Patrick Day

Wie Project Galileo zum Schutz von Journalisten und lokalen Nachrichtenmedien vor KI-Crawlern beiträgt
2025-09-23
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....
Director, Head of Cloudflare Impact
2025-09-23
Im Rahmen von Project Galileo sind jetzt das Bot-Management und der AI Crawl Control-Dienst von Cloudflare verfügbar....
2023-09-25
Wir freuen uns, Ihnen einen diese Woche veröffentlichten unabhängigen Bericht vorstellen zu können. Dieser hat ergeben, dass bei Umstellung von Firmennetzwerkdiensten von lokalen Geräten auf ...
2022-12-14
Vorläufige Studienergebnisse zeigen, dass Cloudflare-Produkte bis zu 90 % kohlenstoffärmer sind als vergleichbare On-Premise-Hardware...
2021-07-27
Wie diese Woche bekannt gegeben, will Cloudflare dazu beitragen, dem Internet zu einem Neuanfang zu verhelfen. Unser Ziel ist einfach: ein besseres und grüneres Internet ohne Kohlendioxidemissionen, ...