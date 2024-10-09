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Der Cloudflare-Blog

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AI

Sichere nichtöffentliche Netzwerke für alle: Nutzer, Netzwerkknoten, Agenten und Workers – mit Cloudflare Mesh

2026-04-14

Agents WeekEntwicklerEntwicklerplattformWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Mesh ermöglicht Nutzern, Netzwerkknoten und autonomen KI-Agenten einen sicheren Zugriff auf nichtöffentliche Netzwerke. Durch die Integration bei Workers VPC können Entwickler nun Agenten begrenzten Zugriff auf nichtöffentliche Datenbanken und API ohne manuell eingerichtete Tunnel gewähren. ...

AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar

2026-03-11

Produkt-NewsAIWAFSicherheitAnwendungssicherheitAnwendungsservices

Cloudflare AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar und bietet eine Sicherheitsebene zum Erkennen und Schützen von KI-gestützten Anwendungen, unabhängig vom Modell oder Hosting-Provider. Außerdem machen wir die KI-Erkennung für alle Tarife kostenlos, um Teams dabei zu helfen, Schatten-KI-Implementierungen zu finden und abzusichern....

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