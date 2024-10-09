WEITERE BEITRÄGE
12. April 2026
Willkommen bei der Agents Week
Cloudflare verfolgt nach wie vor das Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Manchmal bedeutet das, die Gestaltung neuer Produkte auf das Web in seiner heutigen Form auszurichten. In anderen Fällen muss man etwas für das Internet der Zukunft schaffen.
Diese Woche eröffnen wir ...
17. November 2025
Replicate wird Teil von Cloudflare
Durch die Integration der Tools von Replicate bei Cloudflare ist unsere Workers-Plattform auch in Zukunft der beste Ort im Internet, um KI-gestützte oder agentenbasierte Workflows zu entwickeln und zu implementieren.
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29. September 2025
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025
Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026....
11. April 2025
Start-ups im Rampenlicht: KI-Agenten entwickeln und Innovation beschleunigen mit Kohorte Nr. 5
Erfahren Sie, wie Entwickler mit Cloudflare KI-Workloads skalieren und die Automatisierung optimieren sowie, was Workers Launchpad-Kohorte Nr. 4 entwickelt hat, und schauen Sie sich Kohorte Nr. 5 an...
07. April 2025
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern
Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Möglichkeiten für Datenbank- und Agenten-Entwickler zu erweitern...
07. April 2025
Cloudflare Workflows ist jetzt allgemein verfügbar (GA): für eine dauerhafte Ausführung im Produktivbetrieb
Workflows – eine Durable Execution Engine, die direkt auf Workers aufbaut – ist jetzt allgemein verfügbar. Jetzt mit neuen „Mensch in der Schleife“-Funktionen, mehr Skalierbarkeit und mehr Metriken....
20. März 2025
Wir stellen vor: Cloudy, der KI-Agent von Cloudflare zur Vereinfachung komplexer Konfigurationen
Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen....
30. September 2024
Eine weitere Birthday Week liegt hinter uns
Eine Zusammenfassung aller wichtigen Bekanntmachungen der Birthday Week 2024....
26. September 2024
Überarbeitung des Startup-Programms: Entwickeln und wachsen Sie auf Cloudflare mit Credits im Wert von bis zu 250.000 USD
Das Startup-Programm von Cloudflare bietet jetzt bis zu 250.000 USD an Credits für Unternehmen, die auf unserer Entwicklerplattform aufbauen. Das neue Programm verwendet klare und vorhersehbare Credits, so dass Sie leicht erkennen können, wie sich die Nutzung auf die zukünftige P...
24. September 2024
Automatische Generierung des Terraform-Providers von Cloudflare
Bisher musste der Terraform-Provider von Cloudflare manuell verwaltet werden. Doch mithilfe unserer bestehenden OpenAPI-Pipeline zur Codegenerierung generieren wir ihn jetzt automatisch – ...
22. Mai 2024
Allgemeine Verfügbarkeit von AI Gateway: Eine einheitliche Schnittstelle für die Verwaltung und Skalierung Ihrer Workloads mit generativer KI
AI Gateway ist eine Plattform, die KI für den IT-Betrieb bereitstellt und die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Beobachtbarkeit Ihrer KI-Anwendungen gewährleistet. Mit einer einzigen Zeile Quellcode stehen Ihnen leistungsstarke Funktionen wie Durchsatzbegrenzung, benutzerdefin...
05. April 2024
Browser Rendering-API allgemein verfügbar, Einführung von Cloudflare Snippets, SWR, und Bereitstellung von Workers for Platforms für alle Nutzer
Browser Rendering-API ist jetzt für alle zahlenden Workers-Kunden verfügbar und bietet auch eine verbesserte Sitzungsverwaltung...
03. April 2024
R2 fügt Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine Speicherebene mit seltenem Zugriff hinzu
Wir freuen uns, drei neue Funktionen für Cloudflare R2 ankündigen zu können:
Ereignisbenachrichtigungen, Unterstützung für Migrationen von Google Cloud Storage und eine
Speicherebene für seltenen Zugriff...
02. April 2024
Workers AI wird noch besser: Allgemeine Verfügbarkeit und weitere neue Fähigkeiten
Wir freuen uns, heute eine Reihe von Ankündigungen machen zu können. Dazu gehört die allgemeine Verfügbarkeit von Workers AI, der Inferenzplattform von Cloudflare, sowie die Unterstützung feinjustierter Modelle mit LoRA und die Bereitstellung mit einem einzigen Klick über Hugging...
02. April 2024
Fein abgestimmte Modelle auf Workers AI mit LoRAs ausführen
Workers AI unterstützt jetzt feinabgestimmte Modelle mit LoRAs. Aber was ist ein LoRA und wie funktioniert es? In diesem Beitrag tauchen wir in die Feinabstimmung (Fine-Tuning), die LoRAs und sogar in die Mathematik ein, um Ihnen die Details zu zeigen...