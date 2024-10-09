Patrick Day

Cloudflare: Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen; Ausgleich aller Emissionen seit Unternehmensgründung

2021-07-27

Wie diese Woche bekannt gegeben, will Cloudflare dazu beitragen, dem Internet zu einem Neuanfang zu verhelfen. Unser Ziel ist einfach: ein besseres und grüneres Internet ohne Kohlendioxidemissionen, ...