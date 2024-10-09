Wie Project Galileo zum Schutz von Journalisten und lokalen Nachrichtenmedien vor KI-Crawlern beiträgt
2025-09-23
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....Weiterlesen »
2025-09-23
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....Weiterlesen »
2025-06-12
Im Juni 2025 feiern wir das elfte Jubiläum von Projekt Galileo, mit dem sich Cloudflare bemüht, gefährdete gemeinnützige Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen....
2025-02-17
Wir arbeiten mit dem CyberPeace Institute zusammen und unterstützen dessen neueste Initiative, den CyberPeace Tracer, über den Organisationen der Zivilgesellschaft Cyberbedrohungen melden können....