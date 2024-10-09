Glen Maddern

只需三行代码即可将任何 React 应用连接到 MCP 服务器
2025-06-18
我们正在将 use-mcp 开源，这是一个 React 库，只需 3 行代码即可连接到任何 MCP 服务器，我们的 AI Playground 也是一个完整的聊天界面，可连接到远程 MCP 服务器。 ...
2025-06-18
我们正在将 use-mcp 开源，这是一个 React 库，只需 3 行代码即可连接到任何 MCP 服务器，我们的 AI Playground 也是一个完整的聊天界面，可连接到远程 MCP 服务器。 ...
2023-05-19
我们一直埋头更新 D1，并刚刚发布了一个重大新版本，它显著提高了速度和可靠性，并引入了 Time Travel：可以将 D1 数据库还原到任意时间点。...
2022-11-16
在我们继续为 D1 生产做准备的过程中，我们必须停下来倾听反馈，才能称得上是“Cloudflare 模式”。现在，我们推出了 D1 公开 α 测试！ ...
2022-05-11
我们在 2017 年推出了 Cloudflare Workers，让开发人员能够在我们的网络上进行计算。我们对这一产品解锁的可能性感到兴奋，但我们很快意识到——大多数现实世界的应用程序都是有状态的。从那时起，我们交付了 KV、Durable Objects 和 R2，让开发人员可以访问各种类型的存储...
2021-11-17
今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、...