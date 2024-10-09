Cloudflare verfolgt nach wie vor das Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Manchmal bedeutet das, die Gestaltung neuer Produkte auf das Web in seiner heutigen Form auszurichten. In anderen Fällen muss man etwas für das Internet der Zukunft schaffen. Diese Woche eröffnen wir die Agents Week, die dem gewidmet ist, was als Nächstes kommt. ...

Erfahren Sie, wie Entwickler mit Cloudflare KI-Workloads skalieren und die Automatisierung optimieren sowie, was Workers Launchpad-Kohorte Nr. 4 entwickelt hat, und schauen Sie sich Kohorte Nr. 5 an ...

Das Startup-Programm von Cloudflare bietet jetzt bis zu 250.000 USD an Credits für Unternehmen, die auf unserer Entwicklerplattform aufbauen. Das neue Programm verwendet klare und vorhersehbare Credits, so dass Sie leicht erkennen können, wie sich die Nutzung auf die zukünftige Preisgestaltung auswirkt. ...

Workers AI unterstützt ab sofort mithilfe von „Server-Sent Events“ das Streamen von textbasierten Antworten für Llama-2 und alle anderen von uns angebotenen LLM ...

Heute kündigen wir Database Integrations an: Verbinden Sie sich auf Workers nahtlos mit der Datenbank Ihrer Wahl. ...