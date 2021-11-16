开发人员聚焦：James Ross，Nodecraft

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Nodecraft 允许玩家为他们最喜欢的游戏提供专用服务器。James Ross 是 Nodecraft 的首席技术官，他在公司内部提倡使用 Cloudflare，特别是 Cloudflare Workers。

“我们使用 Workers 做各种事情。我们使用 Workers 来优化网站、处理重定向以及处理主要网站的图像内容谈判。我们非常幸运，我们的大部分用户都使用现代 Web 浏览器，因此我们可以通过 Workers 脚本向用户提供 JPEG XL 和 AVIF 等格式的图像。”

Nodecraft 还维护了一些微型网站和 API，游戏社区依赖这些微型网站和 API 来检索游戏信息。 PlayerDB 提供一个 JSON API 来查找一些游戏服务的用户档案信息，且 MCUUID 和 SteamID 是封装前端，供这些服务的用户与该 API 交互。所有这些都作为 Cloudflare Worker 来编写和部署：

“每当有玩家加入 Minecraft 服务器时，我们会想要获取其信息（如名称和玩家头像）并将其显示给我们的用户。该 API 每个月收到一亿个请求。我们针对向用户显示该数据的其他三个网站使用相同的 API 端点。”

我们很喜欢 Workers 和开发人员现有基础结构之间的此类集成，因为这是引导团队进入 Workers 平台的好方法。您可以查找基础结构中可能占用资源、缓慢或昂贵的现有部分，并将它们移植到 Workers。在 Nodecraft 的案例中，这让他们免于管理令人难以置信的高额维护成本，简单来说，最终结果让他们能够高枕无忧：

“在我们自己的基础结构中，每个月处理三亿个请求是一件十分艰难的事情，但如果把所有请求都抛给 Worker，我们就不需要担心规模。偶尔有人能编写出一个 Worker，能在一个小时内服务三千万个请求... 在查看 Cloudflare Dashboard 中的统计数据前，我们甚至都没有注意到。”

Nodecraft 已使用 Cloudflare 将近十年。他们最初利用 Workers 来简化其应用程序的外部图像资产。他们的第一个 Worker 取代了他们之前托管在基础结构中的图像代理，从那时起，Worker 改变了他们思考构建应用程序的方式。

“随着 Jamstack 的出现，我们开始使用 Workers Sites，并开始向静态架构转变。但我们的许多 Workers Sites 项目都有数量无限的页面。例如，Minecraft 有 1500 万（且还在增长）个用户档案，为每个用户档案都构建一个静态页面十分困难。现在，我们使用 HTMLRewriter 来注入包含动态用户内容的静态页面。”

对于 James 来说，Workers 就是他了解 Web 应用程序未来的催化剂。Cloudflare 和 Workers 开发环境让他的团队无需再担忧规模和基础结构，这意味着 Nodecraft _默认_构建在 Cloudflare 上：

“毫无疑问，Workers 改变了我们思考构建应用程序的方式。如今，我们考虑如何构建应用程序以直接部署到 Cloudflare 的边缘。”

作为社区主持人以及我们 Discord 社区的活跃成员，James 对 Cloudflare 堆栈的未来感到十分期待。正如我们在过去几个月里一直调侃的那样，James一直期待着将 Workers 功能与 Nodecraft 的 Pages 应用程序集成。该功能的发布让 Nodecraft 能够将其网站整个转移到 Pages 驱动的部署中。他还期待着我们推出存储产品 Cloudflare R2，因为 Nodecraft 大量使用相似的存储产品，如有可能，他希望完全转移到 Cloudflare 的工具中。

如果您想要了解有关 Cloudflare Workers 的更多信息以及将您自己的无服务器功能部署到 Cloudflare 的网络，请访问 workers.cloudflare.com！