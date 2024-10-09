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Cloudflare 博客

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JAMstack

Cloudflare Pages 现在与您最喜爱的 CMS 成为合作伙伴

2021-11-17

Full Stack WeekCloudflare 页面JAMstack无服务器

过去几年，无头 CMS 受到的关注激增，许多企业都在考虑采用该工具。随着受众通过采用不同形式的新界面（智能手机、可穿戴设备、个人设备）使用内容，将内容与其后端解耦的想法开始为开发团队和最终用户带来更好的体验。有鉴于此，我们相信在未来会有更多的机会来利用无头CMS，这就是为什么今天我们很高兴地宣布我们与 Sanity 和 Strapi 的合作关系，并分享与你喜欢的CMS供应商：Contentful 和 WordPress 的现有集成。...

Cloudflare Pages 现已提供对 GitLab 的支持

2021-11-17

Full Stack WeekCloudflare 页面Cloudflare Workers无服务器JAMstack开发人员开发人员平台

在我们对 Pages 形成概念的早期阶段，我们着手构建能够与现有工作流程无缝集成的平台，为开发人员提供顺畅体验。但是，在宣布 Pages 正式发布后，我们意识到这个平台可能实际上无法由每个开发人员使用。今天之前，只有将 GitHub 用作源代码管理工具的开发人员才能享有 Pages 体验。...