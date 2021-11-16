wrangler 2.0 —— Cloudflare Workers 的新开发体验

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开发人员的很多工作都是为了做出各种权衡取舍，例如一致性与可用性，速度与正确性，等等。虽然总是会有某种技术上的权衡要考虑，但我们认为，作为开发人员，有一些是永远不应该需要取舍的。

其中一个决定是易于使用的开发环境。不管您的团队是要新增一名开发人员，还是仅仅希望加快开发速度，重要的是，即使是最细微的方面都要为速度和简单性进行优化。

正因为如此，我们很高兴能宣布 Cloudflare Workers 开发工具的第二代。这是一个全新的开发人员体验，开箱即用，迅如闪电，甚至能在本地机器上运行 Workers。（简直无敌！）

如果你已经熟悉我们的现有工具，我们说的不仅是 wrangler CLI，而是其下一个重大发布：wrangler 2.0。欢迎感受一下这种全新体验。

我们已经使上手 Cloudflare Workers 比以往容易多了。您只需要一个 JavaScript 文件就可以运行 Worker 项目了——不需要任何配置。您甚至连名字都不用决定。

在运行 wrangler dev "时 您的代码就会自动捆绑并配置到一个开发环境中。然后，您就可以使用一个本地主机代理向开发环境发送 HTTP 请求。如下就是实际运行的情况：

调试 Worker 方面，现在有了全新设计的体验。使用一个简单的命令即可访问一个远程调试器，也就是在 Chrome 点击“Inspect” 时所使用的调试器，它提供日志、异常和 HTTP 请求的交互式视图。您的 Worker 感觉上是在本地运行，但实际上是在 Cloudflare 网络上运行。

调试器如果能“有效工作”并自动检测您的变化，对于刚开始尝试编程的您_非常_有用。我们还做了一些改良，以支持对 Workers 平台的新功能进行调试：

快捷键绑定，用于快速切换功能或打开窗口。

支持“--public ”，以自动服务您的静态资源。

更快、更可靠的文件监听。

要开始调试会话，只需运行：“wrangler dev ”，然后点击 “D” 绑定快捷键。

新调试体验的另一个方面是能够切换到“本地模式”，即在您的本地机器上运行 Worker。实际上，您可以通过一个绑定快捷键来随时切换“网络”和“本地”模式。

其中原理是什么？我们最近宣布，Miniflare（由 Brendan Coll 创建)，一个在 Node.js 中模拟 Workers 的项目，已经加入了 Cloudflare 组织。 Miniflare 非常适用于在没有互联网连接的情况下调试 Workers。我们已经将其直接集成到本地开发环境中，让您能够同时享受网络和本地主机的好处。

无服务器计算应该简单易用。我们对 Workers 的这些开发体验改良感到兴奋不已，而且我们还有_很多_计划要做的事情。

虽然我们还在开发 wrangler 2.0，但您可以通过运行 “npm install wrangler@beta” 来尝试测试版，或访问代码库来查看我们正在做的事情。如果您已经在使用 wrangler 来部署现有应用程序，我们推荐继续使用 wrangler 1.0，直至 2.0 版正式发布。我们将继续开发和维护 wrangler 1.0，直至开发完成 2.0 的向后兼容性。

如果您正在启动一个项目或想尝试新体验，欢迎向我们提供反馈！告诉我们有何不足之处，或者您希望在 wrangler 2.0 中包含的功能。您可以在代码库中创建功能请求，或发起讨论（我们将在 2.0 测试结束后将其合并到现有的 wrangler 代码库中）。

感谢所有开发人员，我们期待看到你们创建的一切东西！