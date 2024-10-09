WEITERE BEITRÄGE
14. Mai 2023
Willkommen zur Developer Week 2023
Was für eine unglaublich spannende Zeit für uns Entwickler! Wir könnten uns keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, die Developer Week hier bei Cloudflare zu eröffnen...
18. November 2022
Die Ankündigungen der Developer Week 2022 im Überblick
Diese Woche gab es bei uns über 30 Ankündigungen. Falls Sie einige davon verpasst haben sollten, kommt hier eine kurze Zusammenfassung...
17. November 2022
Peppen Sie Ihre Seiten auf Cloudflare Pages mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Pages Functions auf
Pages ist jetzt offiziell eine Full Stack-Plattform, da Pages Functions nun allgemein verfügbar ist. Die Plattform macht sich die Leistungsstärke und Skalierbarkeit von Workers zunutze und stimmt sie auf die Bedürfnisse von Entwicklern ab, die mit Pages arbeiten...
16. November 2022
Mit Cloudflare D1 werden statische Websites jetzt dynamisch
In diesem Blogbeitrag wird erläutert, wie mit D1 einer statischen Blog-Website Kommentare hinzugefügt werden können. Dafür werden wir eine neue D1-Datenbank erstellen und eine einfache JSON-API entwickeln, mit der sich Kommentare verfassen und abrufen lassen...
27. September 2022
D1: Unser Beitrag zur Vereinfachung von Datenbanken
Erhalten Sie einen Einblick in die D1-Erfahrung von heute, erfahren Sie woran das Team derzeit arbeitet und was demnächst ansteht...
10. Mai 2022
Wir präsentieren: Workers für Plattformen: jede Anwendung im Internet besser programmierbar machen
Heute präsentieren wir die Tool-Reihe Workers for Platforms, die jedes Produkt programmierfähig macht und unseren Kunden hilft, ihren Entwicklern und Endkunden einen sofortigen Mehrwert zu bieten...
09. Mai 2022
Eine Gemeinschaftsgruppe für Web-interoperable JavaScript-Laufzeiten
Web-interoperable Runtimes Community Group, eine neue Anstrengung, die Mitarbeiter von Cloudflare Workers, Deno und Node.js zusammenbringt, um an gemeinsamen Web-Plattform-API-Standards zu arbeiten...
27. Juli 2021
Wir präsentieren: Green Computing mit Cloudflare Workers
Allzu oft werden wir vor die Wahl gestellt: schnell oder verantwortungsbewusst handeln? Ganz gleich, ob es um Sicherheit oder in diesem Fall um Nachhaltigkeit geht – wir werden aufgefordert, einen Kompromiss einzugehen....
28. September 2020
Dauerhafte Objekte für Workers, Betaversion: ein neuer Ansatz für Stateful Serverless
Wir haben Cloudflare Workers® im Jahr 2017 mit einer radikalen Vision gestartet: Code, der an der Netzwerk-Edge ausgeführt wird, könnte nicht nur die Performance verbessern, sondern auch einfacher bereitzustellen und ...
26. Juli 2020
Das verspricht Edge-Computing (es ist nicht das, woran Sie denken)
Cloudflare Workers® ist eine der größten und am weitesten verbreiteten Edge-Computing-Plattformen, die es gibt. Wir präsentierten Cloudflare Workers vor fast drei Jahren. Seit zwei Jahren ist die Plattform für alle verfügbar. ...
30. September 2019
Nicht so statisch... Einführung der HTMLRewriter-API Beta für Cloudflare Workers
Wir freuen uns, HTMLRewriter Beta ankündigen zu können – einen Streaming-HTML-Parser mit einer einfach anzuwendenden, Auswahl-basierten JavaScript-API für DOM-Manipulationen, verfügbar in der Cloudflare-Workers-Runtime....
27. September 2019
Fazit der Geburtstagswoche 2019
Diese Woche haben wir den 9. Geburtstag von Cloudflare mit einer Vielzahl neuer Angebote gefeiert, die unsere Mission, das Internet besser zu machen, weiter voranbringen. Hier sei kurz zusammengefasst, wie wir die Geburtstagswoche 2019 gefeiert haben....
27. September 2019
Workers Sites: Stellen Sie Ihre Website direkt in unserem Netzwerk bereit
Internet-Performance war schon immer ein Kampf gegen die Lichtgeschwindigkeit. Wenn man in London eine Website aufruft, die in Seattle betrieben wird, dann muss jede einzelne Anfrage mehr als elftausend Kilometer zurücklegen....
02. Juni 2019
MultiCloud ... flare
Wenn Sie ein emotional geladenes Gespräch in den Räumen von Cloudflare beginnen wollen, versuchen Sie damit, uns als „Content Delivery Network“ (CDN) zu bezeichnen. ...
02. Juni 2019
Einfach nur Code schreiben: Verbesserung der Entwicklererfahrung für Cloudflare Workers
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Cloudflare Workers® ab heute über eine CLI, eine neue und verbesserte Dokumentation, multiple Skripte für alle, die Möglichkeit, Anwendungen auf workers.dev auszuführen, ohne Ihre eigene Domain ...