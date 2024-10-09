國際化與當地語系化：將 Cloudflare Radar 推向全球受眾
2024-12-16
國際化和當地語系化不僅僅需要翻譯，還需要考慮語氣、影像、日期/時間和數字格式等等。...繼續閱讀 »
2024-12-16
國際化和當地語系化不僅僅需要翻譯，還需要考慮語氣、影像、日期/時間和數字格式等等。...繼續閱讀 »
2024-09-09
Workers 現在使用全面改造的混合相容層支援更多的 NPM 套件和 Node.js API。...
2023-11-14
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...
2023-03-13
從今天開始，使用 Cloudflare 的用戶端安全解決方案 Page Shield，您可以確保您使用者的瀏覽器僅會執行經過檢查且安全的 JavaScript。使用 Page Shield 原則，阻止不需要的 JavaScript，保障終端使用者的資料安全...
2022-11-17
今天，我們推出了 Cloudflare Snippets。Snippets 是使用規則集引擎篩選邏輯，對所選 HTTP 請求執行小型 Javascript 片段的簡單方式...
2022年7月05日
在這篇文章中，我們將討論對指令碼狀態、中繼資料和分類的改進...