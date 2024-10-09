WEITERE BEITRÄGE
15. Dezember 2025
Der Rückblick auf das Jahr 2025 von Cloudflare Radar: Aufstieg der KI, Post-Quanten-Verschlüsselung und rekordverdächtige DDoS-Angriffe
Wir präsentieren unseren sechsten Jahresrückblick auf die weltweit beobachteten Internettrends und -muster mit den Umbrüchen, Fortschritten und Kennzahlen, die 2025 geprägt haben. ...
25. November 2025
Integration von FLUX.2 [dev] bei Workers AI in Zusammenarbeit mit Black Forest Labs
FLUX.2 [dev] von Black Forest Labs ist jetzt bei Workers AI verfügbar. Dieses fortschrittliche Open Source-Bildmodell bietet überlegenen Fotorealismus, Multi-Referenz-Eingaben und hochpräzise Steuerung per JSON-Prompting....
17. November 2025
Replicate wird Teil von Cloudflare
Durch die Integration der Tools von Replicate bei Cloudflare ist unsere Workers-Plattform auch in Zukunft der beste Ort im Internet, um KI-gestützte oder agentenbasierte Workflows zu entwickeln und zu implementieren.
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29. September 2025
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025
Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026....
26. September 2025
Wie Cloudflare mithilfe der weltweit größten Menge von Performance-Daten das schnellste globale Netzwerk noch weiter beschleunigt
Cloudflare ermittelt anhand großer Trafficmengen die Eigenschaften jedes Einzelnetzwerks und passt das eigene System zur Überlastungskontrolle an, um Antworten schneller als je zuvor zu übertragen. ...
24. September 2025
Mit der neuen „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare haben Nutzer die Wahl
Die „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte.
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23. September 2025
Wie Project Galileo zum Schutz von Journalisten und lokalen Nachrichtenmedien vor KI-Crawlern beiträgt
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....
26. August 2025
Sicherheitsprüfung von ChatGPT, Claude und Gemini mit dem CASB von Cloudflare
Der CASB von Cloudflare scannt ChatGPT, Claude und Gemini auf Fehlkonfigurationen, Offenlegung sensibler Daten und Compliance-Probleme und unterstützt Firmen bei der vertrauensvollen KI-Einführung.
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25. August 2025
Das Unsichtbare entlarven: Ihr Leitfaden, um mit Cloudflare One die Schatten-KI zähmen zu können
Verhindern Sie, dass „Schatten-KI“ Ihre Daten unbemerkt an unerlaubte KI weitergibt. Es bedarf einer neuen Schutzmaßnahme. Erlangen Sie Sichtbarkeit und Kontrolle zurück – ohne Innovation zu gefährden...
01. Juli 2025
Was der Einsatz von KI-Crawlern für Urheber von Webinhalten bedeutet
Cloudflare Radar zeigt, wie oft ein KI-Modell Traffic an eine Website übermittelt und sie durchsucht. Das hilft Websites bei der Entscheidung, welche KI-Bots zugelassen und blockiert werden sollten.
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14. April 2025
Developer Week 2025 wrap-up
We’ve closed out Developer Week 2025. Here’s a quick recap of the announcements and in-depth technical explorations that went out during the week....
07. April 2025
Das Agent-Puzzle: MCP, Authentifizierung und Autorisierung und die kostenlose Tarifstufe von Durable Objects
Cloudflare bietet Toolkit für KI-Agents mit Agents SDK-Support für MCP-Clients (Model Context Protocol), Authentifizierung/Autorisierung/Hibernation für MCP-Server und Free-Tarif von Durable Objects. ...
24. März 2025
Die Security Week 2025 im Rückblick
Die Security Week 2025 ist nun offiziell zu Ende. Sie umfasste tiefere Einblicke in unser KI-Angebot, die Vorstellung einer einheitlichen Navigation und eine Einführung in unseren KI-Agenten Cloudy....
19. März 2025
Cloudflare for AI: Unterstützung der KI-Einführung im großen Stil mit einem „Security-First“-Ansatz
Mit Cloudflare for AI können Entwickler, Sicherheitsteams und Content Creator das Netzwerk und Tool-Portfolio von Cloudflare nutzen, um KI-Apps zu schützen, zu beobachten und sicherer zu machen....
10. März 2025
Globale Expansion im Bereich der generativen KI: ein Jahr voller Wachstum, Newcomer und Angriffe
Wir schauen uns an, welche Generative AI-Dienste beliebter sind, welche neuen Anbieter in diesem Bereich sind, wie diese Dienste im Traffic zugenommen hat, woher dieser Traffic kommt und vieles mehr....