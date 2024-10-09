鎖定您的 JavaScript：使用 Page Shield 原則進行積極封鎖

2023-03-13

從今天開始，使用 Cloudflare 的用戶端安全解決方案 Page Shield，您可以確保您使用者的瀏覽器僅會執行經過檢查且安全的 JavaScript。使用 Page Shield 原則，阻止不需要的 JavaScript，保障終端使用者的資料安全 ...