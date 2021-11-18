Cloudflare 开发专家计划：立即申请！

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今天，我们隆重推出 Cloudflare 开发专家计划：旨在支持和表彰使用 Workers、Pages 和整个 Cloudflare 开发人员生态系统来进行构建的 VIP 用户。

Cloudflare 开发专家会提前使用新版本，经常参加反馈会议，并宣扬 Cloudflare 为广大开发人员社区打造的产品。

那么，成为 Cloudflare 开发专家有何好处呢？

提前体验新功能（例如封测）

进入高级用户专属社区

定期与产品经理、工程师和开发人员通话

对开源软件工作的赞助

当然，还有我们最好的礼品

我们已经向首批高级用户发出了邀请，但如果您想加入或提名一位开发人员，请填写这个表单。

为何打造这个计划

Cloudflare 产品发布速度非常快。

这是因为我们希望在开发早期就获得反馈，让客户能挑战我们的假设，并验证我们正在构建的东西。在 Workers 团队中，这一策略非常成功。

例如，我们开始测试 Wrangler （我们的命令行工具）的自定义构建，让您能运行任何 JavaScript 捆绑程序。这是一次重大发布，因为其在 Workers 中首次引入 ES 模块语法，大幅增加了可用 JavaScript 包和库的数量。为了在公开发行前获得反馈，我们开了一个私人 Discord 频道，并邀请了大约 50 位用户进行测试。

我们都被收到的反馈

我们的用户很快就发现了无法工作的边缘案例，例如需要 Workers Unbound 的支持。这使我们很容易确定要在 GA 前优先解决哪些问题。我们还发现了改进文档的可行步骤。

Nodecraft 首席技术管 James Ross 表示：“Workers 团队希望我们为如此重大的发布提供早期反馈，表明他们非常重视开发人员体验。”

由于这一小群用户的成功，我们认为是时候使其成为开发的一个常规部分了。

为了我们今年的最大发布之一：在 Cloudflare Pages 上直接运行函数，我们拟定了用户列表，发送 NDA，并开设了私人 Discord 频道。

Cloudflare Pages 产品经理 Nevi Shah 表示：“由于通过 Discord 频道获得的反馈，我们能更快、更有信心地发布这个功能。用户会迅速告诉我们哪些可以做得更好，他们优先需要哪些功能。”

今年 4 月，我们举办了首届 Developer Week，其焦点在于：如何让开发人员在 Cloudflare 构建更多应用。其中包括令人兴奋的发布，例如 Cloudflare Pages 和 Durable Objects 公测版。

自那以来，通过在 Discord 和其他渠道获得的大量反馈，我们了解到，开发人员要么希望他们的代码能在 Cloudflare 的基础设施自动运行（Cloudflare Pages），要么就是，如果是一种新技术（例如 Durable Objects），他们希望能获得尽可能多的指导，以便能可靠地启动和运行。我们意识到，越早让用户参与到开发中来，就能支持越多 happy path。

因为开发者喜欢按照自己的方式做事，我们的目标是在平台上支持尽可能多的 happy path。

Drizly 软件工程师 David Barratt 表示：“在 Cloudflare Workers 发布后不久，我就开始用它来进行开发了。在这段时间内，Cloudflare 变得更加重视开发人员的体验。Cloudflare 开发专家项目是拥有大量平台使用经验的开发者与构建平台的开发者之间进行快速反馈循环的绝佳方式。”

立即申请

如果您是一位使用 Workers、Pages 和我们其他工具部署应用的开发人员，欢迎申请！如果您拥有使用我们的工具来部署到生产的经验，欢迎申请。

再次说明，Cloudflare 开发专家会获得我们团队的特别关注。

如要申请 Cloudflare 开发专家计划，请填写 这个表单。