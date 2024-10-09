Cloudflare ermittelt anhand großer Trafficmengen die Eigenschaften jedes Einzelnetzwerks und passt das eigene System zur Überlastungskontrolle an, um Antworten schneller als je zuvor zu übertragen. ...

Speed Brain uses the Speculation Rules API to prefetch content for the user's likely next navigations. The goal is to download a web page to the browser before a user navigates to it. ...

In diesem Blogbeitrag wird ein Forschungspapier von Cloudflare zusammengefasst, in dem die Ergebnisse einer Zusammenlegung von Verbindungen mittels ORIGIN Frames gemessen und prototypisiert wurden ...

Cloudflare beweist: Wir sind die schnellsten bei dem, was wir tun. Und wir machen es unseren Nutzern so einfach wie möglich, diese Geschwindigkeit zu erreichen ...

Ab heute müssen Sie kein Netzwerkentwickler mehr sein, um herauszufinden, wozu Ihr Internet gut ist. Wir verraten Ihnen, wie wir vorgehen ...