WEITERE BEITRÄGE
12. April 2026
Willkommen bei der Agents Week
Cloudflare verfolgt nach wie vor das Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Manchmal bedeutet das, die Gestaltung neuer Produkte auf das Web in seiner heutigen Form auszurichten. In anderen Fällen muss man etwas für das Internet der Zukunft schaffen.
Diese Woche eröffnen wir ...
29. September 2025
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025
Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026....
11. April 2025
Start-ups im Rampenlicht: KI-Agenten entwickeln und Innovation beschleunigen mit Kohorte Nr. 5
Erfahren Sie, wie Entwickler mit Cloudflare KI-Workloads skalieren und die Automatisierung optimieren sowie, was Workers Launchpad-Kohorte Nr. 4 entwickelt hat, und schauen Sie sich Kohorte Nr. 5 an...
11. April 2025
Eine globale virtuelle Private Cloud zur Entwicklung sicherer cloudübergreifender Anwendungen auf Cloudflare Workers
Wir präsentieren Workers VPC – ein globales privates Netzwerk zur Verbindung von Applikationen auf Cloudflare Workers mit Ihrer bestehenden Cloud-Infrastruktur. ...
10. April 2025
Mit Workers, Durable Objects und Queues wird Super Slurper 5x schneller
Wir haben Super Slurper von Grund auf mit unserer Entwicklerplattform neu konzipiert – mit Cloudflare Workers, Durable Objects und Queues – und die Übertragungsgeschwindigkeit um bis zu 5x verbessert....
08. April 2025
Ihr Frontend, Backend und Ihre Datenbank – jetzt in einem Cloudflare Worker
Jetzt statische Websites und Full-Stack-Anwendungen auf Cloudflare Workers bereitstellen. Die Framework-Unterstützung für React Router v7, Astro, Vue und andere + Vite-Plugin sind nun verfügbar. ...
07. April 2025
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern...
07. April 2025
Cloudflare Workflows ist jetzt allgemein verfügbar (GA): für eine dauerhafte Ausführung im Produktivbetrieb
Workflows – eine Durable Execution Engine, die direkt auf Workers aufbaut – ist jetzt allgemein verfügbar. Jetzt mit neuen „Mensch in der Schleife“-Funktionen, mehr Skalierbarkeit und mehr Metriken....
20. März 2025
Wir stellen vor: Cloudy, der KI-Agent von Cloudflare zur Vereinfachung komplexer Konfigurationen
Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen....
30. September 2024
Eine weitere Birthday Week liegt hinter uns
Eine Zusammenfassung aller wichtigen Bekanntmachungen der Birthday Week 2024....
26. September 2024
Überarbeitung des Startup-Programms: Entwickeln und wachsen Sie auf Cloudflare mit Credits im Wert von bis zu 250.000 USD
Das Startup-Programm von Cloudflare bietet jetzt bis zu 250.000 USD an Credits für Unternehmen, die auf unserer Entwicklerplattform aufbauen. Das neue Programm verwendet klare und vorhersehbare Credits, so dass Sie leicht erkennen können, wie sich die Nutzung auf die zukünftige P...
08. April 2024
Abschluss der Developer Week 2024
Die Developer Week 2024 ist nun offiziell zu Ende. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Ankündigungen und detaillierten technischen Untersuchungen, die letzte Woche veröffentlicht wurden...
05. April 2024
Browser Rendering-API allgemein verfügbar, Einführung von Cloudflare Snippets, SWR, und Bereitstellung von Workers for Platforms für alle Nutzer
Browser Rendering-API ist jetzt für alle zahlenden Workers-Kunden verfügbar und bietet auch eine verbesserte Sitzungsverwaltung...
04. April 2024
Neue Tools für die Produktionssicherheit — Gradual Deployments, Source Maps, Rate Limiting und neue SDKs
Heute geben wir fünf Updates bekannt, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten: Gradual Deployments, Source Mapped Stack Traces in Tail Workers, eine neue Rate Limiting API, brandneue API SDKs und Updates für Durable Objects – alle mit Blick auf geschäftskritische Produktionsdien...
02. April 2024
Workers AI wird noch besser: Allgemeine Verfügbarkeit und weitere neue Fähigkeiten
Wir freuen uns, heute eine Reihe von Ankündigungen machen zu können. Dazu gehört die allgemeine Verfügbarkeit von Workers AI, der Inferenzplattform von Cloudflare, sowie die Unterstützung feinjustierter Modelle mit LoRA und die Bereitstellung mit einem einzigen Klick über Hugging...