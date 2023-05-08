유럽 네트워크 사용료 제안은 단순히 빅테크 기업과 유럽의 대형 통신 회사 간의 분쟁에서 그치지 않습니다

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유럽에서 인터넷의 미래에 영향이 미칠 수 있는 중요한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에서는 인터넷에서 네트워크가 서로 연결되는 방법에 대한 새로운 규정을 검토하고 있습니다. 전혀 과장이 섞이지 않은 설명이지만, 위원회에서는 소비자의 인터넷 속도를 느리게 만들 수 있으며 인터넷에도 위협적일 수 있는 제안을 고려하고 있습니다.

기존의 여러 대형 통신 회사에서는 자본 투자에 대해 적절한 보상을 받지 못하고 있다고 들어주는 사람만 있으면 누구에게든 하소연하고 있습니다. 이들 통신 회사는 이전에 규제를 받았던 독과점 기업들이며, 지금도 여전히 유럽의 경쟁 시장에서 매출 기준으로 가장 큰 규모인 통신 회사입니다. 이들은 주로 동영상 스트리밍 때문에 트래픽 양이 급격히 증가하고 있어 이를 따라잡으려면 자본 투자가 필요하다고 이야기합니다. 그리고 미국의 빅테크 기업들이 새로운 요금을 부담해야 한다고 요구합니다. 해당 기업들의 네트워크가 유럽 인터넷 인프라 투자에서 '공정한 몫'을 분담해야 한다는 주장입니다.

이 캠페인에 대한 응답으로 지난 2월 유럽연합 집행위원회에서는 "2030년까지 유럽연합 전역의 모든 시민과 기업이 기가비트 연결을 이용할 수 있는 것을 목표로 하는" 일련의 권고 조치와 제안을 발표했습니다. 이어 "안정적이고 빠르며 안전한 연결은 지방과 외딴 지역을 포함해 유럽연합의 모든 사람에게, 모든 곳에서 꼭 필요하다"고 언급합니다. 이 목표는 분명히 올바른 것이지만, 안타깝게도 유럽연합 집행위원회의 접근 방식에 대한 Cloudflare의 동의는 여기까지입니다. 기가비트 연결 제안과 함께 집행위원회의 탐색적 협의를 자세히 읽어보면, 그 궁극적인 목표가 네트워크 상호 연결 방식에 대하여 시장에 개입하여 대형 기술 기업으로부터 징수한 요금을 기존 대형 통신 회사로 보내려는 것임을 알 수 있습니다.

이 논쟁은 빅테크 기업과 대형 유럽 통신 회사 간의 분쟁을 특징으로 합니다. 그러나 그 이상의 의미가 있습니다. 의도와는 달리 이러한 제안은 대형 기술 회사가 유럽 최대 ISP에 우선적으로 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 유럽 소비자와 중소기업이 빅테크 기업(Netflix, Google, Meta, Amazon 등) 외부 인터넷에 접속할 때 저속 회선을 이용하게 될 것입니다. 우리는 현재 추가 요금이 부과되는 대상은 아니지만, 이러한 요금이 인터넷에 아주 위험하다고 느끼는 이유에 대해 아래에서 설명하겠습니다.

네트워크 사용료가 부과되면 빅테크 기업의 콘텐츠용으로는 고속 회선이 제공되고 그 외의 용도로는 저속 회선이 제공되어 유럽 소비자들의 인터넷 이용 속도가 느려질 것입니다.

중소기업, 인터넷 스타트업, 소비자는 유럽의 낮은 도매 대역폭 가격의 혜택을 받고 있습니다. 이 시장에 대하여 규제 조치가 개입하면 더 높은 가격으로 이어져 중소기업과 소비자에게 전가될 것입니다.

인터넷은 네트워크가 자유롭게 자주 연결되어 콘텐츠와 서비스가 소비자에게 최대한 가까운 곳에서 제공될 때(가장 빠르고 안정적으로) 가장 원활하게 작동합니다. 네트워크 사용료를 징수하면 콘텐츠를 사용자에게 가까운 곳에서 제공하려는 노력이 인위적으로 방해를 받으므로 소비자의 인터넷 경험이 악화될 것입니다.

네트워크 상호 연결이 중요한 이유

유럽에서의 논쟁이 인터넷의 미래에 왜 중요한지를 이해하려면 인터넷 트래픽이 최종 사용자에게 전달되는 방식과 인터넷 성능을 개선하기 위해 취할 수 있는 조치를 이해해야 합니다.

Cloudflare에서는 이에 대해 많은 것을 알고 있습니다. Hurricane Electric에 따르면, Cloudflare는 지구상 네트워크 중 두 번째로 많은 287개의 인터넷 익스체인지 포인트(IXP)에서 다른 네트워크와 연결됩니다. 또한 100여 개국, 285개 이상의 도시에서 인터넷상의 다른 네트워크와 직접 연결되어 있습니다. 따라서 네트워크 상호 연결 방식을 바꾸자는 제안이 나오면 우리는 바로 주목할 수밖에 없습니다. 유럽연합 집행위원회에서 고려 중인 사항은 통신 회사와 대형 기술 회사 간의 직접적인 관계를 겨냥한 듯 보이지만, 훨씬 더 광범위한 영향을 미칠 것이라고 우리는 예상합니다.

네트워크 간에 인터넷에서 데이터를 교환하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 어떤 경우에는 네트워크끼리 직접 연결해 각 네트워크 사용자 간에 데이터를 교환하기도 합니다. 이를 피어링이라고 합니다. Cloudflare는 개방형 피어링 정책에 따라 다른 네트워크와 피어링합니다. 피어링은 네트워크 간에 한 홉만 이동하는 것으로, 가장 바람직한 표준입니다. 일반적으로 처음부터 끝까지 홉 수가 적을수록 더욱 빠르고 안정적인 데이터 전송을 의미합니다. Cloudflare는 전 세계 12,000여 개의 네트워크와 무결제를 기준으로 피어링하며, 이는 어떤 네트워크도 다른 네트워크에 트래픽 전송 비용을 지급하지 않는다는 뜻입니다. 이러한 무결제 피어링은 전 세계적으로 수백만 명의 사용자에게 무료 버전의 서비스를 제공하여 개인과 중소 기업이 빠르고 효율적으로 로딩되고 사이버 공격으로부터 더욱 잘 보호받는 웹 사이트를 이용하도록 하는 Cloudflare 비즈니스의 한 부분입니다. 아래에서 무결제 피어링의 이점에 대해 자세히 설명하겠습니다.

그림 1: 트래픽은 최종 사용자의 ISP와 접속하려는 콘텐츠 또는 서비스 간에 세 가지 경로 중 하나를 사용합니다. 트래픽은 ISP와 콘텐츠 또는 서비스 공급자 간 직접적인 일대일 피어링, 네트워크 간 다대다 연결인 IX 피어링, 인터넷상에서 어느 곳에서든 트래픽을 전송하고 보상받는 네트워크인 전송 공급자를 통해 이동할 수 있습니다.

네트워크가 직접 연결되지 않는 경우, 트래픽을 대신 전달해주도록 타사 IP 전송 네트워크에 비용을 지불할 수 있습니다. 어떤 네트워크도 인터넷의 다른 모든 네트워크에 연결되어 있지 않으므로, 전송 네트워크는 어떤 네트워크가 다른 네트워크에 반드시 도달하도록 하는 중요한 역할을 합니다. 네트워크에서는 이에 대한 보상으로 일반적으로 전송 공급자에 전송을 요청한 트래픽 양에 따라 전송 공급자에게 비용을 지불합니다. Cloudflare는 12,000개 이상의 다른 네트워크에 연결되어 있지만, 인터넷에는 100,000개 이상의 자율 시스템(네트워크)이 있으므로 '롱테일'에 도달하기 위해 전송 네트워크를 사용합니다. 예를 들어 Cloudflare 네트워크(AS 13335)는 cloudflare.com 웹 사이트를 요청하는 모든 네트워크에 제공합니다. Cloudflare와 직접 연결되지 않은 소규모 ISP의 사용자가 브라우저에서 cloudflare.com 웹 사이트를 요청하는 경우, 해당 ISP는 전송 공급자를 사용하여 해당 요청을 Cloudflare로 전송할 가능성이 있습니다. 그러면 Cloudflare는 요청에 응답하여 전송 공급자를 통해 사용자에게 웹 사이트 콘텐츠를 다시 보냅니다.

유럽에서는 기존 대형 통신 회사 중 다수가 직접적인 무결제 피어링 연결을 제공하지 않으므로 전송 공급자가 중요한 역할을 맡게 됩니다. 그러므로 인터넷 서비스를 위해 기존 대형 통신 회사를 이용하는 많은 유럽 소비자들은 타사 전송 공급자를 통해 Cloudflare의 서비스와 상호 작용합니다. 피어링이 네트워크 상호 연결의 가장 바람직한 표준은 아니지만(더 빠르고 안정적일 수 있으나), 대부분의 경우 충분히 잘 작동합니다.

Cloudflare에는 개방형 피어링 정책이 있으므로 당연히 EU 통신 회사와 직접 연결할 수 있습니다. 앞으로 설명하겠지만, 구독자와 고객의 콘텐츠 및 서비스에 대한 성능과 안정성이 크게 개선될 것입니다. 또한 통신 회사가 트래픽을 자사 네트워크로 보낸 뒤 인터넷으로 전송하는 기능인 '전송'을 시중 시세로 제공한다면, 경쟁력 있는 공급업체 선택의 일부로 해당 서비스의 사용을 고려할 것입니다. 기존 통신 회사가 시장에서 경쟁력이 있는 가격으로 서비스를 제공하지 않는 것은 안타깝지만, 현재 유럽의 상호 연결 시장, 즉 인터넷 자체는 전반적으로 잘 작동합니다. 다른 업체에서도 여기에 동의합니다. 유럽 통신 규제 기관인 BEREC에서는 최근 예비 평가에서 다음과 같이 언급했습니다.

BEREC의 경험에 의하면 인터넷에는 트래픽 규모 증가, 수요 패턴의 변화, 기술, 비즈니스 모델, 시장 업체 간 시장 지배력(상대적인)에 대응할 수 있는 능력이 있음이 입증됐습니다. 이러한 진전은 규제 기관의 개입 없이 진화한 인터넷을 관리하는 IP 상호 연결 메커니즘에 반영되어 있습니다. 인터넷의 자기 적응 능력은 인터넷의 성공과 혁신적 역량에 있어 여전히 필수 요소입니다.

IP 전송 시장에서는 경쟁이 치열합니다. 시장 분석 기업인 Telegeography의 2023 네트워크 현황 보고서에 따르면, “[유럽에서 100 GigE IP 전송 서비스]의 최저 [제공 가격]은 월 Mbps당 0.06달러였습니다.” 이러한 가격은 Cloudflare가 시장에서 관찰한 것과 일치합니다. 우리는 집행위원회에서 이 시장에서의 효과적인 경쟁을 자랑스러워해야 하며 이를 보호해야 한다고 생각합니다. 이러한 가격은 미국의 IP 전송 가격과 비슷하며 전반적으로 건강한 인터넷 생태계를 의미합니다. 도매 대역폭 가격(전송 가격)을 두고 경쟁이 이루어지면 중소 독립 통신 회사의 시장 진입이 더 쉬워지고 모든 유형의 인터넷 애플리케이션과 서비스 가격이 낮아지게 됩니다. 이렇게 잘 작동하는 시장에 규제 조치가 개입하면 상당한 부작용이 생길 수 있습니다.

기존 대형 통신 회사가 규제 개입을 요구하는 이유는 부분적으로는 공정한 시장 가격을 기꺼이 수용하고 싶지 않기 때문입니다. 초대형 통신 회사와 콘텐츠 및 애플리케이션 공급자(CAP)(유럽연합 집행위원회에서 소비자가 원하는 콘텐츠와 서비스를 보유한 네트워크에 대하여 사용하는 용어)는 전송과 피어링을 위해 자유롭게 협상합니다. 우리가 경험한 바로는 기존 대형 통신 회사는 유사한 서비스에 대해 CAP가 전송 네트워크에 지불할 수 있는 금액의 몇 배에 달하는 피어링 요금을 요구합니다. 많은 네트워크(Cloudflare 포함)에서는 이런 가격으로 기존 통신 회사에 피어링 금액을 지불하는 대신 전송 공급자를 계속 이용하고 있습니다. 통신 회사들은 규제를 이용해 CAP에서 인위적으로 높은 가격으로 이러한 관계를 체결하도록 강제하려고 합니다.

집행위원회의 제안이 수용되면 유럽에서 상호 연결 가격은 시장이 아닌 이 규제에 따라 결정될 수 있습니다. 협상을 통해 가격이 정해지든 중재자가 가격을 정하든, CAP와 통신 회사 간 상호 연결 가격이 정해지면 그것이 사실상 모든 상호 연결의 가격이 될 수 있습니다. 결국, 통신 회사가 가장 큰 CAP으로부터 인위적으로 높은 가격을 받을 수 있다면 다른 네트워크에서(전송을 포함하여) 훨씬 더 낮은 가격을 받고 연결할 수 있을까요? 현재 유럽과 미국에서처럼 도매 가격 하락으로 인터넷 혁신이 촉구되는 대신, 도매 가격이 상승하여 중소기업과 소비자에게 전가될 것입니다.

네트워크 사용료가 인상되면 소비자와 소규모 서비스 공급업체를 희생시키며 빅테크 기업에 고속 회선을 주게 될 것입니다

네트워크 요금이 현실화되면 현재 유럽 사용자의 인터넷 환경은 악화될 것입니다. 기존의 망 중립성 규제에도 불구하고 우리는 이미 대형 통신 회사가 전송 공급자의 콘텐츠를 더 혼잡한 연결로 보내는 것을 목격하고 있습니다. 대형 통신 회사가 상호 연결 비용을 지불하면 다른 네트워크로 연결하는 소비자 트래픽은 느리거나 혼잡한 회선으로 밀려날 것입니다. 비용을 지불하지 않는 네트워크는 여전히 기존 대형 통신 회사에 도달하기 위해 전송 공급자를 사용하지만, 이러한 전송 링크는 유료 트래픽에 비해 2류 취급을 받게 될 것입니다. 기존의 전송 링크는(더욱) 느려지고 혼잡해질 것입니다. 네트워크 요금에 기반한 제안은 가장 큰 CAP만을 대상으로 함으로써, 의도와는 달리 다른 모든 네트워크를 희생시키며 해당 네트워크의 소비자 경험을 개선하여 해당 CAP의 상위권 위치를 공고히 할 수 있습니다. 따라서 CAP에서 피어링에 대해 기존 대형 통신 회사에 비용을 지불하도록 의무화함으로써 유럽연합 집행위원회는 대형 CAP의 리소스를 따라갈 수 없는 소규모 네트워크 및 조직을 사용하는 서비스에 대한 차별을 조장하게 될 것입니다.

우리는 실제로 기존의 대형 통신 회사 일부는 인터넷 트래픽에 대해 전송 네트워크를 2류로 취급한다는 증거를 확인했습니다. 2022년 11월에 헝가리의 기술 뉴스 사이트인 HWSW에서는 Deutsche Telekom의 자회사인 Magyar Telekom 사용자들이 Deutsche Telekom과 전송 네트워크 간의 혼잡으로 인해 반복적인 인터넷 문제를 겪고 있다고 보도했습니다.

네트워크 문제는 주로 헝가리 시간으로 오후 4시에서 자정 사이에 상당히 잘 정의된 시간대에 발생하며, ... Magyar Telekom의 국제 피어링 라우팅을 운영하는 모회사인 Deutsche Telekom과 Cloudflare 간의 연결(레벨3) 혼잡으로 인해 헝가리 가입자에게만 영향을 미치는 것이 아니라 Magyar Telekom과 같이 모회사에 연결되어 있는 모든 DT 자회사에서도 어느 정도 발생합니다. (Google 번역으로 번역됨)

수년 전으로 거슬러 올라가면, 대형 통신 회사들은 전송 네트워크를 통해 도달하는 트래픽이 품질 유지의 최우선 순위가 아니라는 사실을 보여줬습니다. 2015년에 전송 공급자인 Cogent는 상호 연결에 대해 Deutsche Telekom을 고소했고, "Deutsche Telekom이 트래픽 교환을 허용하는 상호 연결 포트의 용량을 증가시키는 것을 거부함으로써 Cogent 고객과 Deutsche Telekom 고객 간 인터넷 트래픽의 자유로운 흐름을 방해했다"고 주장했습니다.

네트워크 사용료의 시행은 소비자에게 미치는 영향을 넘어 망 중립성 조항이기도 한 유럽연합의 개방형 인터넷 규정을 위반하는 것으로 보입니다. 개방형 인터넷 규정 제3조 3항에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

인터넷 접속 서비스는 인터넷 접속 서비스를 제공할 때 모든 트래픽을 차별, 제한, 개입 없이 발신자와 수신자, 접근 또는 배포되는 콘텐츠, 사용 또는 제공되는 애플리케이션이나 서비스, 사용되는 단말 장치와 관계 없이 동등하게 취급해야 합니다. (강조 표시 추가)

CAP와 기존의 대형 통신 회사 간 비공개 경로에 대한 대가로 특정 콘텐츠 출처로부터 수수료를 받는 것은 분명하게 이 조항을 위반하는 것으로 보입니다.

네트워크 사용료 때문에 무결제 피어링의 이점이 위협받을 수 있습니다

이제 인터넷의 번영을 이끄는 생태계에 대해 이야기해 보겠습니다. 먼저 전송에 대해 이야기했으니 이제 인터넷 작동 방식의 핵심인 피어링에 대해 알아보겠습니다. '피어링'이란 두 개의 네트워크가 직접 상호 연결(백본, CDN, 모바일 네트워크, 광대역 통신 회사 등)되어 트래픽을 교환하는 것을 말합니다. 거의 항상 네트워크는 성능의 이점과 복원력을 고려하여 대가를 지불하지 않고('무결제') 피어링합니다. 최근 10,000여 개의 ISP를 대상으로 한 설문조사에 따르면 교환되는 트래픽의 99.99%가 무결제를 기준으로 교환되는 것으로 나타났습니다. 인터넷은 이러한 피어링이 자유롭고 자주 발생할 수 있을 때 가장 잘 작동합니다.

이러한 유형의 피어링 관계와 네트워크 상호 연결 덕분에 인터넷을 통해 제공되는 서비스 최종 사용자의 대기 시간도 크게 향상됩니다. 인터넷 연결 속도는 대역폭(연결을 통해 한 번에 흐르는 데이터의 최대 용량)보다 대기 시간(소비자가 데이터를 요청하고 응답을 받는 데 걸리는 시간)에 더 많이 좌우됩니다. 대기 시간은 많은 인터넷 사용 사례에서 매우 중요합니다. 최근 기술 논문 한 편에서는 사용자 스크롤에 응답하는 매핑 애플리케이션의 예를 사용했습니다. 사용자가 특정 방향으로 스와이프할 때 소량의 데이터를 빠르게 가져올 수 있다면 애플리케이션은 불필요한 데이터를 미리 로드할 필요가 없습니다.

CDN과 착신 ISP 간의 무결제 피어링은 수많은 이점을 인정받아 업계에서 글로벌 표준으로 자리 잡았습니다. 대부분의 네트워크는 무결제 피어링을 통해 (1) 로컬 트래픽 전송으로 고객에게 최상의 경험을 제공하고, (2) 여러 트래픽 경로를 통해 네트워크의 복원력을 높이며, (3) 데이터가 지역 인터넷 허브에서 대량으로 백홀 및 집계되는 대신 로컬에서 교환한다는 점을 잘 이해하고 있습니다. 반면 유료 피어링은 드물게 사용되며, 대개 경쟁이 치열하지 않은 탄탄한 시장에서 운영되는 네트워크에 쓰입니다. 안타깝게도 기존 통신 회사가 시장에서 지배적인 위치에 있거나 경쟁이 심하지 않은 경우에는 자사 사용자에게 부과하는 성능 저하에 대해 신경을 덜 써서 직접 피어링을 거부할 수 있습니다.

그림 2의 지도를 예로 들어보겠습니다. 이 지도는 대부분의 트래픽이 프랑크푸르트의 인터넷 허브에서 전송 공급자를 통해 교환되는 독일의 상황을 보여줍니다. 이 상황에서 소비자는 두 가지 이유로 손해를 보고 있습니다. 첫째, 프랑크푸르트에서 멀리 떨어져 있을수록 Cloudflare 서비스에서 더 긴 대기 시간을 경험하게 됩니다. 예를 들어 독일 북동부 지역의 고객은 프랑크푸르트에 있는 Cloudflare의 서버와 거리가 멀기 때문에 지리적으로 Cloudflare에 가까운 소비자에 비해 거의 두 배에 가까운 대기 시간을 경험하게 됩니다. 둘째, 소수의 전송 공급자에 의존하므로 트래픽이 혼잡과 안정성 위험에 노출됩니다. 해결 방법은 확실합니다. 대형 통신 회사가 Cloudflare의 상호 접속 위치가 있는 5개 도시 모두에서 Cloudflare와 상호 연결('피어링')하면, 독일 내 어디에 있든 상관없이 모든 소비자는 동일하게 우수한 인터넷 경험을 누릴 수 있습니다.

로컬 무결제 상호 연결은 인터넷 경험의 속도를 향상하여 소비자에게 혜택을 제공하지만, 로컬 상호 연결에 따라 지역 인터넷 허브에 모이는 트래픽의 양이 줄어들기도 합니다. 통신 회사가 단일 지역 허브에서 대형 동영상 공급자와 상호 연결한다면, 통신 회사는 가입자의 콘텐츠 요청을 네트워크를 통해 허브까지 전달해야 합니다. 허브에서 데이터가 교환되면 통신 회사는 '백본' 네트워크를 통해 데이터를 다시 가입자에게 전달해야 합니다. (이 경우 트래픽이 대량으로 발생할 수 있지만, 최신 네트워크는 포트 용량을 추가하여 비용이 거의 들지 않게 네트워크 간의 용량을 쉽게 확장할 수 있습니다. 인터넷의 이러한 "백본" 부분의 광섬유 케이블 용량에는 제약이 없습니다.)

그림 3. 통신 회사가 지역 인터넷 허브에서 동영상 공급자와만 상호 연결되는 가상의 예로, 상호 연결 지점에서 트래픽이 어떻게 집계되는지 보여줍니다.

로컬 무결제 피어링은 이러한 상호 연결 지점 간의 트래픽을 줄이는 한 가지 방법입니다. 또 다른 방법은 Cloudflare를 포함한 대부분의 CDN에서 제공하는 임베디드 캐시를 이용하는 것입니다. 이 경우에는 CDN에서 통신 회사로 하드웨어를 전송하고, 통신 회사는 전용 로컬 집계 지점의 네트워크에 하드웨어를 설치합니다. 가입자가 CDN에 데이터를 요청하면 통신 회사는 로컬 인프라 지점에서 해당 콘텐츠를 찾아 가입자에게 다시 전송할 수 있습니다. 데이터는 백홀 링크에서 집계되거나 지역 인터넷 허브에 도달할 필요가 없습니다. 이 접근 방식은 일반적입니다. Cloudflare는 전 세계 통신 회사와 함께 이러한 배포를 수백 건 보유하고 있습니다.

그림 4. 통신 회사가 동영상 공급자의 임베디드 캐시를 배포하여 인터넷 교환 지점에서 백홀 및 트래픽 집계 제거를 가정한 예시입니다

결론: 유럽연합 집행위원회에 여러분의 의견을 알려주세요!

결론적으로 Cloudflare의 견해는 많은 유럽 대형 업체들이 무결제 피어링을 꺼리고 있지만, IP 상호 연결 시장은 양호하며 이는 유럽의 소비자에게도 이득이 된다는 것입니다. 콘텐츠 및 애플리케이션 공급자에게 유료 피어링 합의를 강제하는 규제 개입은 다른 모든 트래픽을 느리고 혼잡한 회선으로 밀어내는 결과를 가져올 수 있다고 생각합니다. 우리는 더 나아가 이러한 개입은 유럽의 디지털 10년(Digital Decade) 목표를 달성하는 데 어떤 도움도 되지 않으며, 오히려 소비자와 중소기업의 인터넷 경험을 악화시킬 수 있을 것으로 우려합니다.

유럽에서 망 사용료 도입의 영향에 대해 우려를 표한 회사, NGO, 정치인은 더 많습니다. 많은 이해관계자들이 상호 연결 시스템 규제의 위험성에 대해 이미 목소리를 높이고 있습니다. 디지털 권리 단체부터 Internet Society, 유럽의 주문형 동영상 공급업체 및 상업 방송사, Internet Exchanges 및 모바일 사업자, 그리고 여러 유럽 정부와 유럽 의회 의원까지 나섰습니다.

유럽의 네트워크 상호 연결 방식에 대한 주요 개입이 불필요하고 심지어는 해롭다는 데 동의하신다면 유럽연합 집행위원회의 협의에 대해 자세히 읽어보시기 바랍니다. 협의 자체가 어려워 보일 수 있지만, 누구나 서술형 답변을 제출할 수 있습니다(마감일: 5월 19일). 유럽연합 집행위원회의 유비쿼터스 연결에 대한 목표는 옳지만, 그들이 고려하고 있는 접근 방식은 잘못된 방향으로 가고 있다고 의견을 개진하는 것을 고려해 보세요.