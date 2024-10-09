Integration von Turnstile in die Cloudflare-WAF schützt vor Fetch Requests

2023-12-18

Cloudflare-Kunden haben jetzt die Möglichkeit, mit Turnstile beim Laden des HTML-Codes einer Seite eine Aufgabe (Challenge) ausgeben zu lassen und durchzusetzen, dass alle gültigen Antworten über einen gültigen Turnstile-Token verfügen. ...