Cloudflare Pages 现在与您最喜爱的 CMS 成为合作伙伴

2021-11-17

过去几年，无头 CMS 受到的关注激增，许多企业都在考虑采用该工具。随着受众通过采用不同形式的新界面（智能手机、可穿戴设备、个人设备）使用内容，将内容与其后端解耦的想法开始为开发团队和最终用户带来更好的体验。有鉴于此，我们相信在未来会有更多的机会来利用无头CMS，这就是为什么今天我们很高兴地宣布我们与 Sanity 和 Strapi 的合作关系，并分享与你喜欢的CMS供应商：Contentful 和 WordPress 的现有集成。 ...