NGINX-Strukturverbesserungen für die Performance von HTTP/2

2019-05-22

Mein Team, das Cloudflare PROTOCOLS-Team, ist für die Beendigung des HTTP-Datenverkehrs am Rande des Cloudflare-Netzwerks zuständig. Wir beschäftigen uns mit Funktionen im Zusammenhang mit: TCP, QUIC, TLS und Secure Certificate Management, HTTP/1 sowie HTTP/2. ...