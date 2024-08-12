共同崛起：表彰 Cloudflare 的傑出合作夥伴

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我們很高興地宣佈 Cloudflare 2023 年全球通路合作夥伴獎項得主！合作夥伴對於 Cloudflare 的成功至關重要，他們能夠擴展客戶為控制應用程式複雜性、降低網路風險和削減成本所需的解決方案和支援，同時獲得較高的客戶滿意度。

PowerUP 合作夥伴優先

今年，我們的合作夥伴計畫再次獲得 CRN 的最高榮譽——五星評級。透過我們擴展的 Cloudflare PowerUP 合作夥伴計畫，我們確保 Cloudflare 的合作夥伴和聯盟繼續為全球各個產業的共同客戶提供強勁的成果。我們致力於讓合作夥伴更輕鬆地與我們合作並與我們一起發展業務。Cloudflare 團隊致力於幫助合作夥伴：

透過改變客戶利用 Cloudflare 安全性、速度、可程式設計性和復原能力進行連線、保護和構建的方式 進行創新 。

透過增加收入和大規模交付更多價值來 提高盈利能力 ，從而快速發展業務並擴大影響力。

利用銷售和行銷支援、簡化的流程和透明定價來加速 GTM，從而快速完成交易。

從 Cloudflare 大學提供的全面培訓到跨部門的專家支援，合作夥伴有能力在競爭激烈的市場中推動數位化轉型並實現 IT 基礎架構的現代化。

深知合作關係力量的領導者

在擔任 Cloudflare 合作夥伴長的任期內，我非常高興地見證了顯著的增長和合作夥伴的成功。我們的團隊放大了機遇，特別是在快速擴展的安全存取服務邊緣 (SASE) 領域，我們的通路策略已經取得了令人矚目的成果。

我們的合作夥伴給出了毋庸置疑的積極回饋，這凸顯了 Cloudflare 技術的實力以及我們為合作夥伴服務的奉獻精神。透過對合作夥伴社群的大量投資、簡化的流程以及對 AI 整合的關注，我們將共同推動顯著的增長和創新。

祝賀合作夥伴的傑出貢獻和成就

今年的 Cloudflare 合作夥伴獎項得主在與 Cloudflare 的合作過程中展現出了卓越和創新精神。他們的專注和成功凸顯了該通路和與我們合作的變革潛力。

美洲合作夥伴獎項

年度最佳技術服務經銷商：AVANT Communications 特此表彰該最佳技術服務經銷商，其最好地代表了 Cloudflare，使其分銷合作夥伴能確保客戶銷售並增加收入流。

年度最佳合作夥伴：GuidePoint Security 特此表彰該最佳合作夥伴，其在 2023 年度取得了非凡的銷售業績。

年度成長合作夥伴：CDW 與 Defy Security 特此表彰這些合作夥伴，他們為我們的共同業務進行了大量投資，不僅達到完全認證合規，還超過了收入目標。

技術卓越獎（售前）：Adapture 特此表彰該合作夥伴公司，其在引領客戶的 Cloudflare 售前和概念驗證 (POC) 體驗時表現出豐富的知識和專業技能。

年度合作夥伴 SE 冠軍：Nyron Samaroo (CDW Canada) 和 Deepika Nath (Kyndryl) 特此表彰各合作夥伴銷售工程師 (SE)，他們在 Cloudflare 解決方案方面展示出了深厚的知識和專業技能，並在為我們的共同客戶提供 Cloudflare 體驗方面做出了傑出的貢獻。

年度最佳全球系統整合商 (GSI) 合作夥伴：Accenture 特此表彰這一表現最佳的 GSI 合作夥伴。

拉丁美洲獎項

年度最佳技術服務經銷商：TD SYNNEX (LATAM) 特此表彰該最佳技術服務經銷商，其最好地代表了 Cloudflare，使其分銷合作夥伴能確保客戶銷售並增加收入流。

年度最佳合作夥伴： 特此表彰以下合作夥伴，儘管在 2023 年才新加入 Cloudflare 合作夥伴網路，但已經為我們的共同業務進行了大量投資，不僅達到完全認證合規，還超過了收入目標。

IntegraTEC (LATAM)

NeoSecure by SEK (Nola/Sola)

Cipher (Brazil)

Xenergix (Mexico)

年度認證冠軍：Tripla (Brazil) 該獎項旨在表彰其團隊在 2023 年度獲得最高 Cloudflare 認證總數的合作夥伴。

亞太地區合作夥伴獎項

年度最佳經銷商：Dicker Data Limited 特此表彰該最佳經銷商，他們最好地代表了 Cloudflare，使其分銷合作夥伴能確保客戶銷售並增加收入流。

年度最佳服務交付合作夥伴：Master Concept (Hong Kong) Ltd. 特此表彰這一表現最佳的服務解決方案提供者。

年度最佳合作夥伴：Centcloud Technologies Limited 特此表彰該合作夥伴，儘管在 2023 年才新加入 Cloudflare 合作夥伴網路，但已經為我們的共同業務進行了大量投資，不僅達到完全認證合規，還超過了收入目標。

年度贏得客戶獎項：Megazone Cloud Corporation 特此表彰該合作夥伴的卓越成就，其透過卓越的協作與創新獲得了重要的客戶交易。

年度新合作夥伴優勝獎：Techdirect Pte Ltd 特此表彰該合作夥伴，其帶來了最大、最具戰略意義的交易，並向其客戶部署一個全面的端到端安全、效能和可靠性解決方案。

年度最有價值參與者：Omni Intelligence Services, Inc. 特此表彰該最佳合作夥伴成就者，其不僅為我們的共同客戶提供了卓越服務，還透過利用網路、關係和生態系統的力量構建了新的商業價值。

技術卓越獎（售前）：Airowire Networks PVT LTD 特此表彰該合作夥伴公司，其 SE 在引領客戶的 Cloudflare 售前和 POC 體驗時表現出豐富的知識和專業技能。

年度行銷冠軍：Softdebut Co.,Ltd 特此表彰該合作夥伴公司，其在 Cloudflare 解決方案的行銷方面展示了傑出的協作和業務成果。

年度合作夥伴 SE 冠軍：David Woon (Kordia Limited) 特此表彰各合作夥伴銷售工程師 (SE)，他們在 Cloudflare 解決方案方面展示出了深厚的知識和專業技能，並在為我們的共同客戶提供 Cloudflare 體驗方面做出了傑出的貢獻。

新星獎：Missing Link Security Pty Ltd 特此表彰個人合作夥伴代表，他們剛剛參加我們的合作，但已經為我們的合作夥伴關係和推動客戶成果做出了重大、積極的貢獻。

年度成長合作夥伴： NTT Australia Pty Ltd 特此表彰該合作夥伴，其為我們的共同業務進行了大量投資，不僅達到完全認證合規，還超過了收入目標。

年度最佳經銷商：V-Valley advanced Solutions España SAU 特此表彰該最佳經銷商，他們最好地代表了 Cloudflare，使其分銷合作夥伴能確保客戶銷售並增加收入流。

年度最佳 MSP：Orange Cyberdefense France 特此表彰這一表現最佳的託管服務解決方案提供者。

年度最佳 GSI：Eviden France SAS 特此表彰這一表現最佳的 GSI 合作夥伴。

年度最佳合作夥伴：Liquid C2 特此表彰表現最佳的該合作夥伴，其在 2023 年度取得了非凡的銷售業績。

年度最佳新晉合作夥伴：Focus Group 和 Smartflare 特此表彰這些合作夥伴，儘管在 2023 年才新加入 Cloudflare 合作夥伴網路，但已經為我們的共同業務進行了大量投資，不僅達到完全認證合規，還超過了收入目標。

年度贏得客戶獎項：Liquid C2 特此表彰該合作夥伴的重大成就，其透過卓越的協作與創新獲得了重要的客戶交易。

新星獎：Copy Cat Group 和 Cloudhop 特此表彰個人合作夥伴代表，他們剛剛參加我們的合作，但已經為我們的合作夥伴關係和推動客戶成果做出了重大、積極的貢獻。

年度最有價值參與者：Nanosek 特此表彰該最佳合作夥伴成就者，其不僅為我們的共同客戶提供了卓越服務，還透過利用網路、關係和生態系統的力量構建了新的商業價值。

技術卓越獎（售前）： 特此表彰以下合作夥伴公司，其 SE 在引領客戶的 Cloudflare 售前和 POC 體驗時表現出豐富的知識和專業技能。

Jean-Baptiste Voron (Eviden France SAS)

Ganesh the Awesome (Globaldots)

Martin Campos (Orange Cyberdefense)

年度合作夥伴 SE 冠軍：Ivan Rudnytskyi (Bakotech sro) 特此表彰該合作夥伴銷售工程師 (SE)，其在 Cloudflare 解決方案方面展示出了深厚的知識和專業技能，並在為我們的共同客戶提供 Cloudflare 體驗方面做出了傑出的貢獻。

年度認證冠軍：Kaemi GmbH 該獎項旨在表彰其團隊在 2023 年度獲得最高 Cloudflare 認證總數的合作夥伴。

年度行銷冠軍：Infinigate Deutschland GmbH 和 Alter Way 特此表彰這些合作夥伴公司，其在 Cloudflare 解決方案的行銷方面展示了傑出的協作和業務成果。

要瞭解有關 Cloudflare PowerUP 合作夥伴計畫的更多資訊，請查看以下資源：