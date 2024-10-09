Cloudflare ist jetzt schneller und sicherer – dank Rust.
2025-09-26
Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...Weiterlesen »
2025-09-26
Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...Weiterlesen »
2019-05-22
Mein Team, das Cloudflare PROTOCOLS-Team, ist für die Beendigung des HTTP-Datenverkehrs am Rande des Cloudflare-Netzwerks zuständig. Wir beschäftigen uns mit Funktionen im Zusammenhang mit: TCP, QUIC, TLS und Secure Certificate Management, HTTP/1 sowie HTTP/2....
2018-07-31
10 Millionen Websites, Apps und APIs nutzen Cloudflare, um ihren Besuchern einen Geschwindigkeitsschub zu verpassen. Zu Spitzenzeiten bearbeiten wir in unseren 151 Rechenzentren mehr als 10 Millionen Anfragen pro Sekunde....