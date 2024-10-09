Das Schreiben komplexer Makros in Rust: Umgekehrte polnische Notation

2018-01-31

Neben anderen interessanten Features verfügt Rust über ein leistungsfähiges Makrosystem. Leider hatte ich auch nach dem Lesen von The Rust Programming Language (aka The Book) und verschiedenen Tutorials noch zu kämpfen, als es darum ging, ein Makro zu implementieren ...