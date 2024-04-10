Developer Week (CN)

Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨 ...

我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求 ...

我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层 ...

今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能 ...