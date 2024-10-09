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Der Cloudflare-Blog

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Cloudflare Workers

Artifacts: versionierter Speicher, der Git spricht

2026-04-16

Agents WeekAgentsGitHubCloudflare WorkersSpeicherungEntwicklerplattformEntwickler

Geben Sie Ihren Agenten, Entwicklern und Automatisierungen ein Zuhause für Code und Daten. Wir haben gerade Artifacts lanciert: Git-kompatiblen versionierten Speicher, der speziell für Agenten entwickelt wurde. Erstellen Sie viele zehn Millionen Repositories, forken Sie von jedem beliebigen Remote und übergeben Sie eine URL an jeden Git-Client. ...

Sichere nichtöffentliche Netzwerke für alle: Nutzer, Netzwerkknoten, Agenten und Workers – mit Cloudflare Mesh

2026-04-14

Agents WeekEntwicklerEntwicklerplattformWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Mesh ermöglicht Nutzern, Netzwerkknoten und autonomen KI-Agenten einen sicheren Zugriff auf nichtöffentliche Netzwerke. Durch die Integration bei Workers VPC können Entwickler nun Agenten begrenzten Zugriff auf nichtöffentliche Datenbanken und API ohne manuell eingerichtete Tunnel gewähren. ...

WEITERE BEITRÄGE

26. September 2024

Überarbeitung des Startup-Programms: Entwickeln und wachsen Sie auf Cloudflare mit Credits im Wert von bis zu 250.000 USD

Das Startup-Programm von Cloudflare bietet jetzt bis zu 250.000 USD an Credits für Unternehmen, die auf unserer Entwicklerplattform aufbauen. Das neue Programm verwendet klare und vorhersehbare Credits, so dass Sie leicht erkennen können, wie sich die Nutzung auf die zukünftige P...

Birthday Week
Cloudflare Workers
Serverless
Entwicklerplattform
Entwickler

04. April 2024

Neue Tools für die Produktionssicherheit — Gradual Deployments, Source Maps, Rate Limiting und neue SDKs

Heute geben wir fünf Updates bekannt, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten: Gradual Deployments, Source Mapped Stack Traces in Tail Workers, eine neue Rate Limiting API, brandneue API SDKs und Updates für Durable Objects – alle mit Blick auf geschäftskritische Produktionsdien...

Developer Week
Cloudflare Workers
Rate Limiting (DE)
SDK
Observability

02. April 2024

Workers AI wird noch besser: Allgemeine Verfügbarkeit und weitere neue Fähigkeiten

Wir freuen uns, heute eine Reihe von Ankündigungen machen zu können. Dazu gehört die allgemeine Verfügbarkeit von Workers AI, der Inferenzplattform von Cloudflare, sowie die Unterstützung feinjustierter Modelle mit LoRA und die Bereitstellung mit einem einzigen Klick über Hugging...

Developer Week
Entwickler
Workers AI
Allgemein Verfügbar
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