen Nutzern beim Surfen im Internet den Zugriff auf bestimmte Seiten zu verwehren.

Heute geben wir offiziell bekannt, dass jeder ISP und Gerätehersteller unsere DNS-Resolver kostenlos nutzen kann. Anbieter von Internetdiensten sowie Netzwerk- und Hardwaregeräten können sich für dieses Programm anmelden und mit Cloudflare zusammenarbeiten, um ein sichereres Surferlebnis zu bieten, das benutzerfreundlich, branchenführend und für jedermann kostenlos ist.

Führende Unternehmen haben sich bereits mit Cloudflare zusammengeschlossen, um erstklassige und maßgeschneiderte Angebote zum Schutz ihrer Kunden bereitzustellen. Indem Sie diesen Service an einem dem Kunden vertrauten Ort anbieten, können Sie uns helfen, das Internet zu einem sicheren Ort für alle zu machen.

Warum man den Fokus bewusst auf Familien legen muss

COVID-19 stellte uns ab 2020 vor neue Herausforderungen, da Kinder immer häufiger online aktiv waren und das Heimnetzwerk stärker als je zuvor genutzt wurde. Untersuchungen zeigen, dass etwa 67 % der Jugendlichen Zugang zu einem Tablet haben, wobei Kinder bereits im Alter von zwei Jahren auf Medieninhalte zugreifen. Es ist zwar oft beeindruckend zu sehen, mit welcher Leichtigkeit ein kleines Kind ein Smartphone oder Tablet bedienen und seine Lieblingssendung auf YouTube aufrufen kann, aber es wird immer besorgniserregender, dass Kinder dabei unbeabsichtigt über schädliche Inhalte stolpern können.

Mit der Einführung von 1.1.1.1 für Familien im Jahr 2020 haben wir Nutzern auf der ganzen Welt diese Sicherheit gegeben, und sie wird auch weiterhin gewährleistet sein. Heute können Haushalte diesen Dienst mithilfe unseres Leitfadens einrichten. Sie können den DNS-Resolver auswählen, den sie verwenden möchten, und sich dabei nur auf den Datenschutz konzentrieren oder die Blockierung von Sicherheitsbedrohungen und nicht jugendfreien Inhalten in ihrem gesamten Heimnetzwerk einschließen.

Obwohl dieser Dienst für jedermann verfügbar und kostenlos ist, gibt es immer noch viele Nutzer, die täglich ohne Schutzmaßnahmen im Internet surfen. Die Einrichtung eines solchen Schutzes kann abschreckend wirken, und viele Nutzer wissen nicht, wo sie anfangen sollen und/oder wie sie dies auf ihren Geräten oder in ihrem Heimnetzwerk konfigurieren sollen. Heute geben wir eine Partnerschaft bekannt, die Einrichtung und Konfiguration für Nutzer erheblich vereinfachen wird.

Wir arbeiten zusammen, um noch mehr Sicherheit zu bieten

ISPs und Netzwerk-Provider können die verschiedenen Resolver-Dienste von Cloudflare nutzen, um ihren Kunden verschiedene Angebote zur Verfügung zu stellen. Unsere bestehenden Partner haben diese Angebote übernommen und als Erweiterung der Dienste, die sie ihren Kunden bereits anbieten, in ihre Plattformen integriert. Dieses integrierte Modell ermöglicht eine einfache Einführung und ein einheitliches und umfassendes Endkundenerlebnis. Jeder Dienst wurde für einen bestimmten Zweck entwickelt, der im Folgenden beschrieben wird:

Unser zentraler Datenschutz-Resolver (1.1.1.1) ist auf Geschwindigkeit und Datenschutz ausgelegt. Darüber hinaus können DNS-Anfragen an unseren öffentlichen Resolver über einen sicheren Kanal mit DNS over HTTPS (DoH) oder DNS over TLS (DoT) gesendet werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Spionage- oder Monster-in-the-Middle-Angriffe erheblich verringert wird.

Unser Sicherheits-Resolver (1.1.1.2) bietet alle Vorteile von 1.1.1.1, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er Benutzer vor Websites schützt, die Schadsoftware, Spam, Botnet-basierte Command-and-Control-Angriffe oder Phishing-Bedrohungen enthalten.

Unser Familien-Resolver (1.1.1.3) bietet alle Vorteile von 1.1.1.2, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass unerwünschte nicht jugendfreie Inhalte sowohl für die direkte Navigation auf der Website blockiert werden, als auch für öffentliche Suchmaschinen, die nur SafeSearch nutzen. Dadurch wird verhindert, dass jemand unwissentlich nach etwas sucht, das ein unerwünschtes Ergebnis liefern könnte.

Fortschrittliche Sicherheit & Anpassungen

Wenn Benutzer noch mehr Flexibilität wünschen, als unsere öffentlichen DNS-Resolver bieten, hat Cloudflare auch ein Gateway-Produkt im Angebot, das benutzerdefinierte Filterung, Berichterstattung, Protokollierung, Analyse und Zeitplanung ermöglicht. Dieses erweiterte Gateway -Angebot umfasst über 114 Kategorien , die von sozialen Medien, Online-Messenger-Plattformen, Gaming und „Safe Search“-Ergebnissen bis hin zu „Haus und Garten“ reichen.

Die zusätzlichen Filter und Planungsfunktionen ermöglichen es den Nutzern, differenziertere und zeitbasierte Kontrollmechanismen durchzuführen, beispielsweise die Einschränkung sozialer Medien während der Schulzeit oder beim Abendessen.

Wenn Sie ein ISP oder Gerätehersteller sind, der seinen Kunden leicht anpassbare Optionen anbieten möchte, ist dies ebenfalls eine verfügbare Option. Für unser Gateway-Angebot steht eine mandantenfähige Umgebung zur Verfügung, die es unseren Kunden ermöglicht, ihren einzelnen Abonnenten die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen individuellen Filter für ihre Nutzer und Häuser zu konfigurieren. Wenn Sie ein Gerätehersteller oder ein ISP sind, der anpassbare Schutzmechanismen für seine Abonnenten anbieten möchte, könnte dies eine gute Option für Sie sein.

Wir setzen uns weiterhin für Datenschutz und Sicherheit ein

Eine leichte Entscheidung

Einfach ausgedrückt: Cloudflare ist eine einfache und logische Wahl für den Schutz von Einzelpersonen und Familien. Aus diesem Grund haben sich führende Unternehmen für eine Partnerschaft mit Cloudflare entschieden, um ihre Kunden und ihre Familien zu schützen. Im Jahr 2020, nach der Einführung von 1.1.1.1 für Familien , verarbeiteten wir täglich über 200 Milliarden DNS-Abfragen für 1.1.1.1. Heute bearbeiten wir 1,7 Billionen Anfragen pro Tag für 1.1.1.1 und unsere Netzwerkpräsenz erstreckt sich über mehr als 330 Städte und ist mit über 12.500 anderen Netzwerken verbunden . Über dieses Netzwerk sind wir für 95 % der weltweit mit dem Internet verbundenen Menschen (Ihre Kunden) weniger als einen Wimpernschlag entfernt und sorgen dafür, dass sie beim Surfen blitzschnell sind.

Abgesehen von unserer Geschwindigkeit wird Cloudflare von fast 20 % aller Websites weltweit als Reverse-Proxy genutzt. Dadurch erhalten wir unglaubliche Einblicke in die neuesten Internettrends, Bedrohungen und Forschungsergebnisse . Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können Sie unsere Stärken nutzen – eine leistungsstarke Infrastruktur, umfassende Dateneinblicke und ein engagiertes Threat Intelligence-Team – und sich gleichzeitig auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren. Es gibt keinen besseren Partner als einen, der globale Reichweite, hervorragende Performance und integrierten Datenschutz bietet.

Schaffen Sie gemeinsam mit uns ein sicheres Surferlebnis für alle

Cloudflare begann mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Dabei ist unsere jährliche Birthday Week ein Katalysator für viele Entwicklungen, die ein besseres Internet für alle geschaffen haben.

Wir werden uns weiterhin für den Schutz und den Aufbau eines besseren Internets für jeden Nutzer einsetzen, und dazu müssen wir sie dort abholen, wo sie sind. Unsere Partnerschaften sind entscheidend für die Verwirklichung dieses Ziels, und wir möchten, dass Sie gemeinsam mit uns Teil der Lösung sind.