Cloudflare ist jetzt schneller und sicherer – dank Rust.
2025-09-26
Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...Weiterlesen »
2025-09-26
Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...Weiterlesen »
2024-04-12
Im September verliert die Cross-zertifizierte Kette von Let’s Encrypt ihre Gültigkeit. Betroffen davon sind ältere Geräte mit veralteten Certificate Trust Stores (Android-Versionen bis einschließlich 7.1.1)...
2022-11-28
Viele Leaks entstehen aufgrund von Softwarefehlern und Sicherheitslücken. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie der Linux-Kernel kryptografische Schlüssel vor einer ganzen Klasse von Sicherheitslücken schützen kann: Speicherzugriffsverletzungen...
2022-11-16
Für die Cloudflare-API sind ab sofort OpenAPI-Schemata verfügbar. Diese können in jedem beliebigen Open-Source-Tool für OpenAPI verwendet werden...
2020-10-12
Es ist sehr schwierig, ein sicheres Firmennetzwerk zu betreiben. Über die ganze Welt verteilte Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Anwendungen werden in Rechenzentren betrieben, in der Public Cloud gehostet und als Services bereitgestellt. ...
25. September 2019
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
12. Juli 2019
Vor etwa neun Jahren war Cloudflare noch ein winziges Unternehmen und ich war ein Kunde, kein Mitarbeiter. Cloudflare gab es erst seit einem Monat. Eines Tages wurde ich darüber benachrichtigt, dass bei meiner kleinen Website jgc.org der DNS-Service nicht mehr funktionierte. ...
20. Februar 2018
Wir bei Cloudflare mögen Go. Wir setzen es bei vielen internen Softwareprojekten sowie als Teil größerer Pipelinesysteme ein. Aber können wir noch einen Schritt weiter gehen und Go als Skriptsprache für unser Lieblingsbetriebssystem Linux verwenden?...