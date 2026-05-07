今天下午，我們向全球團隊傳送了以下郵件。Cloudflare 的核心價值之一是「透明」，我們認為讓您直接從我們這裡聽到這個訊息非常重要，因為這是 Cloudflare 的一個重要時刻。

團隊：

我們寫這封信是為了直接告知您，我們已決定在全球範圍內裁減超過 1100 名 Cloudflare 員工。

Cloudflare 員工的工作方式已發生根本性的改變。我們不只是建置與銷售 AI 工具及平台，我們本身也是要求最嚴苛的使用者。光是過去三個月，Cloudflare 內部的 AI 使用量就增長了超過 600%。從工程、人資、財務到行銷部門，每天都有數千個 AI 智慧體工作階段在協助完成任務。這意味著，我們必須審慎規劃公司組織，以迎向自主式 AI 時代，進而大幅提升我們為客戶創造的價值，並踐行我們的使命——協助為全球每個人打造更美好的網際網路。

今天是令人心情沉重的一天。這個決定意味著我們必須向許多對使命有重要貢獻，並協助將 Cloudflare 打造成全球最成功公司之一的夥伴道別。我們要鄭重聲明：這個決定並非對離開同仁的個人工作表現或才能的否定，而是我們正在重新構思公司內部的每一個流程、團隊與角色。這一舉措並非為了削減成本，也不是對個人績效的評判；而是 Cloudflare 正致力於重新定義：一家世界級、高成長的公司，如何在自主式 AI 時代運作並創造價值。

這是我們身為創辦人與公司領導人必須承擔的時刻。Matthew 一直以來親自寄出每一份錄取通知。這一直是一項令他充滿期待的慣例，因為它像徵著公司的蓬勃發展，也代表著傑出人才正匯聚於此，共同投身於我們的使命之中。我們認為，這項訊息不該由其他人來傳達，而應由我們兩人親自說明。我們不會透過主管層層轉達，而是會親自傳送電子郵件給每一位員工。

在接下來一小時內，我們的每位全球團隊成員都會收到我們兩人寄出的郵件，說明此變動對他們的影響。對於今天即將離開的同仁，我們會將這封郵件同時寄到 Cloudflare 與個人信箱，確保他們能立刻收到訊息。

我們非常重視要以正確且超越其他公司標準的方式對待離開的團隊成員。我們堅信，懷有同理心行事並非意味著迴避艱難的決策，而是在做出這些決策時如何對待他人。如果我們要求團隊達到世界級水準，我們同樣有義務以世界級的方式對待他們。我們直接告知這些決策，同時也提供領先業界的離職補償方案。我們為離職同仁提供的方案包括：全額底薪持續發放到 2026 年底。全球各地的醫療保險規定不同，若您在美國，我們會持續提供醫療保障到今年年底。對於離開的同仁，我們會將股權歸屬期間延長到 8 月 15 日，讓大家在離開公司後仍能獲得這段時間的股票。此外，如果離職團隊成員尚未達到其股權歸屬的「一年期門檻」(one-year cliff)，我們將免除這一限制條件，讓其按比例計算至 8 月的股權歸屬。

今天這樣的決策已然十分艱難，我們希望這樣的組織調整只進行一次。在可預見的未來，我們不希望再有第二次。現在果斷行動，既能讓離職的同仁立刻得到明確的安排，也能保護留下來的團隊，維持穩定性。我們選擇現在進行這些變動，是因為如果一次又一次地少量裁員，或將重組拖延好幾季，只會延長同仁們的不安情緒，也阻礙我們持續發展的能力。這麼做是正確的，也是誠實的，更反映了我們在持續打造的公司價值觀。

Cloudflare 最初是一家建構於雲端的原生數位公司。這使我們能夠迎頭趕上並超越那些早起步數年甚至數十年、卻被陳舊系統和流程拖慢步伐的公司。如今我們已成為了領導者，但不能依賴過去適用的工作流程與組織結構。我們有信心，隨著我們持續打造未來，重組後的組織將會更加快速且更具創新力。

給即將離開的同仁：你們為 Cloudflare 今天所依託的堅實基礎貢獻良多。我們對你們的工作抱持最高的敬意，也對你們所帶來的影響深表感謝。我們相信，你們將會在其他優秀的地方發光發熱，並創立許多未來卓越的公司，帶著在 Cloudflare 學到的獨特技能繼續前進。

透明是 Cloudflare 的核心原則，讓各位首先從我們這裡得知這個訊息非常重要。我們將於太平洋時間下午 2 點進行一場財報電話會議，屆時會分享更多資訊。我們也計劃在接下來的全員會議中，與團隊一起討論今天宣布的事項。

這一決策並不容易，但這是正確的決定。我們協助打造更美好網際網路的使命，比以往任何時候都更加重要，而且還有許多工作尚待完成。