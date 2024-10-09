WEITERE BEITRÄGE
13. Februar 2023
Cloudflare wehrt einen Rekord-DDoS-Angriff mit 71 Mio. Anfragen pro Sekunde ab
In Sachen DDoS-Angriffe wurde dieses Wochenende ein neuer Rekord aufgestellt. Cloudflare erkannte und neutralisierte Dutzende von hochgradig volumetrischen DDoS-Attacken. Die Mehrheit davon erreichte ihren Höhepunkt bei ungefähr 50–70 Mio. Anfragen pro Sekunde...
07. Oktober 2022
Cloudflare Pages wird noch schneller – mit Early Hints
Heute freuen wir uns, eine Integration ankündigen zu können, die noch mehr Geschwindigkeit bringen wird – ab sofort unterstützt Pages nämlich Early Hints...
12. April 2022
Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2022
Willkommen zu unserem ersten DDoS-Bericht 2022 (insgesamt der neunte Bericht). Dieser Bericht enthält neue Datenpunkte und Erkenntnisse sowohl auf der Anwendungsebene als auch auf der Netzwerkebene, die zwischen Januar und März 2022 im globalen Cloudflare-Netzwerk beobachtet wurd...
10. Dezember 2021
Cloudflare One erleichtert Nutzern die Verbindung zu Microsoft 365
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Cloudflare dem Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) beigetreten ist...
25. März 2021
Page Shield: Schutz von Nutzerdaten im Browser
Wir freuen uns, Ihnen heute Page Shield vorstellen zu können: ein clientseitiges Sicherheitsprodukt, mit dem Kunden Angriffe in Browsern von Endnutzern erkennen können...
15. Mai 2020
DDoS-Angriffe auf den Network LayerTrends aus dem Q1 2020
Als wir das erste Quartal des Jahres 2020 abschlossen, fragten wir uns, ob und wie DDoS-Angriffs-Trends sich in dieser beispiellosen Zeit des globalen Lockdowns verschoben haben. ...
08. April 2020
Wechsel von reCAPTCHA zu hCaptcha
Wir haben vor Kurzem unseren CAPTCHA-Anbieter gewechselt und sind von Googles reCAPTCHA zu einem Dienst migriert, der den unabhängigen hCaptcha anbietet. ...
01. April 2020
Wir präsentieren: WARP Beta für macOS und Windows
Am 1. April letzten Jahres präsentierten wir WARP, eine Option innerhalb der iOS- und Android-App 1.1.1.1, um Internetverbindungen sicher und schnell zu machen. Heute verwenden Millionen von Nutzern WARP, um ihre mobilen Internetverbindungen zu sichern....
01. April 2020
Wir stellen vor: 1.1.1.1 for Families
Heute vor zwei Jahren haben wir 1.1.1.1 vorgestellt, ein sicherer, schneller und datenschutzfreundlicher DNS-Resolver, der von allen Verbrauchern kostenlos genutzt werden kann. ...
27. September 2019
Fazit der Geburtstagswoche 2019
Diese Woche haben wir den 9. Geburtstag von Cloudflare mit einer Vielzahl neuer Angebote gefeiert, die unsere Mission, das Internet besser zu machen, weiter voranbringen. Hier sei kurz zusammengefasst, wie wir die Geburtstagswoche 2019 gefeiert haben....
25. September 2019
WARP ist da (tut uns leid, dass es so lange gedauert hat)
Heute machen wir WARP und WARP+ (Plus) für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Leider hat es etwas länger gedauert, als wir dachten. Falls Ihnen WARP nichts sagt: Es handelt sich um eine mobile App für alle, ...
24. September 2019
Einführung von Browser Insights
Geschwindigkeit ist wichtig. Wenn Ihre Website oder App schneller ist, bietet sie den Nutzern eine angenehmere Erfahrung und Sie erzielen mehr Konversionen und mehr Umsatz, das ist bekannt. ...
13. August 2019
Mit Magic Transit wird Ihr Netzwerk intelligenter, besser, stärker und kostengünstiger
Wir freuen uns, heute Cloudflare Magic Transit ankündigen zu können. Magic Transit bietet eine sichere, leistungsstarke und zuverlässige IP-Verbindung zum Internet. ...
13. August 2019
Magic Transit: Netzwerkfunktionen in Cloudflare-Größenordnung
Heute haben wir Cloudflare Magic Transitangekündigt, das Cloudflares Netzwerk für jeden IP-Datenverkehr im Internet verfügbar macht. Bisher hat Cloudflare hauptsächlich Proxydienste betrieben: ...
18. Juni 2019
Mehr Sicherheit bei der Zertifikatsausstellung mit Multipath Domain Control Validation
Das Vertrauen im Internet basiert auf der Public Key Infrastruktur (PKI). Die PKI ermöglicht es Servern, Webseiten sicher zu bereitzustellen, indem sie digitale Zertifikate ausstellt und damit die Grundlage für eine verschlüsselte und authentische Ko...