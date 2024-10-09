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Cloudflare ブログ

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Shalabh Mohan

Shalabh Mohan

Silicon Valley銀行のお客様を狙う巧妙な詐欺師やフィッシャーの手口とは？

2023-03-14

Cloudflare OnePhishingMalwareセキュリティメールセキュリティ

信頼関係を侵害し、無防備な被害者を騙すために、脅威者は話題の出来事を誘い文句にすることが非常に多くなっています。Silicon Valley銀行で起きたニュースは、SVBを誘い文句にした日和見的なフィッシングキャンペーンに注意し、警戒する必要がある最新の出来事です...

メールリンクのブラウザ分離で最新のフィッシング攻撃を阻止

2022-06-20

Cloudflare One Week製品ニュースZero TrustPhishingCloud Email SecurityRemote Browser IsolationメールセキュリティCloudflare Zero Trust

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...