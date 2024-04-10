Developer Week (CN)

Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024/04/04
我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求...
2024/04/03
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024年4月02日 13:00
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024年4月01日 13:00
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...
2024年4月01日 13:00
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2024年3月31日 17:00
2024 年度 Developer Week 即将拉开帷幕，特此欢迎您参加这一周的活动，并简要预告一下我们的安排，以及我们对自己平台的未来有何思考...
2023年5月22日 13:00
Developer Week 2023 正式结束！让我们看看过去一周发布了哪些精彩内容...
2023年5月19日 13:00
我们一直埋头更新 D1，并刚刚发布了一个重大新版本，它显著提高了速度和可靠性，并引入了 Time Travel：可以将 D1 数据库还原到任意时间点。...
2023年5月18日 13:00
Cloudflare 隆重推出 Secrets Store —— 安全管理应用程序机密的终极解决方案。保护敏感信息，跟踪访问，并维持易用性...
2023年5月17日 13:00
今天，我们郑重宣布，Cloudflare 在未来一年里，会努力将每一项产品中大家所了解和喜爱的亮点及特性汇集到一个强大的平台中！...
2023年5月16日 13:05
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...
2023年5月16日 09:15
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...