Cloudflare Pages 全栈化

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今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、存储、数据——都可以通过一次提交部署，准生产环境中更易测试，一次合并即可部署到生产环境。因此，本着 Full Stack Week 的精神，我们为您带来实现以上这一切的工具。

欢迎大家——来到未来。我们要宣布一个激动人心的消息：在 Cloudflare Workers帮助下，Pages 现已成为一个全栈平台！

其工作方式与 Pages 向来的工作方式完全一样：编写代码， git push 到您的 git 提供商（现已支持 GitLab！），我们就会为您部署整个站点。唯一的区别是，无论是在您的前端，还是后端，都将使用 Cloudflare Workers 来帮助部署无服务器函数。

您期待已久的集成

Cloudflare Workers 提供一个无服务器执行环境，允许您创建全新的应用程序或增强现有的应用程序，而无需配置或维护基础设施。 在今天以前，_有可能_将 Workers 连接到 Pages 项目，做法是安装 Wrangler，并同时在 Pages 和 Workers 中编写代码来手动部署一个 Worker。但我们所要的并不是“可能”，而是某种犹如第二天性的东西，让您在为站点添加动态内容前无需再三考虑。

了解详情

通过使用代码库的文件系统约定并导出一个或多个函数处理器，Pages 可以利用 Workers 来代表您部署无服务器函数。要开始，只需在项目的根目录添加一个 ./functions 目录，并在一个 JavaScript 或 TypeScript 文件中，导出一个函数处理器。例如，假设您的 ./functions 下有一个文件 hello.js ，其中包含：其中包含：

执行 git commit ，就会触发一次新的 Pages 构建来部署您的动态站点！在构建管道期间，Pages 会遍历目录，将文件名映射到相对代码库结构的 URL。

// GET requests to /filename would return "Hello, world!" export const onRequestGet = () => { return new Response("Hello, world!") } // POST requests to /filename with a JSON-encoded body would return "Hello, <name>!" export const onRequestPost = async ({ request }) => { const { name } = await request.json() return new Response(`Hello, ${name}!`) }

Pages 会自动生成 Workers，其中包含来自源代码的所有路由和功能。函数支持深度嵌套路由、通配符匹配、用于身份验证和错误处理等的中间件，等等。为了展示其所有功能，我们撰写了一篇博客文章来展示一个示例全栈应用。

让您做自己最擅长的工作

借助 Pages 的新全栈功能，即使您的站点越来越复杂，您的开发体验无需同时复杂化。在为站点解锁更强大功能的同时，您可以继续享受熟悉并喜爱的工作流程。

无缝构建

我们自动部署函数的方式与处理静态站点的构建和部署一模一样，都是使用 git commit 和 git push 。只要您的目录遵循正确的结构，Pages 就会识别您的函数并将其部署您的站点。

定义您的绑定

在将 Workers 连接到 Pages 的同时，绑定是使您的应用成为_全栈_应用的重要部分。我们很高兴能将此前与常规 Workers 一起使用的绑定全部带到 Pages 。

**KV 命名空间：**我们的无服务器和全球分布式键值存储解决方案。在 Pages 内，您可以集成在 Workers 仪表板中为 Pages 项目设置的任意 KV 命名空间。

Durable Object 命名空间 ：我们的强一致性边缘数据库基元，使处理状态和构建完整应用变得轻而易举。与 KV 一样，您可以在 Workers 仪表板内设置您的命名空间，并在 Pages 界面内从该列表中选择。

R2 （即将推出！）： 我们的 S3 兼容对象存储解决方案，出口费用全免。

**** 环境变量： 一个注入值，可以被函数访问，并以明文形式存储。您可以在 Pages 界面中直接为生产环境和预览环境设置环境变量。

****密钥（secret）：一个加密的环境变量，不能被 Wrangler 或任何仪表板界面查看。密钥非常适用于存放敏感数据，包括密码和 API 令牌。

预览部署 —— 现在也可用于后端

在部署无服务器函数后，您仍然可以像以前一样享受轻松的协作和测试。在部署到生产环境之前，您可以轻松地将项目部署到预览环境，以测试更改。即使部署了函数，Pages 仍允许您保存每次提交的版本历史，各有一个独特的 URL，以便轻松从其他开发人员、项目经理、设计师或营销人员收集反馈。您也可以享受与静态站点相同的无限准生产部署特权，最新更改均拥有一致的 URL。

同时支持本地开发和预览

但我们意识到，在快速迭代的情况下，仅仅为了测试而构建和部署每一个细小更改可能颇为麻烦。现在，您可以使用最新版本的 Wrangler CLI 开发全栈 Pages 应用程序。在 Miniflare 的支持下，您可以在本地运行整个应用程序，并支持模拟密钥、环境变量、KV（ Durable Objects 支持即将推出！）。将 wrangler 指向一个静态资源目录，或无缝连接到您的现有工具：

这只是 Pages 与 Wrangler 集成的开端。我们将继续增强您的开发体验，敬请关注。

# Install wrangler v2 beta npm install wrangler@beta # Serve a folder of static assets npx wrangler pages dev ./dist # Or automatically proxy your existing tools npx wrangler pages dev -- npx react-scripts start

今天可以通过 HTTP Workers 做的一切事情！

在部署带函数的 Pages 应用程序时，Pages 将代表您编译和部署第一类Workers。这意味着在您的 Pages 应用程序中部署 Worker 时不会有任何功能损失——相反，只会获得新的好处！

整合 SvelteKit —— 开箱即用！

SvelteKit 是一个用于构建 Svelte 应用的 web 框架。它是由Svelte 团队构建和维护的，并成为 Svelte 用户所有应用程序需求的首选解决方案。SvelteKit 允许用户使用复杂的 API 后端构建项目，开箱即用。

从今天起，SvelteKit 项目可以附加和配置 ' @sveltejs/adapter-cloudflare ' 包。之后，项目就可以添加到 Pages 中，并准备好进行第一次部署。通过 Pages，您的 SvelteKit 项目可以使用 API 端点和完整的服务器端渲染支持进行部署。更好的是，整个项目——包括 API 端点——也可以享受到预览部署的好处！对于以前在 Workers 适配器上的开发后期项目来说，即使是这个功能本身就已经是一个巨大的胜利。这个示例演示 SvelteKit 的 Pages 适配器实际使用。

使用服务器端渲染

现在，您能够拦截任何进入 Pages 项目的请求。也就是说，您能定义接收传入 URL 的 Workers 逻辑，您的 Worker 可以使用动态数据来渲染新的 HTML 响应，而非提供静态 HTML。

例如，一个带有产品页面的应用程序可以定义一个`product/[id].js`文件，该文件将接收' id '参数，从一个 Workers KV 绑定中检索产品信息，然后生成该页面的 HTML 响应。与使用静态站点生成器的方法相比，随着时间的推移，这种做法更简洁，更容易维护，因为您不需要在构建时为_每个产品_构建一个静态 HTML 页面……而这种页面数量有可能达到成千上万个！

已经有一个 Worker 项目了？我们已经考虑到这一点了。

如果您已经有一个 Worker 项目并希望将其带到 Pages 中，以便利用我们平台的开发体验好处，我们今天做出的宣布就能帮您做到。您可以在项目的根目录下放置一个名为 ' _worker.js ' 的 ES 模块Worker，执行 git 命令进行部署，剩下的就交给我们吧！如果您是一个框架作者，或者有一个更加复杂的用例，其并不遵循我们所提供的文件结构，那么这会特别有利。

欢迎免费试用限时测试

我们很高兴今天能发布公测，供所有人试用，而且不会给您的 Cloudflare 计划增加任何费用。虽然仍有一些限制，但我们希望通过公测进一步了解您和您的团队如何在 Pages 项目中部署函数。目前而言，我们鼓励您发挥创造力，创建一个考虑已久的网站，而且无需担心收到账单。

在几个月后宣布全面开放时，我们的账单将会显示为 Workers Bundled 计划的费用——毕竟，完成这些工作的就是 Workers。

我们目前宣布的只是一个公测版，而在未来几周和几个月内，我们计划进行一些非常令人兴奋的事情。我们将添加集成日志和对部署函数的更多分析，从而使您已经熟悉的 Pages 开发体验变得甚至更快、更容易。

除此之外，我们还将扩展对下一代前端框架的一流支持。正如我们通过SvelteKit 所展示的那样，Pages 能够无缝地同时部署静态和动态代码，实现无与伦比的最终用户性能和开发便利性，我们很高兴能够为更多人解锁这一功能。类似框架和技术的爱好者，如 NextJS、NuxtJS、React Server Components、Remix 和 Hydrogen 等，请继续关注这个博客的后续发布。更好地是，欢迎加入我们并帮助实现它！

此外，正如我们对 SvelteKit 所做的那样，我们希望包括更多与现有框架的一流集成，以便 Pages 可以成为您首选框架的主要部署目的地。我们正在努力进行有关工作，以便使 NextJS、NuxtJS、React Server Components、Shopify Hydrogen 等框架无缝集成，以更好地帮助您开发全栈应用。

最后，我们正在加速构建时间，以便您能专注于推送更改和快速迭代——无需等待！

立即开始

欢迎浏览我们的 Pages 文档和演示博客，了解如何使用 Cloudflare Workers 将无服务器函数部署到 Pages。

当然，我们最喜欢看到的是您构建的应用！欢迎登陆 我们的 Discord ，并向我们展示您如何使用 Pages 来构建您的全栈应用。