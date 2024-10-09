Cloudflare ist jetzt schneller und sicherer – dank Rust.
2025-09-26
Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...Weiterlesen »
2025-09-26
Wir haben das ursprüngliche zentrale System in Cloudflare durch einen neuen, modularen Proxy auf Rust-Basis ersetzt und damit NGINX abgelöst. ...Weiterlesen »
2024-02-28
Pingora, unser Framework zur Entwicklung programmierbarer und speichersicherer Netzwerkdienste, ist jetzt quelloffen. Legen Sie einfach los...
2018-01-31
Neben anderen interessanten Features verfügt Rust über ein leistungsfähiges Makrosystem. Leider hatte ich auch nach dem Lesen von The Rust Programming Language (aka The Book) und verschiedenen Tutorials noch zu kämpfen, als es darum ging, ein Makro zu implementieren...