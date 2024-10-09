WEITERE BEITRÄGE

12. Juli 2019

Details zum Cloudflare-Ausfall am 2. Juli 2019

Vor etwa neun Jahren war Cloudflare noch ein winziges Unternehmen und ich war ein Kunde, kein Mitarbeiter. Cloudflare gab es erst seit einem Monat. Eines Tages wurde ich darüber benachrichtigt, dass bei meiner kleinen Website jgc.org der DNS-Service nicht mehr funktionierte. ...