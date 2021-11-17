Cloudflare Pages 现已提供对 GitLab 的支持

在我们对 Pages 形成概念的早期阶段，我们着手构建能够与现有工作流程无缝集成的平台，为开发人员提供顺畅体验。但是，在宣布 Pages 正式发布后，我们意识到这个平台可能实际上无法由每个开发人员使用。今天之前，只有将 GitHub 用作源代码管理工具的开发人员才能享有 Pages 体验。
作为 Full Stack Week 的一部分，我们宣布集成 GitLab 这一 DevOps 平台，向更多用户敞开平台的大门！您现在可以通过连接 GitLab 上存储的存储库来创建新的 Pages 项目，并通过惯用的 git 命令在其中进行站点更改。不仅如此，我们还与 GitLab 建立正式合作伙伴关系，将在未来几个月内为您带来与 git 提供商的更好集成。
作为 Jamstack 平台，我们的目标是让开发人员能够专注于自己最擅长的事情 — 代码、代码、代码 — 而不用管其他繁琐的事情！这不仅意味着您可获得构建全栈站点所需的所有工具，还为您提供了适合您的开发需要的集成。通过将我们的平台生态系统扩展到 GitLab，Cloudflare 现在可以满足在其站点上协作的更广泛开发人员社区的需要。
自四月发布以来，我们在客户来电、Discord/Twitter 和我们的社区帖子中收到的最常见问题和反馈意见之一即是关于 GitLab。我们知道我们的 git 集成局面不能仅仅止步于一个提供商，尤其是考虑到我们在社区中看到的工具多样性。因此，十分显而易见的是，我们需要将 Pages 扩展到 GitLab 社区。
今天，我们很荣幸地成为 GitLab Inc. 的正式技术合作伙伴。除了我们的 git 集成，我们的合作伙伴关系的目标是改进现有集成并开发未来集成，这样您的团队可以无缝协作并加速大规模站点交付和更新。随着您开始将 Pages 与 GitLab 一起使用，我们的团队会按跨协作方法密切合作以实现新集成。
开发人员在从单个 devops 应用程序（而不是在多个不同工具之间切换）创建、测试、保护和部署软件时，可以更有成效。利用 Cloudflare Pages 与 GitLab 的集成，联合用户可以使用他们已经习惯使用的相同语法和 git 命令来开发新代码并部署到 Cloudflare 的网络。— Michael LeBeau，GitLab 的联盟经理
要使用 GitLab 设置第一个项目，只需在 Pages 仪表板中创建新项目。选择“GitLab”，然后 Pages 会将您转到 GitLab 登录屏幕，您可以在其中登录帐户。接着，选择您希望用于创建项目的存储库，配置构件设置，然后部署！在这里，您可以通过提交到 GitLab 来直接对站点进行更改，每次触发新的构建。
有疑问？使用前，请查看 Pages 文档，并务必单击这里的“提供反馈”按钮，给我们留下反馈。加入我们的 Discord 频道中的聊天，向我们展示您所构建的内容。
祝您开发愉快！