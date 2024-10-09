Cloudflare DMARC Managementでブランドのなりすましを阻止する
2023-03-17
ブランドのなりすましは、世界的に大きな問題になっています。SPF、DKIM、DMARCポリシーを設定することで、そのリスクを軽減し、なりすましメールに使われないようにドメインを保護することができます。しかし、正しいSPF設定を維持することは非常にコストと時間がかかるため、Cloudflare DMARC Managementの提供を開始することになりました...続きを読む »
2023-03-17
ブランドのなりすましは、世界的に大きな問題になっています。SPF、DKIM、DMARCポリシーを設定することで、そのリスクを軽減し、なりすましメールに使われないようにドメインを保護することができます。しかし、正しいSPF設定を維持することは非常にコストと時間がかかるため、Cloudflare DMARC Managementの提供を開始することになりました...続きを読む »
2023-03-17
Cloudflareでは、Workersプラットフォームと製品スタックを使用して新しいサービスを構築します。API上で、どのようにして完全に新しいDMARC管理ソリューションを構築したのかをお読みください...