Die „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte. ...

Im Juni 2025 feiern wir das elfte Jubiläum von Projekt Galileo, mit dem sich Cloudflare bemüht, gefährdete gemeinnützige Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen. ...

Wir arbeiten mit dem CyberPeace Institute zusammen und unterstützen dessen neueste Initiative, den CyberPeace Tracer, über den Organisationen der Zivilgesellschaft Cyberbedrohungen melden können. ...

Cloudflare gibt als erste Firma weltweit bekannt, die Prüfung auf Einhaltung der „Global Cross-Border Privacy Rules“- und „Global Privacy Recognition for Processors“-Vorgaben bestanden zu haben. ...

Am Wahltag 2024 kam es in den USA zu einem Anstieg der Cyberaktivitäten. Cloudflare blockierte mehrere DDoS-Angriffe auf Politik- und Wahl-Websites und stellte sicher, dass diese keine Auswirkungen ha ...