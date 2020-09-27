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欢迎参加 2020 年生日周活动

2020-09-27

2 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語Français版本。

每年，我们都会通过为期一周的产品发布活动来庆祝 2010 年 9 月 27 日的诞辰。我们把这叫做“生日周”，但我们并不接收礼物，而是慷慨送出。今年也不例外，只不过… Cloudflare 已经 10 岁了。

在迎接新的一周到来前，我们先回顾一下前几届生日周的发布。

Cloudflare 一岁时（2011 年），我们以发布对 IPv6 的自动支持开幕。之后，进行了一连串的发布来支持我们向所有人提供最新技术的目标。如果您一直在关注 Cloudflare 的成长，那就知道这些发布包括 SPDY/HTTP/2TLS 1.3QUIC/HTTP/3DoH 和 DoTWebP，等等… 在两岁时，我们以最初两年发展历程和使用我们服务的域达到 50 万来庆祝生日。一年之后，这个数字又大了三倍

2014 年，我们发布了 Universal SSL，并向所有客户提供 SSL 证书。我们一口气大幅加大了加密 Web 的规模，并且让客户能够免费、简便地从 http:// 切换到 https://。我们推出的与 HTTPS 相关的其他功能包括：自动 HTTPS 重写加密 SNI，以及我们的 CT 日志

2017 年，我们的生日大礼中包含了不计量 DDoS 缓解、视频流式传输服务 Cloudflare Stream，以及通过 Geo Key Manager 控制 SSL 私钥存储位置的功能。最后但同样重要的是，我们还发布了大受欢迎的无服务平台 Cloudflare Workers。很难相信，自我们通过分布广泛、安全并可快速更新的平台改变人们对无服务器的勘费算起，如今已满三年了。

两年前，随着我们“付费”服务Cloudflare Registrar 的推出，Cloudflare 成为了域名注册商。我们还宣布成立带宽联盟，力图减少或消除高昂的云出口费用。我们推出了对 QUIC 的支持，同时 Cloudflare Workers 也拥有了分布于全球的键值存储 Workers KV

去年，我们发布了 WARP Plus，以加快并保护设备与 Cloudflare 网络之间的“最后一英里”连接。Browser Insights 则让客户能够优化其网站的性能，并了解每种 Cloudflare 工具如何为其助力。

我们通过机器人防御模式大大增强了机器人管理工具，还推出了 Workers Sites，让所有网站都能获得 Workers 和 Workers KV 的力量。

这里没有剧透

对于今年 10 周年生日周能够期待些什么，不妨看看下面这些提示：

  • 星期一：从根本上改变人们对无服务器的看法

如果您学的是计算机科学，也许读过 Niklaus Wirth 编著的《算法 + 数据结构 = 程序》这本书。这一周首先会发布 Cloudflare Workers 的两项增强，它们将从根本上改变人们对无服务器的看法。lambda 演算是一个不错的理论基础，但占上风的是图灵机。如果要构建真正的大型程序，您需要算法和数据结构。

  • 星期二和星期三都与可观察性相关，关乎互联网资产和互联网本身，也涉及隐私保护。我们将正式发布新功能，因此您无需跟在人后也能知道发生什么。

  • 星期四是安全日，我们将发布一个新服务来保护网站和互联网应用程序的幕后部分。最后，星期五全部与一键式性能改进相关，利用了我们遍布 200 多个城市的网络来加快静态和动态内容的速度。

欢迎参加 2020 年生日周活动！

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

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