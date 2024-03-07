Phishing (CN)

从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性 ...

2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南 ...

《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势 ...

为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕 ...

我们正在通过自动识别并屏蔽所谓的“易混淆”域名，扩大为 Cloudflare One 客户提供的防钓鱼保护 ...