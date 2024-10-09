Vor acht Jahren haben wir 1.1.1.1 eingeführt, um ein schnelleres und privateres Internet zu schaffen. Heute teilen wir die Ergebnisse unserer neuesten unabhängigen Prüfung. Das Ergebnis: Unsere Datenschutzvorkehrungen funktionieren genau wie versprochen. ...

Cloudflare gibt als erste Firma weltweit bekannt, die Prüfung auf Einhaltung der „Global Cross-Border Privacy Rules“- und „Global Privacy Recognition for Processors“-Vorgaben bestanden zu haben. ...

Cloudflare weitet die Nutzung seines öffentlichen DNS-Resolvers durch Partnerschaften mit ISPs und Netzwerkanbietern aus, damit Millionen von Haushalten sicher im Internet surfen können. Helfen Sie mit, jeden Internetnutzer mit einem Klick vor unsicheren Inhalten zu schützen – mit 1.1.1.1 für Familien. ...

Wir geben bekannt, dass Microsoft Edge nun zur Bereitstellung der Funktion Edge Secure Network die Privacy Proxy-Technologie von Cloudflare nutzt, einen wichtigen Bestandteil unseres Datenschutz-Stacks ...

Dieser Blog präsentiert Cloudflare One for Data Protection – unsere einheitliche Suite zum Schutz von Daten überall im Web sowie in SaaS und privaten Anwendungen ...

WEITERE BEITRÄGE

18. April 2023 Consent-Management leicht und verständlich mit Cloudflare Zaraz Cloudflare Zaraz kann Ihnen jetzt auch dabei helfen, Einwilligungen einzuholen und zu verwalten. Mit diesem neuen Tool können Sie problemlos die vom Nutzer gewünschten Einstellungen bezüglich Datenschutz und Kontaktaufnahme mittels modaler Dialoge abfragen und Ihre Consent-Richtl ... VON Kuba Orlik Zaraz , Datenschutz