Die Agents Week 2026 ist vorbei. Werfen wir einen Blick auf alles, was wir angekündigt haben – von Compute und Sicherheit über die Agenten-Toolbox, Plattform-Tools bis hin zum neuen Agenten-Web. Alles, was wir für die Agentic Cloud bereitgestellt haben. ...

Cloudflare Mesh ermöglicht Nutzern, Netzwerkknoten und autonomen KI-Agenten einen sicheren Zugriff auf nichtöffentliche Netzwerke. Durch die Integration bei Workers VPC können Entwickler nun Agenten begrenzten Zugriff auf nichtöffentliche Datenbanken und API ohne manuell eingerichtete Tunnel gewähren. ...

Cloudflare verfolgt nach wie vor das Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Manchmal bedeutet das, die Gestaltung neuer Produkte auf das Web in seiner heutigen Form auszurichten. In anderen Fällen muss man etwas für das Internet der Zukunft schaffen. Diese Woche eröffnen wir die Agents Week, die dem gewidmet ist, was als Nächstes kommt. ...

Cloudflare AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar und bietet eine Sicherheitsebene zum Erkennen und Schützen von KI-gestützten Anwendungen, unabhängig vom Modell oder Hosting-Provider. Außerdem machen wir die KI-Erkennung für alle Tarife kostenlos, um Teams dabei zu helfen, Schatten-KI-Implementierungen zu finden und abzusichern. ...

Die Anzahl der DDoS-Angriffe hat sich 2025 mehr als verdoppelt. Die Netzwerkschicht ist besonders bedroht, da hypervolumetrische Angriffe um 700 % zugenommen haben. ...