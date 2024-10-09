Mit der neuen „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare haben Nutzer die Wahl
2025-09-24
Die „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte. ...Weiterlesen »
2025-09-24
Die „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte. ...Weiterlesen »
2025-06-12
Im Juni 2025 feiern wir das elfte Jubiläum von Projekt Galileo, mit dem sich Cloudflare bemüht, gefährdete gemeinnützige Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen....
2025-02-17
Wir arbeiten mit dem CyberPeace Institute zusammen und unterstützen dessen neueste Initiative, den CyberPeace Tracer, über den Organisationen der Zivilgesellschaft Cyberbedrohungen melden können....
2025-01-28
Cloudflare gibt als erste Firma weltweit bekannt, die Prüfung auf Einhaltung der „Global Cross-Border Privacy Rules“- und „Global Privacy Recognition for Processors“-Vorgaben bestanden zu haben....
2024-11-06
Am Wahltag 2024 kam es in den USA zu einem Anstieg der Cyberaktivitäten. Cloudflare blockierte mehrere DDoS-Angriffe auf Politik- und Wahl-Websites und stellte sicher, dass diese keine Auswirkungen ha...
05. Juni 2024
Zwischen dem 6. und 9. Juni werden Hunderte Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament (MEP) wählen. Alle EU-Mitgliedstaaten haben unterschiedliche ...
07. März 2024
2024 stehen in mehr als 80 Ländern Wahlen an, von denen etwa 4,2 Milliarden Menschen direkt betroffen sind...
04. März 2024
Sicherheitsaspekte sollten nicht erst nachträglich berücksichtigt werden, sondern von vornherein integraler Bestandteil des Softwaredesigns sein. Erfahren Sie, wie Cloudflare durch Anwendung ...
12. Februar 2024
Vergangenen Donnerstag, an einem klaren, sonnigen Morgen in Waco (US-Bundesstaat Texas), haben die Geschworenen in diesem Prozess nach weniger als zwei Stunden Beratungszeit ihr Urteil gefällt. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Cloudflare nicht – wie von Sable IP und Sable Networks...
26. Januar 2024
Anlässlich des Datenschutztags 2024 gehen wir auf den Aufruf der EU-Kommission zur Reflexion über die Wirksamkeit und Auswirkungen der DSGVO ein, indem wir zwei Weisen aufzeigen, in denen die Anwendung der DSGVO tatsächlich die Privatsphäre der Menschen beeinträchtigen kann...
05. Dezember 2023
Ein kürzlich ergangenes Urteil des Oberlandesgerichts Köln stellt einen wichtigen Meilenstein für Cloudflare und das Internet im Kampf gegen fehlgeleitete Versuche dar, Urheberrechtsverletzungen im Internet über das DNS-System zu bekämpfen...
25. September 2023
Wir freuen uns, Ihnen einen diese Woche veröffentlichten unabhängigen Bericht vorstellen zu können. Dieser hat ergeben, dass bei Umstellung von Firmennetzwerkdiensten von lokalen Geräten auf ...
05. Juni 2023
Wir feiern das neunjährige Jubiläum des Projekt Galileo. Im Mittelpunkt stehen der Zugang zu erschwinglichen Tools für die Cybersicherheit und die Erkenntnisse, die wir beim Schutz der am meisten ...
08. Mai 2023
In Europa wird derzeit eine wichtige Debatte geführt, die sich auf die Zukunft des Internets auswirken könnte. Die Europäische Kommission erwägt neue Regeln dafür, wie Netzwerke im Web miteinander...
27. Januar 2023
In unserem dritten und letzten Blogbeitrag vor dem internationalen Datenschutztag werden wir uns eingehender mit grenzüberschreitenden Datenströmen befassen, insbesondere mit der ...
26. Januar 2023
Zur Unterstützung unserer Kunden bei der Einhaltung von Datenlokalisierungsvorschriften treiben wir die Erweiterung und Optimierung unserer Data Localization Suite voran...
25. Januar 2023
In wenigen Tagen ist der Tag des Datenschutzes. Aus diesem Anlass halten wir es für wichtig, sich auf all die Möglichkeiten zu besinnen, in denen Sicherheitsmaßnahmen und Technologien zum Schutz der P...
16. Dezember 2022
Unser Impact-Bericht ist eine jährliche Zusammenfassung, die aufzeigt, wie wir versuchen, ein besseres Internet zu schaffen. Er dokumentiert auch, welche Fortschritte wir bei unseren ...
16. Dezember 2022
In diesem Blog erläutern wir, wie wir uns in den vielen Ländern, in denen wir tätig sind, bei Regierungen und Regulierungsbehörden für ein besseres Internet einsetzen...
16. Dezember 2022
Eine Diskussion über IP-Sperren: warum es sie gibt, was sie sind, was sie bewirken, wen sie betreffen und warum es so problematisch ist, gegen Online-Inhalte vorzugehen...