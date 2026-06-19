適用於 AI 智慧體的臨時 Cloudflare 帳戶

閱讀時間：4 分鐘

如今，大家都在用 AI 智慧體寫程式碼。但只要智慧體需要部署東西，也就是必須註冊、建立帳號時，它就會迎面撞上一堵為人類設計的高牆：基於瀏覽器的 OAuth 流程、需要點擊的儀表板、需要複製貼上的 API 權杖、需要通過的多重要素驗證提示。對坐在開發人員旁邊的互動式 Copilot 來說，這很煩人；但對一個背景執行的智慧體來說，這會直接卡死。

今天，我們正式推出適用於智慧體的臨時 Cloudflare 帳戶。

現在智慧體可以直接部署 網站 、 API 和其他 智慧體 ，不需要先註冊帳號。

任何智慧體現在都可以執行 wrangler deploy --temporary ，直接將 Worker 部署到 Cloudflare。這個臨時部署會保持運作 60 分鐘，期間您可以認領這個臨時帳戶，將它永久變成自己的。如果您沒有認領，它就會自動失效。

我們的目標是什麼呢？是讓您的智慧體能夠寫程式並部署。

為什麼無摩擦部署對 AI 智慧體至關重要

無摩擦的臨時帳戶比看起來更重要：

背景 AI 工作階段沒有「人類」介入，而且正逐漸成為常態。 任何需要瀏覽器、複製貼上，或「請在 60 秒內點這裡」的驗證步驟，都會讓智慧體卡住，最後可能只好部署到其他地方。

反覆嘗試是智慧體的超能力。 智慧體需要一個緊湊的「撰寫 → 部署 → 驗證」迴圈。它們需要便宜、一次性的部署目標，這樣他們才能對自己輸出的結果傳送 curl 請求，來判斷是否正確。

智慧體平台正在打造自己的部署方式，目標是讓部署「直接成功」，不需要額外步驟或認證。大家開始期待這個流程能無縫運作，而不需要去註冊那些自己從沒聽過或沒用過的服務。

運作方式

臨時帳號是圍繞 Wrangler 打造的。Wrangler 是我們的開發人員平台命令列工具 (CLI)，可讓開發人員快速建立新專案、管理組態與資源，並進行部署和更新。

Wrangler 的使用方式在網路上有詳盡的 說明文件 ，智慧體也很熟悉怎麼用它。但過去，如果您還沒登入並授權 Wrangler 存取您的 Cloudflare 帳戶，智慧體在嘗試部署時就會卡在註冊與驗證步驟。您可能會問：智慧體和 LLM 要怎麼知道 Wrangler 新增了 - -temporary 這個旗標，進而在沒有人類明確指示的情況下主動使用它？

為了解決這個問題，我們更新了 Wrangler，讓它在遇到這種情況時，主動提示智慧體可以使用 --temporary 旗標：

當智慧體偵測到這個提示，並再次使用 --temporary 旗標執行 wrangler deploy 時，Cloudflare 會為它佈建一個臨時帳戶、提供一組讓 Wrangler 使用的 API 權杖，並給出一個認領用的 URL，讓智慧體回傳給人類認領。

我們來逐一檢視整個流程

部署與迭代新專案

請確保您使用的是 最新版 Wrangler ，啟動您慣用的編碼智慧體，並輸入提示，要求它在建置模式 (build mode) 下部署一個「Hello World」應用程式：

Make a very simple hello world Cloudflare Worker in TypeScript and deploy it using wrangler, don't ask me questions, do the best you can

智慧體會執行 wrangler，從輸出訊息中識別到 --temporary 旗標，建置您的指令碼並立即部署，全程不需要任何人類介入：

您可以看到，智慧體寫好了指令碼，用 --temporary 旗標完成部署，對輸出中取得的預覽連結傳送 curl 請求，並驗證結果與程式碼相符。

這樣很好，但智慧體編碼通常不只停留在一次部署。在一個工作階段中，它可能會多次修改程式碼並反覆部署。這不是問題：智慧體可以（在 60 分鐘的認領期限內）不斷修改 Worker 指令碼並重新部署。輸入這段提示試試：

Now change hello world to "hello cloudflare" and redeploy

觀察智慧體如何修改原始碼、重用先前建立的臨時帳戶、部署新版並再次驗證結果：

認領帳戶

您可以在任何時間點認領臨時帳戶，並將其永久變成自己的。當您點擊認領連結時，會進入一個頁面，您可以在那裡註冊或登入 Cloudflare，然後認領您的 Worker 所部署到的臨時帳戶。這不只是認領 Workers，也包括資料庫與其他綁定資源。

如果您未在 60 分鐘內認領這些臨時帳戶，它們會被自動刪除。

通往無摩擦智慧體部署之路

這只是我們消除智慧體註冊門檻的其中一種方式。我們最近 宣布與 Stripe 合作 ，並共同設計了一個全新通訊協定，讓智慧體可以代表使用者佈建 Cloudflare 資源——包含建立帳戶、啟用訂閱、註冊網域，以及取得 API 權杖來部署程式碼，全程無需複製貼上權杖或輸入信用卡資訊。上個月，我們也與 WorkOS 合作推出了 auth.md ，這是一套任何人都能採用的標準，讓智慧體可以使用既有的 OAuth 規範來建立新帳戶。

這個領域的進展非常快速，我們很高興能持續降低智慧體使用 Cloudflare 的門檻，也協助開發人員讓自己的應用程式 做好迎接智慧體的準備 。臨時帳戶是朝著無摩擦智慧體部署邁出的又一步——敬請期待更多更新。