Phishing (CN)

Defensive AI：Cloudflare 用于防御下一代威胁的框架
2024/03/04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...继续阅读 »
2024/03/04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...继续阅读 »
2023/08/21
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...
2023/08/16
《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势...
2023/03/14
为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕...
2023/03/13
我们正在通过自动识别并屏蔽所谓的“易混淆”域名，扩大为 Cloudflare One 客户提供的防钓鱼保护...
2023年3月13日 13:00
网络钓鱼攻击利用许多不同的方法进行欺骗。最常用的方法无疑是电子邮件，但还包括其他方法。作为我们关于“在网络钓鱼攻击中被假冒最多的 50 个品牌”的文章的后续，我们还提供了一些建议，说明如何能够在您上当之前发现这些诈骗伎俩...
2022年8月09日 15:56
2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击...
2022年6月20日 13:14
传统 SEG 架构是为过去的电子邮件环境而构建。了解如何无缝过渡到云原生、先发制人的电子邮件安全...
2022年6月20日 12:57
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...