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Wir bei Cloudflare glauben an die Macht von Open Source. Es ist mehr als nur Code, es ist der Geist der Zusammenarbeit, der Innovation und des gemeinsamen Wissensaustauschs, der das Internet vorantreibt. Open Source ist die Grundlage, auf der das Internet gedeiht, und ermöglicht es Entwicklern und Kreativen aus aller Welt, einen Beitrag zu einem größeren Ganzen zu leisten.

Doch oft haben die Open-Source-Betreiber mit den Kosten zu kämpfen, die mit dem Betrieb ihrer Projekte und der Bereitstellung des Zugangs für Nutzer auf der ganzen Welt verbunden sind. Wir hatten das Privileg, unglaubliche Open-Source-Projekte wie Git und die Linux Foundation durch unser Open-Source-Programm zu unterstützen, und haben aus erster Hand erfahren, wo Cloudflare am meisten helfen kann.

Heute stellen wir ein optimiertes und erweitertes Open-Source-Programm vor: Projekt Alexandria. Die antike Stadt Alexandria ist bekannt dafür, dass sie eine reichhaltige Bibliothek und einen Leuchtturm beherbergte, der zu den Sieben Weltwundern der Antike gehörte. Der Leuchtturm von Alexandria diente als Symbol der Kultur und der Gemeinschaft und hieß Menschen aus der Ferne in der Stadt willkommen. Wir sind der Meinung, dass Alexandria eine großartige Metapher für die Rolle ist, die Open-Source-Projekte als Leuchtturm für Entwickler auf der ganzen Welt und als Wissensquelle für die Entwicklung eines besseren Internets spielen.

Dieses Projekt bietet wiederkehrende jährliche Gutschriften für noch mehr Open-Source-Projekte, um unsere Produkte kostenlos zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit haben wir ein Upgrade auf unseren Pro-Plan angeboten, aber jetzt bieten wir Upgrades an, die auf die Größe und die Bedürfnisse jedes Projekts zugeschnitten sind, zusammen mit dem Zugang zu einer breiteren Palette von Produkten wie Workers , Pages und mehr. Mit dem Projekt Alexandria wollen wir sicherstellen, dass jedes OSS-Projekt nicht nur überlebt, sondern auch gedeiht. Dazu bieten wir Zugang zu den verbesserten Sicherheits-, Performance-Optimierungs- und Entwicklertools von Cloudflare – und das alles zum Nulltarif.

Erstellen Sie ein Programm, das Ihren Bedürfnissen entspricht

Wir wissen, dass Open-Source-Projekte unterschiedliche Anforderungen haben. Bei einigen Projekten, wie z. B. Paket-Repositories, sind die Kosten für die Speicherung und den Transfer am wichtigsten. Andere Projekte benötigen Hilfe beim Schutz vor DDoS-Angriffen. Und manche Projekte benötigen eine robuste Entwicklungsplattform, damit sie schnell skalierbare und sichere Anwendungen erstellen und einsetzen können.

Mit unserem neuen Programm arbeiten wir mit Ihrem Projekt zusammen und helfen Ihnen dabei, je nach Ihren Bedürfnissen die folgenden Punkte zu erfüllen:

Ein Upgrade auf einen Cloudflare Pro-, Business- oder Enterprise-Tarif, der Ihnen mehr Flexibilität mit mehr Cloudflare-Regeln zur Verwaltung des Traffics, Image-Optimierung mit Polish zur Beschleunigung von Bild-Downloads und verbesserte Sicherheit dank der Web Application Firewall (WAF) und Security Analytics bietet. Mit Page Shield können Sie Ihre Projekte vor potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen schützen..

Mehr Anfragen an Cloudflare Workers und Pages , sodass Sie mehr Traffic bewältigen und Ihre Anwendungen global skalieren können.

Mehr R2 -Speicherplatz für Builds und Artefakte, damit Sie über den nötigen Platz verfügen, um die Assets Ihres Projekts effizient zu speichern und darauf zuzugreifen.

Erweiterter Zero Trust -Zugriff, einschließlich Remote-Browserisolierung , unbegrenzter Benutzerzahl und erweiterter Speicherung von Aktivitätsprotokollen, um Ihnen tiefere Einblicke in und mehr Kontrolle über die Sicherheit Ihres Projekts zu geben.

Jedes Open-Source-Projekt, das an dem Programm teilnimmt, erhält zusätzliche Ressourcen und Unterstützung über einen eigenen Channel auf unserem Discord-Server . Und wenn es etwas gibt, von dem Sie denken, dass wir Ihnen helfen können, das wir derzeit nicht anbieten, sind wir gerne bereit, Ihnen dabei zu helfen, es umzusetzen.

Viele Open-Source-Projekte liegen innerhalb der Grenzen der großzügigen kostenlosen Tarifs von Cloudflare. Unsere Mission, ein besseres Internet zu schaffen, bedeutet, dass Kosten kein Hindernis für die Erstellung, Sicherung und weltweite Verbreitung Ihrer Open-Source-Pakete sein sollten, unabhängig von der Größe des Projekts. Indie- oder Nischen-Open-Source-Projekte können immer noch kostenlos laufen, ohne dass Credits erforderlich sind. Für größere Open-Source-Projekte stehen Ihnen die jährlich wiederkehrenden Credits zur Verfügung, so dass Sie Ihr Geld weiterhin in Innovationen investieren können, anstatt für die Infrastruktur zur Speicherung, Sicherung und Bereitstellung Ihrer Pakete und Websites zu bezahlen.

Wir möchten Projekte unterstützen, die nicht nur innovativ sind, sondern auch für das weitere Wachstum und die Funktionsfähigkeit des Internets entscheidend sind. Die Kriterien für das Programm bleiben die gleichen:

Sie werden ohne Gewinnabsicht betrieben.

Sie müssen ein Open-Source-Projekt mit einer anerkannten OSS-Lizenz sein.

Stärkung der Open-Source-Community

Wir haben das unglaubliche Glück, dass wir Open-Source-Projekte, die wir bewunder, und die unglaublichen Menschen hinter diesen Projekten in unser Programm aufzunehmen – darunter die OpenJS Foundation , OpenTofu und JuliaLang .

OpenJS Foundation

Node.js ist seit 2019 Teil unseres OSS-Programms, und wir haben uns kürzlich mit der OpenJS Foundation zusammengetan, um technischen Support und Infrastrukturverbesserungen für andere wichtige JavaScript-Projekte zu bieten, die bei der Foundation gehostet werden, darunter Fastify , jQuery , Electron , und NativeScript .

Ein herausragendes Beispiel für die Verwendung von Cloudflare durch die OpenJS Foundation ist der CDN Worker von Node.js. Die Lösung befindet sich derzeit in der aktiven Entwicklung durch die Teams für Webinfrastruktur und Build von Node.js und zielt darauf ab, alle auf der Website von Node.js bereitgestellten Release-Assets (Binärdateien, Dokumentationen usw.) bereitzustellen.

Aaron Snell erklärte, dass diese Release-Assets derzeit von einem einzigen statischen Ursprungsdateiserver bereitgestellt wird, der von Cloudflare betrieben wird. Das hat bis vor ein paar Jahren gut funktioniert, als bei neuen Versionen Probleme auftraten. Mit einer neuen Version kam es zu einer Cache-Bereinigung, was bedeutete, dass alle Anfragen für die Release-Assets Cache-Fehler waren, was dazu führte, dass Cloudflare direkt an den statischen Dateiserver weiterleitete und diesen überlastete. Da Node.js jede Nacht Builds veröffentlicht, tritt dieses Problem jeden Tag auf.

Der CDN-Worker soll dieses Problem lösen, indem er Cloudflare Workers und R2 nutzt, um Anfragen nach den Release-Assets zu bearbeiten. Dadurch wird die gesamte Last vom statischen Dateiserver genommen, was zu einer verbesserten Verfügbarkeit für Node.js-Downloads und -Dokumentationen führt und letztlich den Prozess langfristig nachhaltiger macht.

OpenTofu

OpenTofu konzentriert sich auf den Aufbau einer freien und offenen Alternative zu proprietären Infrastructure-as-Code-Plattformen. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ihrer Registry zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Die R2 -Speicher- und Caching-Dienste von Cloudflare waren die perfekte Lösung, mit der OpenTofu statische Dateien in großem Umfang bereitstellen konnte, ohne sich Gedanken über Bandbreiten- oder Performance-Engpässe zu machen.

Das OpenTofu-Team stellte fest, dass es für OpenTofu von größter Bedeutung war, die Kosten für den Betrieb der Registry so niedrig wie möglich zu halten, sowohl was die Bandbreite als auch die Personalkosten angeht. Sie mussten jedoch auch sicherstellen, dass die Verfügbarkeit der Registry nahezu 100 % beträgt, da Tausende von Entwicklern bei einem Ausfall der Registry keine Möglichkeit hätten, ihre Infrastruktur zu aktualisieren.

Die Codebasis der Registry (in Go geschrieben) generiert vorab alle möglichen Antworten der OpenTofu Registry-API und lädt die statischen Dateien in einen R2-Bucket hoch. Mit R2 war OpenTofu in der Lage, die Registry im Wesentlichen kostenlos zu betreiben, ohne sich um Server und Skalierungsprobleme kümmern zu müssen.

JuliaLang

JuliaLang ist vor kurzem unserem OSS-Sponsoring-Programm beigetreten, und wir freuen uns darauf, ihre kritische Infrastruktur zu unterstützen, um den reibungslosen Betrieb ihres Ökosystems zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt dieser Unterstützung ist die Nutzung der Dienste von Cloudflare, um JuliLang bei der Bereitstellung von Paketen für seine Nutzer zu unterstützen.

Laut Elliot Saba wurde Amazon Lightsail von JuliaLang als kosteneffizientes globales CDN für die Zustellung von Datenpaketen an den Nutzerstamm der Firma eingesetzt. Im Zuge eines Anstiegs der Nutzerzahlen hat das Unternehmen aber gelegentlich die Bandbreitenobergrenze überschritten, wodurch erhebliche Cloud-Kosten angefallen sind – ganz zu schweigen von Performance-Einbußen durch Traffic-Spitzen aufgrund einer Überbeanspruchung von VM zur Lastverteilung. Jetzt setzt JuliaLang R2 von Cloudflare ein. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des R2-Objektspeichers übertrifft die der firmeneigenen, innerhalb von Rechenzentren eingesetzten Lösungen bei Weitem. Weil deshalb nun keine Bandbreitengebühren mehr anfallen, kommt JuliaLang jetzt für nicht einmal ein Zehntel der früheren Ausgaben in den Genuss eines schnelleren und zuverlässigeren Service.

Wie können wir helfen?

Wenn Ihr Projekt unseren Kriterien entspricht und Sie Kosten senken und böse Überraschungen bei der Abrechnung vermeiden möchten, sollten Sie sich bei uns bewerben! Wir möchten der nächsten Generation von Open-Source-Projekten dabei helfen, sich im Internet einen Namen zu machen.