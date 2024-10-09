WEITERE BEITRÄGE
18. April 2023
Consent-Management leicht und verständlich mit Cloudflare Zaraz
Cloudflare Zaraz kann Ihnen jetzt auch dabei helfen, Einwilligungen einzuholen und zu verwalten. Mit diesem neuen Tool können Sie problemlos die vom Nutzer gewünschten Einstellungen bezüglich Datenschutz und Kontaktaufnahme mittels modaler Dialoge abfragen und Ihre Consent-Richtl...
30. März 2023
Weltweiter Schutz personenbezogener Daten in der Cloud
Cloudflare erhält Nachweis für Einhaltung des EU Cloud Code of Conduct und stärkt durch diesen Beleg der DSGVO-Konformität das Vertrauen in Cloud-Dienste
Die Gesetze für Datenschutz im Internet sind nicht überall auf der Welt gleich, und in den letzten Jahren waren grenzübersch...
27. Januar 2023
Auf dem Weg zu weltweiten Rahmenvorschriften für grenzüberschreitende Datenströme und Datenschutz
In unserem dritten und letzten Blogbeitrag vor dem internationalen Datenschutztag werden wir uns eingehender mit grenzüberschreitenden Datenströmen befassen, insbesondere mit der ...
25. Januar 2023
In Sicherheit investieren, um die Privatsphäre zu schützen
In wenigen Tagen ist der Tag des Datenschutzes. Aus diesem Anlass halten wir es für wichtig, sich auf all die Möglichkeiten zu besinnen, in denen Sicherheitsmaßnahmen und Technologien zum Schutz der P...
30. Dezember 2022
Der Stand bei HTTP im Jahr 2022
Was ist 2022 aus den ganzen Arbeitsgruppen-Meetings, Spezifikationsunterlagen und Side-Events geworden? Was machen die Leute, die das Web-Protokoll implementieren und einsetzen? Und was kommt als Nächstes...
28. September 2022
Wir präsentieren: Turnstile, eine nutzer- und datenschutzfreundliche Alternative zu CAPTCHA
Jede Website kann eine einfache API nutzen, um CAPTCHAs durch unsere unsichtbare Alternative zu ersetzen – gleichgültig, ob sie sich im Cloudflare-Netzwerk befindet oder nicht...
15. Juni 2022
Als Reaktion auf die französischen CNIL-Normen führt Cloudflare Zaraz neue Features zum Datenschutz ein
Heute führt Zaraz eine Reihe neuer Features ein, um unseren Kunden bei der Nutzung von Google Analytics und ähnlichen Tools zu helfen und dabei diese strengen Normen einzuhalten...
23. Mai 2022
Cloudflare erlangt wichtige Cloud Computing-Zertifizierungen – und das ist erst der Anfang
Cloudflare kann jetzt auch eine zweite bedeutende internationale Datenschutzzertifizierung sowie das C5-Testat vorweisen – und das ist noch nicht alles...
10. März 2022
Wie Cloudflare den von WhatsApp Web an Nutzer übermittelten Programmcode prüft
Cloudflare hilft WhatsApp dabei, sicherzustellen, dass der für die sichere Nachrichtenübermittlung verwendete Programmcode nicht manipuliert wurde. Hier erfahren Sie, wie wir dabei vorgehen...
28. Januar 2022
Happy Data Privacy Day 2022!
Hier bei Cloudflare ist natürlich jeder Tag ein Privacy Day. Heute nützen wir diesen Anlass jedoch, um über eines unserer Lieblingsthemen zu sprechen...
07. Dezember 2021
Wir präsentieren: Die Customer Metadata Boundary
Wir freuen uns, Ihnen heute die Customer Metadata Boundary vorstellen zu können. Sie erweitert die Data Localisation Suite, um zu garantieren, dass auch die Metadaten des Traffics eines Kunden in der EU verbleiben...
12. August 2021
Einführung von Zero Knowledge-Beweisen für Private Web Attestation mit Hardware von mehreren Anbietern
Unser Cryptographic Attestation of Personhood bietet Nutzern eine einfachere Möglichkeit, zu beweisen, dass sie eine Person sind; und es ist eine Alternative, die Daten besser schützt als viele andere CAPTCHA-Alternativen oder -Anbieter. ...
21. April 2021
Neue Datenschutzzertifizierung ISO/IEC 27701:2019 für Cloudflare und was das für Sie bedeutet
Cloudflare hat als eines der ersten Unternehmen in unserer Branche die Zertifizierung ISO/IEC 27701:2019 erhalten....
09. Dezember 2020
Cloudflares datenschutzorientierte Web Analytics sind jetzt für alle verfügbar
Jeder kann sich jetzt anmelden, um die neue Web Analytics von Cloudflare zu nutzen – auch ohne seine DNS-Einstellungen zu ändern....
09. Dezember 2020
Abschaffung des __cfduid-Cookies
Cloudflare schafft das __cfduid-Cookie ab. Wir haben zwar noch nie Endnutzer getrackt oder ihre Daten verkauft, aber wir wollen nicht, dass Kunden denken, sie müssten deswegen einen Cookie-Banner auf ihrer Website platzieren....