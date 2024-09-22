Jahresbrief 2024 der Cloudflare-Gründer

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Bei Cloudflare feiern wir diese Woche den vierzehnten Jahrestag unserer Firmengründung. Wir betrachten es als unseren Geburtstag. Wie es zur guten Tradition geworden ist, nutzen wir unsere Birthday Week seit unserem ersten Geburtstag jährlich, um neue Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen wir uns dem Internet erkenntlich zeigen wollen. In den vergangenen fünf Jahren nahmen wir uns auch die Zeit, unseren jährlichen Gründerbrief zu verfassen, in dem wir unsere Gedanken über unser Unternehmen und darüber teilen, wie es um das Internet steht. Auch dieses Jahr setzen wir diese Tradition fort.

Eine Sache, die sich geändert hat (vielleicht haben Sie es schon bemerkt), ist dass wir im letzten Jahr weniger öffentliche Innovation Weeks als bisher üblich hatten. Das liegt daran, dass wir uns aufgrund einiger Vorfälle vor fast einem Jahr darauf konzentriert haben, unsere internen Systeme zu verbessern, anstatt neue Funktionen zu veröffentlichen. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unser Team im letzten Jahr Sicherheit, Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit zu den obersten Prioritäten gemacht hat. Heute sind die zugrundeliegende Plattform von Cloudflare und die darauf aufbauenden Produkte deutlich robuster als je zuvor .

Da diese Arbeit weitgehend abgeschlossen ist und unsere Plattform besser als jemals zuvor ist, wollen wir die übliche Frequenz neuer Produkteinführungen wieder aufnehmen, für die wir bekannt sind. Und so werden Sie auch in dieser Birthday Week wieder viele Innovationen zu sehen bekommen: Wir führen Performance-Verbesserungen ein, die nur unsere Connectivity Cloud bieten kann, um die Websites aller unserer Kunden um unglaubliche 45 % zu beschleunigen (automatisch und kostenlos). Zudem lancieren wir neue Features, um unsere Entwicklerplattform schneller und benutzerfreundlicher zu machen, die letzte Verschlüsselungslücke im Web stopfen, KI-Inferenz weltweit zu beschleunigen, Start-ups und der Open-Source-Community noch besser als bislang zu unterstützen und vieles, vieles mehr.

Diese Woche ist mit Abstand unsere Lieblingswoche des Jahres, weil sie unserem Team die Möglichkeit gibt, uns dem Internet erkenntlich zu zeigen und unserer Mission gerecht zu werden.

Künftige Herausforderungen für das Internet

Die Zuverlässigkeit der Plattform von Cloudflare steht heute im Gegensatz zu einem Internet, das im letzten Jahr sehr viel anfälliger geworden ist. Als wir uns der Aufgabe widmeten, ein besseres Internet zu schaffen, gingen wir davon aus, dass ein „besseres Internet" ein schnelleres, zuverlässigeres, sichereres, privateres und effizienteres Internet bedeutet. Doch heute scheint es, als müssten wir uns mit einem grundlegenderen Problem befassen.

Im vergangenen Jahr sind Internetsperren und Beschränkungen des Internetzugangs auf der ganzen Welt zur „Normalität“ geworden. Taktiken, die früher nur autoritären Regierungen vorbehalten waren, haben sich sogar auf westliche demokratische Länder ausgeweitet, in denen Gerichte und Gesetzgeber ermutigt wurden, grundlegende Protokolle zur Kontrolle vermeintlicher Schäden einzuschränken.

Wir haben einen dramatischen Anstieg der Zahl der Gerichte mit eingeschränkter Zuständigkeit verzeichnet, die anordnen, dass Websites, die sie für bedenklich halten, weltweit auf DNS-Ebene blockiert werden; Nationen, die das Internet für die meisten ihrer Bürger im Namen der Verhinderung von Betrug bei standardisierten Tests sperren (während es in wohlhabenden und politisch verbundenen Vierteln eingeschaltet bleibt); ISPs, die Gesetze vorschlagen, um neue Steuern für Content Creator zu erheben, und ganze Dienste, die in Ländern verboten werden, die zuvor erklärt hatten, dass mehr Internet immer besser sei als weniger.

Leider erleben wir gerade eine dunkle Zeit in der Geschichte des Internets.

KI als Bedrohung für die Erstellung origineller Inhalte

Zugleich erodiert das Geschäftsmodell des Internets. In der letzten Ära des Internets, dem Zeitalter der Suche, bestand die Gegenleistung darin, dass Sie einem Unternehmen wie Google erlaubten, Daten von Ihrer Website abzugreifen, damit dieses Ihnen im Gegenzug Traffic schickte. In diesem Modell konnten Content Creator diesen Traffic zu Geld machen, indem sie Anzeigen schalteten oder Produkte verkauften – oder einfach nur einen Ego-Schub bekommen, weil sie wussten, dass sich jemand für das, was sie geschaffen haben, genug interessierte, um sich die Zeit zu nehmen, es anzusehen.

Diese Gegenleistung gilt in dem Zeitalter, auf das wir uns zubewegen – dem Zeitalter der KI – nicht mehr, da die Antworten auf Fragen geliefert werden, ohne dass Sie jemals die maßgebliche Quelle aufsuchen müssen. Und wenn Content Creator keinen Wert mehr aus ihren Kreationen schöpfen können, werden sie zwangsläufig weniger Inhalte produzieren und wir alle, einschließlich der KI-Unternehmen, die Originalinhalte zum Trainieren ihrer Modelle benötigen, werden die Leidtragenden sein.

Das Erbe antreten

Das Internet bleibt ein Wunder, aber es ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Es wird von aktiven Angreifern angegriffen und beginnt infolge wohlwollender Vernachlässigung zu verrotten. Und da die größten Tech-Unternehmen mit ihren eigenen regulatorischen Herausforderungen abgelenkt sind, fehlt dem Internet ein klarer Fürsprecher. Wir sind stolz auf unser Team, das diese Aufgabe übernommen hat. Wir bei Cloudflare glauben an das Internet und wir werden dafür kämpfen.

Deshalb investieren wir in unser Public Policy-Team, um Gesetzgeber und Juristen darüber aufzuklären, wie man die Schäden, die von einigen kleinen Bereichen des Internets ausgehen, am besten kontrollieren und eindämmen kann, ohne die zugrunde liegenden Protokolle zu destabilisieren. Wir erläutern, warum wir es für wichtig halten, so viele unserer Dienste kostenlos anzubieten. Und deshalb werden wir in dieser Birthday Week neue Möglichkeiten ankündigen, wie die KI-Systeme, die nach originären Inhalten hungern, die Content Creator auf gerechte Weise entlohnen können. Ohne ein neues Paradigma, so fürchten wir, werden die Anreize, die das Internet gedeihen ließen, schrumpfen und sein Wunder verblassen.

Es ist wichtig, sich großen Aufgaben zu verschreiben. Unser Ziel ist es, ein besseres Internet zu schaffen. Noch immer haben wir die Praxis, dass wir – oder einer unserer leitenden Angestellten – mit jedem Kandidaten bzw. jeder Kandidatin spricht, den bzw. die wir einstellen, bevor wir ihm oder ihr ein Angebot machen. Warum? Weil wir sicherstellen wollen, dass wir die Bedeutung unserer Mission vermitteln. Wir werden häufig gefragt, wie wir die Kultur von Cloudflare bewahren möchten. Unsere Antwort ist immer dieselbe: Die Frage ist nicht, wie wir unsere Kultur erhalten, sondern wie wir sie verbessern können. Das Gleiche muss auch für das Internet gelten. Es reicht nicht aus, die Vergangenheit zu bewahren, wir müssen uns auch neue Wege einfallen lassen, das Internet zu verbessern.

Dafür müssen sich die Verfechter erheben und sich ein besseres Internet im Kopf ausmalen. Viel zu lange ist es her, dass Sie etwas Positives über das Internet gelesen haben, obwohl es nach wie vor eine wunderbare Erfindung und Technologie ist. Wir sind stolz darauf, dass wir das Team, die Plattform und das Commitment haben, um dieses Wunder nicht nur zu bewahren, sondern noch weiter zu verbessern. Das ist unsere Mission und der Leitgedanke unseres gesamten Handelns bei Cloudflare. Und nirgendwo wird das so deutlich wie in der kommenden Woche. Wenn auch Sie von unserer Mission inspiriert sind, sollten Sie sich für unser Team bewerben.

Freuen Sie sich auf eine unglaubliche Birthday Week mit neuen Produkten, mit denen wir unserer Vision eines besseren Internets näher kommen. Vielen Dank an unser Team auf der ganzen Welt für Ihre großartige Arbeit und alles, was Sie beitragen. Cloudflare ist aufgrund der von uns geleisteten Arbeit stärker, und das Internet wird durch Cloudflare ein besseres sein.